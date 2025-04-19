«Наверху никого нет». Актер из «Оно» рассказал, как в 13 лет увидел «призрака» на съемках

Актер Финн Вулфхард в ток-шоу Келли Кларксон рассказал об «электрическом призраке», которого он увидел в 13 лет во время съемок. Ведущая, в свою очередь, тоже поделилась жуткой историей. Подробности — в материале 360.ru.

«Наверху никого нет»

Сеанс «страшилок» начал Вулфхард — он рассказал о случае, который произошел с ним на съемочной площадке, когда он был подростком.

«Однажды, когда мне было 13 лет, я был на съемочной площадке вроде особняка с привидениями. Я поднялся на верхний этаж, и там был только парень во всем черном, который просто устанавливал провода… Как будто соединял кабели» — поделился актер.

Когда он спустился вниз и сообщил команде о таинственном мужчине, ему ответили: «Наверху никого нет».

Кларксон испугал рассказ об «электрическом призраке». После этого она поделилась своей историей о происходящем в ее доме во время съемок шоу.

«Раньше у меня был дом в Техасе, и там были люди, которые, например, красили или делали ремонт внутри. Некоторые из них не говорили по-английски, они постоянно говорили моей подруге: „Не могли бы вы попросить маленькую девочку не заходить внутрь? Мы боимся, что она испачкается краской“», — рассказала ведущая.