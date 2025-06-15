Сегодня 06:10 10 лет без Жанны Фриске: родители певицы потеряли дочь, а теперь борются за право увидеть внука Десять лет назад 15 июня 2015 года умерла Жанна Фриске 0 0 0 Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Яркая звезда певицы Жанны Фриске, вспыхнув на небосклоне российской эстрады, оставила после себя не только творческое наследие, но и глубокую личную драму. История певицы, боровшейся со смертельной болезнью, обернулась многолетним семейным разладом. Что стало причиной разрыва между отцом сына Жанны и ее семьей и сможет ли когда-нибудь мальчик узнать о матери от самых близких ей людей — в материале 360.ru.

Разлука длиною в десятилетие Родные Жанны Фриске после ее смерти 15 июня 2015 года потеряли не только любимую дочь и сестру, но и возможность участвовать в жизни ее сына Платона. Отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, постепенно ограничил контакты ребенка с семьей матери, создав непреодолимую стену между ними. В интервью программе «Секрет на миллион», вышедшем в 10-ю годовщину смерти певицы, родители и сестра Жанны поделились своей болью от многолетней разлуки. Они рассказали, как сначала теряли Жанну в борьбе с болезнью, а затем — ее ребенка. «С двух дней мы воспитывали его до определенного момента — когда Дима решил не давать его нам», — со слезами вспоминала мать Жанны.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ Мать и отец Жанны Фриске / www.globallookpress.com

Конфликт между Шепелевым и семьей Фриске начался сразу после смерти певицы. Родители Жанны утверждают, что телеведущий дистанцировался от них, опасаясь, что они попытаются оспорить его единоличное право на воспитание ребенка.

Бабушка и дедушка требуют, чтобы Платон уехал к ним и жил там. Проводил время не в детском саду, к которому привык, не на площадке со своими друзьями, в конце концов, не с отцом, а там. Они хотят, чтобы он с ними проводил свой день рождения. И — главное требование — без отца. По-моему, это не желание увидеться с внуком, а желание забрать и отстранить от отца мальчика, который остался без мамы. Дмитрий Шепелев

Отец Жанны Владимир Фриске категорически отвергал обвинения телеведущего, называя их надуманными. Кроме того, в интервью в 2023 году он высказывал резкое мнение о бывшем возлюбленном дочери, вспомнив, как тот вел себя во время ее болезни. «Он ходил и у всех врачей спрашивал: „Будет ли она такая же, как раньше?“. Когда ему сказали, что нет, он перестал ей заниматься», — с горечью рассказал Владимир Борисович. Незнакомый внук Сейчас Платону уже 12 лет. По отрывочным сведениям, которые родственники получают от поклонников певицы, мальчик занимается музыкой, увлекается баскетболом и даже снялся в сериале «Плакса». Однако для бабушки и дедушки он остается загадкой — они не знают, какие у него интересы, как он учится, о чем мечтает. Несмотря на это, родственники сохранили квартиру Жанны в том виде, какой она была при ее жизни — это их своеобразный музей памяти, который они надеются однажды показать Платону. Они понимают, что решение о встрече теперь зависит только от самого мальчика, когда он подрастет. Семья живет между надеждой и принятием — они верят, что кровные узы рано или поздно дадут о себе знать, но готовы смириться и с тем, что встреча может никогда не состояться. Их утешает лишь то, что, судя по редким фотографиям, Платон растет счастливым ребенком. Девочка с обложки Сама Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве в семье Владимира Фриске и Ольги Копыловой. При рождении она получила фамилию матери, так как ее отец временно сменил фамилию. С ранних лет Жанна проявляла творческие способности: участвовала в школьной самодеятельности, занималась художественной гимнастикой и акробатикой. Также она посещала балетную студию и школу бальных танцев, что стало первым шагом к ее будущей карьере.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

После школы Жанна попыталась поступить на философский факультет МГУ, но не прошла конкурс. Чтобы не терять время, она подала документы в Московский гуманитарный университет на факультет культурологии. Позже она перевелась на журналистику, но учебу так и не завершила, поняв, что выбрала не ту профессию. Некоторое время Жанна работала менеджером по продаже офисной мебели, но быстро осознала свое призвание. «Блестящая» Фриске В 1996 году Жанна Фриске начала творческий путь в популярной группе «Блестящие», где сначала работала хореографом. Через год она стала одной из солисток, записав с коллективом четыре альбома и три концертные программы. В 2001 году, еще будучи участницей группы, Фриске выпустила первый сольный клип на песню «Лечу в темноту». После участия в реалити-шоу «Последний герой» в 2003 году она приняла решение о начале самостоятельной карьеры.

Фото: РИА «Новости»

Сольный успех пришел к певице с композициями «Ла-ла-ла» и «Где-то летом», вошедшими в ее дебютный альбом «Жанна». В 2007 году она получила «Золотой граммофон» за хит «Малинки», записанный совместно с группой «Дискотека Авария». Параллельно с музыкой Фриске развивала актерскую карьеру, дебютировав в 2004 году в фильме «Ночной дозор». Особую популярность ей принесла роль самой себя в комедии «О чем говорят мужчины», где она с самоиронией обыграла свой образ. Звездные романы Во время работы в группе «Блестящие» у Жанны завязались отношения с продюсером коллектива Андреем Грозным. Но она отказалась от его руки и сердца. В 2004–2005 годах пресса активно обсуждала роман Фриске с актером Дмитрием Дюжевым. Позже певице приписывали отношения с хоккеистом Александром Овечкиным и бизнесменом Сулейманом Керимовым, но сама она эти слухи не комментировала.

Фото: С Дмитрием Шепелевым / РИА «Новости»

Переломным моментом в личной жизни стало знакомство в 2011 году с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Их отношения долгое время оставались тайной, пока Жанна не намекнула на них в своем блоге загадочной фразой о «любви в подгузниках», намекнув на пополнение. В апреле 2013 года у пары родился сын Платон, появившийся на свет в одной из клиник Майами. Крестной матерью мальчика стала Ольга Орлова — бывшая коллега Фриске по «Блестящим» и ее близкая подруга. Последний закат звезды Первые тревожные симптомы появились у Жанны летом 2013 года, вскоре после рождения сына. Певица жаловалась на сильные головные боли, но тогда еще не подозревала, что столкнулась с серьезным заболеванием. Диагноз — глиобластома, агрессивная опухоль головного мозга — подтвердили в январе 2014 года. Лечение началось в нью-йоркской клинике, где Жанна провела несколько месяцев.

Фото: РИА «Новости»

Позже она проходила терапию в Германии, а затем отправилась на реабилитацию в Юрмалу. В тот период она смогла временно отказаться от инвалидного кресла. Несмотря на временное улучшение, к началу 2015 года болезнь усугубилась. В феврале певица возобновила лечение в США, а затем продолжила его в Москве, в онкоцентре имени Блохина. Последние месяцы она провела дома, где за три месяца до смерти впала в кому. Звезда вернулась на небо Пятнадцатого июня 2015 года Жанны Фриске не стало. Она умерла в своем доме в Балашихе, окруженная родными. Прощание с певицей прошло в Crocus City Hall, куда пришли тысячи поклонников.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Смерть Жанны Фриске стала потрясением для всей страны. Ее история борьбы с болезнью вдохновила многих и привлекла внимание к проблемам онкологических больных в России. Созвездие памяти Испытания, выпавшие на долю певицы в последние годы жизни, показали ее невероятную силу духа. Даже перед лицом смертельной болезни она оставалась примером мужества и достоинства. Светлый образ Жанны Фриске — талантливой певицы, любящей матери и мужественной женщины — навсегда останется в истории российской эстрады. Ее история напоминает нам, как хрупка может быть жизнь и как важно ценить каждое ее мгновение.