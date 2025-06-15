10 лет без Жанны Фриске: родители певицы потеряли дочь, а теперь борются за право увидеть внука
Десять лет назад 15 июня 2015 года умерла Жанна Фриске
Яркая звезда певицы Жанны Фриске, вспыхнув на небосклоне российской эстрады, оставила после себя не только творческое наследие, но и глубокую личную драму. История певицы, боровшейся со смертельной болезнью, обернулась многолетним семейным разладом. Что стало причиной разрыва между отцом сына Жанны и ее семьей и сможет ли когда-нибудь мальчик узнать о матери от самых близких ей людей — в материале 360.ru.
Разлука длиною в десятилетие
Родные Жанны Фриске после ее смерти 15 июня 2015 года потеряли не только любимую дочь и сестру, но и возможность участвовать в жизни ее сына Платона. Отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, постепенно ограничил контакты ребенка с семьей матери, создав непреодолимую стену между ними.
В интервью программе «Секрет на миллион», вышедшем в 10-ю годовщину смерти певицы, родители и сестра Жанны поделились своей болью от многолетней разлуки. Они рассказали, как сначала теряли Жанну в борьбе с болезнью, а затем — ее ребенка.
«С двух дней мы воспитывали его до определенного момента — когда Дима решил не давать его нам», — со слезами вспоминала мать Жанны.
Конфликт между Шепелевым и семьей Фриске начался сразу после смерти певицы. Родители Жанны утверждают, что телеведущий дистанцировался от них, опасаясь, что они попытаются оспорить его единоличное право на воспитание ребенка.
Бабушка и дедушка требуют, чтобы Платон уехал к ним и жил там. Проводил время не в детском саду, к которому привык, не на площадке со своими друзьями, в конце концов, не с отцом, а там. Они хотят, чтобы он с ними проводил свой день рождения. И — главное требование — без отца. По-моему, это не желание увидеться с внуком, а желание забрать и отстранить от отца мальчика, который остался без мамы.
Дмитрий Шепелев
Отец Жанны Владимир Фриске категорически отвергал обвинения телеведущего, называя их надуманными. Кроме того, в интервью в 2023 году он высказывал резкое мнение о бывшем возлюбленном дочери, вспомнив, как тот вел себя во время ее болезни.
«Он ходил и у всех врачей спрашивал: „Будет ли она такая же, как раньше?“. Когда ему сказали, что нет, он перестал ей заниматься», — с горечью рассказал Владимир Борисович.
Незнакомый внук
Сейчас Платону уже 12 лет. По отрывочным сведениям, которые родственники получают от поклонников певицы, мальчик занимается музыкой, увлекается баскетболом и даже снялся в сериале «Плакса».
Однако для бабушки и дедушки он остается загадкой — они не знают, какие у него интересы, как он учится, о чем мечтает.
Несмотря на это, родственники сохранили квартиру Жанны в том виде, какой она была при ее жизни — это их своеобразный музей памяти, который они надеются однажды показать Платону. Они понимают, что решение о встрече теперь зависит только от самого мальчика, когда он подрастет.
Семья живет между надеждой и принятием — они верят, что кровные узы рано или поздно дадут о себе знать, но готовы смириться и с тем, что встреча может никогда не состояться. Их утешает лишь то, что, судя по редким фотографиям, Платон растет счастливым ребенком.
Девочка с обложки
Сама Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве в семье Владимира Фриске и Ольги Копыловой. При рождении она получила фамилию матери, так как ее отец временно сменил фамилию.
С ранних лет Жанна проявляла творческие способности: участвовала в школьной самодеятельности, занималась художественной гимнастикой и акробатикой. Также она посещала балетную студию и школу бальных танцев, что стало первым шагом к ее будущей карьере.
После школы Жанна попыталась поступить на философский факультет МГУ, но не прошла конкурс. Чтобы не терять время, она подала документы в Московский гуманитарный университет на факультет культурологии.
Позже она перевелась на журналистику, но учебу так и не завершила, поняв, что выбрала не ту профессию. Некоторое время Жанна работала менеджером по продаже офисной мебели, но быстро осознала свое призвание.
«Блестящая» Фриске
В 1996 году Жанна Фриске начала творческий путь в популярной группе «Блестящие», где сначала работала хореографом. Через год она стала одной из солисток, записав с коллективом четыре альбома и три концертные программы.
В 2001 году, еще будучи участницей группы, Фриске выпустила первый сольный клип на песню «Лечу в темноту». После участия в реалити-шоу «Последний герой» в 2003 году она приняла решение о начале самостоятельной карьеры.
Сольный успех пришел к певице с композициями «Ла-ла-ла» и «Где-то летом», вошедшими в ее дебютный альбом «Жанна». В 2007 году она получила «Золотой граммофон» за хит «Малинки», записанный совместно с группой «Дискотека Авария».
Параллельно с музыкой Фриске развивала актерскую карьеру, дебютировав в 2004 году в фильме «Ночной дозор». Особую популярность ей принесла роль самой себя в комедии «О чем говорят мужчины», где она с самоиронией обыграла свой образ.
Звездные романы
Во время работы в группе «Блестящие» у Жанны завязались отношения с продюсером коллектива Андреем Грозным. Но она отказалась от его руки и сердца.
В 2004–2005 годах пресса активно обсуждала роман Фриске с актером Дмитрием Дюжевым. Позже певице приписывали отношения с хоккеистом Александром Овечкиным и бизнесменом Сулейманом Керимовым, но сама она эти слухи не комментировала.
Переломным моментом в личной жизни стало знакомство в 2011 году с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Их отношения долгое время оставались тайной, пока Жанна не намекнула на них в своем блоге загадочной фразой о «любви в подгузниках», намекнув на пополнение.
В апреле 2013 года у пары родился сын Платон, появившийся на свет в одной из клиник Майами. Крестной матерью мальчика стала Ольга Орлова — бывшая коллега Фриске по «Блестящим» и ее близкая подруга.
Последний закат звезды
Первые тревожные симптомы появились у Жанны летом 2013 года, вскоре после рождения сына. Певица жаловалась на сильные головные боли, но тогда еще не подозревала, что столкнулась с серьезным заболеванием.
Диагноз — глиобластома, агрессивная опухоль головного мозга — подтвердили в январе 2014 года. Лечение началось в нью-йоркской клинике, где Жанна провела несколько месяцев.
Позже она проходила терапию в Германии, а затем отправилась на реабилитацию в Юрмалу. В тот период она смогла временно отказаться от инвалидного кресла.
Несмотря на временное улучшение, к началу 2015 года болезнь усугубилась. В феврале певица возобновила лечение в США, а затем продолжила его в Москве, в онкоцентре имени Блохина. Последние месяцы она провела дома, где за три месяца до смерти впала в кому.
Звезда вернулась на небо
Пятнадцатого июня 2015 года Жанны Фриске не стало. Она умерла в своем доме в Балашихе, окруженная родными. Прощание с певицей прошло в Crocus City Hall, куда пришли тысячи поклонников.
Смерть Жанны Фриске стала потрясением для всей страны. Ее история борьбы с болезнью вдохновила многих и привлекла внимание к проблемам онкологических больных в России.
Созвездие памяти
Испытания, выпавшие на долю певицы в последние годы жизни, показали ее невероятную силу духа. Даже перед лицом смертельной болезни она оставалась примером мужества и достоинства.
Светлый образ Жанны Фриске — талантливой певицы, любящей матери и мужественной женщины — навсегда останется в истории российской эстрады. Ее история напоминает нам, как хрупка может быть жизнь и как важно ценить каждое ее мгновение.