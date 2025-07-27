27 июля 2025 01:54 100 миллионов на свадебный цирк. Беглый блогер Литвин устроил богатейший пир с Нагиевым и красным Lamborghini 0 0 0 Знаменитости

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Блогер Михаил Литвин вновь шокировал публику, устроив свадьбу за 100 миллионов рублей с роскошными подарками и звездными гостями. Его скандальная карьера полна эпатажных выходок — от поджогов дорогих автомобилей до покупки военного билета. Но почему, сбежав в Дубай от возможного уголовного дела, он внезапно заговорил о патриотизме?

Сто миллионов на гламурный фарс на фоне общенациональных испытаний Свадьба Михаила Литвина и модели Адели Вейгель прошла на вилле Michetti — престижной площадке, где ранее праздновали бракосочетание Ксения Бородина и Николай Сердюков. Аренда усадьбы начиналась от двух миллионов рублей, но с учетом декора и оборудования итоговая стоимость могла превысить 10 миллионов. Ведущим мероприятия был Дмитрий Нагиев, чей гонорар составил еще около 10 миллионов рублей. На сцене выступили рэп-исполнители GUF, Icegergert, Macan и Navai, представившие гостям новый трек, а также Леван Горозия. Главным подарком невесте стал красный Lamborghini Urus стоимостью 40 миллионов рублей. Адель Вейгель, в свою очередь, исполнила песню и несколько раз сменила наряды.

Фото: Lamborghini Urus / РИА «Новости»

По данным СМИ, пара призналась, что свадьбу пришлось откладывать — не хватало средств для реализации всех задумок. Однако на самом мероприятии экономить не стали: фейерверки, дорогой декор и роскошные подарки создали атмосферу гламурной сказки. В то время как страна переживает сложный период, блогер устроил праздник с бюджетом, сопоставимым с годовым доходом сотен обычных семей. Этот контраст заставил многих усомниться в уместности подобной демонстрации богатства. От дешевых пранков до дорогих преступлений Литвин начал эпатировать публику в ноябре 2016 года, когда ему было всего 17 лет. Его первые ролики содержали жестокие розыгрыши, которые сложно было назвать безобидными. Через некоторое время появились первые конфликты с законом, к примеру, из-за постановочного похищения девушки в багажнике BMW. Тогда полиция задержала Литвина и его друзей на двое суток после жалоб очевидцев. В 2020 году Литвин поджег собственный Mercedes стоимостью 13 миллионов рублей, объяснив это конфликтом с дилерским центром. Видео с поджогом собрало миллионы просмотров.

Фото: Михаил Литвин / Telegram

Блогер решил не останавливаться и продолжил делать контент на нарушениях, устроив гонку по встречной полосе с последующим лишением прав и езду на авто по торговому центру. А в феврале 2022 года блогер вновь сжег автомобиль — на этот раз BMW M5 за 10 миллионов, получив четыре миллиона просмотров за сутки. Подобные выходки стали визитной карточкой Литвина. Его контент строился на шокирующих зрелищах, это привлекало молодую аудиторию. Военный билет по скидке и срочный перелет в Дубай А не так давно Литвин оказался в центре скандала из-за старого интервью. В нем блогер признался, что военный билет он купил за 300 тысяч рублей. Следственный комитет провел проверку, признав документ недействительным, и вскоре появилась информация о возможном возбуждении уголовного дела. И Литвин спешно перебрался в Дубай. Комментируя эту ситуацию, блогер цинично заявил, что теперь «купил права на прыжки с парашютом за миллион». Эта фраза ярко продемонстрировала его подход к любым обязательствам перед страной — все можно купить и высмеять.

Фото: Михаил Литвин / Telegram

Однако после скандала с военным билетом Литвин неожиданно решил демонстрировать патриотическую позицию. Встретился с ветеранами 9 мая и стал заявлять о помощи участникам СВО. Но эти жесты вызвали лишь вопросы, поскольку блогер продолжал находиться в Дубае. В соцсетях многие отметили странность такой «заочной» поддержки. Фейковый патриот или просто лицемер? Поведение Литвина представляет собой странный парадокс. Он бежал от возможного уголовного дела в Дубай, но не постеснялся устроить в России свадьбу за 100 миллионов рублей. В то время как страна переживает сложный период, блогер продолжает демонстрировать показную роскошь наряду с внезапным «патриотизмом». Подобные действия скорее напоминают циничный пиар — Литвин продолжает играть в эпатаж, но теперь лицемерно пытается прикрыться патриотической риторикой.