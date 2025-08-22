«А потом их стало трое». Звезда «Очень странных дел» и ее муж поделились радостной новостью

Британская звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови поделились с поклонниками радостной и неожиданной новостью. Актриса объявила о новой странице в личной жизни. Подробности — в материале 360.ru.

Милли Бобби Браун впервые стала мамой, но родила она не сама и даже не воспользовалась услугами суррогатной матери. Актриса и ее муж, манекенщик Джейк Бонджови удочерили девочку.

Радостное событие произошло этим летом, но точная дата не раскрывается.

«Этим летом в нашу семью пришло счастье — мы удочерили чудесную девочку», — отметила артистка.

По словам 21-летней звезды, еще до свадьбы была очарована материнством. Она напомнила, что ее мама родила ее в 21 год, папе тогда было 19 лет.

«Я очень хочу большую семью. Это, безусловно, в нашем будущем, но для меня собственный ребенок ничем не отличается от усыновленного. Мой дом полон любви ко всем», — рассказала Милли.

Актриса также опубликовала в соцсетях картинку с изображением дерева и подписью: «А потом их стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бонджови».