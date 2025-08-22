«А потом их стало трое». Звезда «Очень странных дел» и ее муж поделились радостной новостью
Британская звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови поделились с поклонниками радостной и неожиданной новостью. Актриса объявила о новой странице в личной жизни. Подробности — в материале 360.ru.
Милли Бобби Браун впервые стала мамой, но родила она не сама и даже не воспользовалась услугами суррогатной матери. Актриса и ее муж, манекенщик Джейк Бонджови удочерили девочку.
Радостное событие произошло этим летом, но точная дата не раскрывается.
«Этим летом в нашу семью пришло счастье — мы удочерили чудесную девочку», — отметила артистка.
По словам 21-летней звезды, еще до свадьбы была очарована материнством. Она напомнила, что ее мама родила ее в 21 год, папе тогда было 19 лет.
«Я очень хочу большую семью. Это, безусловно, в нашем будущем, но для меня собственный ребенок ничем не отличается от усыновленного. Мой дом полон любви ко всем», — рассказала Милли.
Актриса также опубликовала в соцсетях картинку с изображением дерева и подписью: «А потом их стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бонджови».
История любви Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови
История любви актрисы и манекенщика началась в 2021 году, спустя пару лет пара сообщила о помолвке, а весной 2024-го они поженились.
Сначала возлюбленные расписались тайно — молодожены тихо произнесли свои клятвы в окружении родственников и близких друзей. Потом устроили невероятно красивую церемонию в Италии. Торжество состоялось в таком же камерном формате и узком кругу.
Невеста предстала в классическом подвенечном платье Galia Lahav, сменив за вечер четыре наряда. Жених облачился в белый смокинг.
Торжественное мероприятие проходило на открытом воздухе, в саду старинной виллы Цетинале в Тоскане. Отец жениха, 63-летний основатель и фронтмен рок-группы Bon Jovi подтвердил новость о свадьбе.
«Они замечательные. Они просто фантастические. Это была очень скромная семейная свадьба, невеста выглядела великолепно, а Джейк был счастлив, как никогда», — подчеркнул музыкант.
Несмотря на молодой возраст, Милли и Джейк мечтали стать родителям.
«С самого детства я говорила маме: ''Куколки''. Я хотела стать мамой, как моя мама», — говорила актриса.
Почему звезда «Очень странных дел» не родила сама — неизвестно. Возможно, она расскажет об этом поклонникам позже. Но усыновление ребенка — в любом случае отличный пример для других.