«Наверху никого нет». Актер из «Оно» рассказал, как в 13 лет увидел «призрака» на съемках
Актер Финн Вулфхард в ток-шоу Келли Кларксон рассказал об «электрическом призраке», которого он увидел в 13 лет во время съемок. Ведущая, в свою очередь, тоже поделилась жуткой историей. Подробности — в материале 360.ru.
«Наверху никого нет»
Сеанс «страшилок» начал Вулфхард — он рассказал о случае, который произошел с ним на съемочной площадке, когда он был подростком.
«Однажды, когда мне было 13 лет, я был на съемочной площадке вроде особняка с привидениями. Я поднялся на верхний этаж, и там был только парень во всем черном, который просто устанавливал провода… Как будто соединял кабели» — поделился актер.
Когда он спустился вниз и сообщил команде о таинственном мужчине, ему ответили: «Наверху никого нет».
Кларксон испугал рассказ об «электрическом призраке». После этого она поделилась своей историей о происходящем в ее доме во время съемок шоу.
«Раньше у меня был дом в Техасе, и там были люди, которые, например, красили или делали ремонт внутри. Некоторые из них не говорили по-английски, они постоянно говорили моей подруге: „Не могли бы вы попросить маленькую девочку не заходить внутрь? Мы боимся, что она испачкается краской“», — рассказала ведущая.
По ее словам, на самом деле никакой девочки не было. Позже выяснилось, что в доме умер ребенок. Сама ведущая никогда не видела «девочку», но слышала о ней.
Знаком с ужасами не понаслышке
Вулфхард не понаслышке знаком с жуткими вещами: он снимался в таких проектах, как «Очень странные дела», «Оно» и в новых частях «Охотников за приведениями». Актер дебютировал в качестве режиссера, выпустив новый слэшер «Адское лето».
В прошлом году Вулфхард рассказал журналу People, что «приведение» появилось на съемках «Оно» в 2017 году.
«Возможно, кто-то просто дурачился, но это было довольно страшно», — отметил актер.
В фильме «Оно» он сыграл Ричи Тозиера, члена «Клуба неудачников». По сценарию ребят терроризировало демоническое существо в образе танцующего клоуна Пеннивайза. Киноленту сняли по одноименному роману Стивена Кинга. Книга вышла в 1986 году.