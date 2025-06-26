10 лет без Примакова. Почему его решения до сих пор спасают Россию

Десять лет прошло со дня смерти Евгения Примакова — человека, чьи решения продолжают влиять на судьбу России. Как ему удавалось предвидеть кризисы за десятилетия до их наступления и почему его «разворот над Атлантикой» до сих пор считается поворотным моментом в российской дипломатии — в материале 360.ru.

Политическая глыба России Евгения Примакова называли «удивительной политической глыбой» — и это не было преувеличением. Ученый-востоковед, разведчик, министр иностранных дел, глава правительства — в каждой из этих ролей он демонстрировал редкую глубину мышления и железную волю. Он не просто занимал высокие посты — он менял правила игры. Примаков начал карьеру как аналитик, изучавший арабский мир, и этот опыт позже помог ему выстроить уникальную внешнюю политику. Возглавив Службу внешней разведки в сложные 90-е, он превратил ее в эффективный инструмент защиты национальных интересов. А став премьер-министром в разгар экономического кризиса, спас страну от коллапса.

В непростой, сложнейший, можно сказать, драматический для России исторический период сумел добиться политической и экономической стабилизации. Владимир Путин

Его уважали даже оппоненты — за принципиальность, профессионализм и отсутствие позерства. Он не боялся идти против течения, если был уверен в своей правоте. Сегодня, спустя десять лет после его ухода, его курс на многовекторную дипломатию, поддержку промышленности и сбалансированный бюджет остается актуальным. Он не просто управлял — он закладывал основы, на которых Россия держится до сих пор. От востоковеда до главы разведки Евгений Примаков пришел в большую политику необычным путем — через науку и аналитику. Его карьера началась с глубокого изучения Ближнего Востока, где он проявил себя как талантливый востоковед и журналист, работавший корреспондентом в арабских странах. Этот опыт стал фундаментом для его будущей работы на международной арене, где он научился понимать тонкости глобальных процессов. В 1970-х годах Примаков возглавил Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), превратив его в один из ведущих аналитических центров страны. Под его руководством институт стал площадкой для выработки стратегических решений, а сам Примаков зарекомендовал себя как мыслитель, способный предвидеть глобальные изменения.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Переломным моментом в карьере Примакова стал 1991 год, когда он возглавил Службу внешней разведки. В сложный период распада СССР он сумел сохранить кадровый потенциал разведки и адаптировать ее работу к новым реалиям. Его подход сочетал традиции советской школы с современными методами анализа, что позволило России сохранить влияние на международной арене.

Будучи гражданским, что называется, не из системы человеком, смог завоевать заслуженно признание в Службе внешней разведки, сохранить и развить ее лучшие традиции. Владимир Путин

На посту министра иностранных дел (1996–1998) Примаков провозгласил курс на многовекторную дипломатию, отказавшись от односторонней ориентации на Запад. Он налаживал отношения с Китаем, Индией и арабским миром, демонстрируя, что Россия остается самостоятельным игроком. Этот период стал подготовкой к его главному испытанию — роли премьер-министра в условиях экономического кризиса. Опыт аналитика, разведчика и дипломата слился воедино, позволив Примакову действовать нестандартно и эффективно. 200 дней, которые спасли экономику В сентябре 1998 года, когда Россия находилась на грани экономического коллапса, Евгений Примаков возглавил правительство. Его назначение стало компромиссом для президента Бориса Ельцина и оппозиционной Госдумы, которая дважды отвергла кандидатуру Виктора Черномырдина. Перед новым премьером стояла почти невыполнимая задача: остановить гиперинфляцию, спасти банковскую систему и вернуть доверие населения. Примаков отказался от радикальной девальвации рубля, которая могла окончательно разрушить экономику, и сделал ставку на жесткое госрегулирование.

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Ключевым шагом стали переговоры с МВФ, где Россия добилась реструктуризации долгов без принятия кабальных условий. Одновременно правительство ввело контроль за ценами на социально значимые товары и запустило программу поддержки промышленности. Уже к весне 1999 года рост производства составил почти 24%, а инфляция снизилась с 38% до 3%. Результаты стали очевидны уже через несколько месяцев: прекратились задержки зарплат, оживился внутренний рынок, а рубль обрел относительную стабильность. Этот период позже назовут «доктриной Примакова» — редким примером успешного антикризисного управления в условиях полного краха. Легендарный разворот, изменивший правила игры Двадцать четвертого марта 1999 года мир стал свидетелем беспрецедентного дипломатического жеста, когда самолет с премьер-министром Евгением Примаковым, находившийся на пути в Вашингтон, развернулся над Атлантическим океаном. Это решение Примаков принял в ответ на начало бомбардировок Югославии силами НАТО без санкции Совета Безопасности ООН. Его поступок стал не просто демонстрацией протеста, а принципиальным заявлением о позиции России в международных делах. Примаков показал, что страна больше не намерена мириться с односторонними действиями Запада, игнорирующими нормы международного права.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Реакция международного сообщества была неоднозначной. Западные СМИ назвали решение Примакова «театральным жестом», тогда как в самой России этот шаг получил широкую поддержку. Особенно значимым он стал для военных и дипломатов, которые впервые за долгое время почувствовали, что страна начинает возвращать себе утраченные позиции на мировой арене. Этот эпизод не только укрепил авторитет Примакова внутри страны, но и заложил основы для будущей многовекторной внешней политики России. Эпоха безоговорочного следования в фарватере западной политики для России закончилась. Наследие государственника Евгений Примаков оставил России не только память о ярких политических решениях, но и четкую внешнеполитическую доктрину. Его принцип многовекторности стал основой современной российской дипломатии, отвергающей однополярное мироустройство. «Доктрина Примакова» предполагала равноправное взаимодействие со всеми центрами силы. Этот подход сохраняет актуальность и сегодня, определяя позицию России в международных делах. Анализируя различия экономических моделей, он четко обозначал проблему российской экономики. Он называл сырьевую зависимость ключевой слабостью российской экономики.

В чем заключается антикризисный маневр Китая? Экспорт готовой продукции, спрос на которую сократился, они могут развернуть на внутренний рынок, увеличив платежеспособность населения. Можем мы так поступить? Нет. Потому что в отличие от Китая мы экспортируем не готовую продукцию, а сырье, которое не найдет полной реализации на внутреннем рынке — сокращается производство, стоят заводы. Евгений Примаков

Будучи доктором экономических наук, он критиковал слепую веру в рыночные механизмы. «У нас все надеялись на рынок, а рынок не может сам решить проблему перевода экономики на инновационные рельсы», — подчеркивал политик необходимость государственного регулирования. При этом в международных делах Примаков оставался оптимистом и выражал веру в человечество.

Да, отдельные страны, отдельные политики агрессивны, несговорчивы. Но если бы таким несносным был весь мир, люди давно бы не просто вцепились друг в друга — применили бы ядерное оружие. А они сохраняют здравомыслие. Разве это не лучшее доказательство того, что человечество не дряхлеет? Евгений Примаков

При этом он всегда помнил о скоротечности жизни и о том, что жизнь продолжается несмотря на уход из нее отдельных людей. «Люди говорят — уходит время. Время говорит — уходят люди», — сказал как-то Примаков, раскрывая свое философское восприятие происходящего в мире. Память о политике увековечена в научных форумах и мемориальных мероприятиях. Ежегодные «Примаковские чтения» собирают ведущих экспертов по международным отношениям.

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Присуждение премии его имени лучшим дипломатам стало традицией. Памятные доски в Москве и других городах напоминают о вкладе этого выдающегося государственника. Почему до сих пор вспоминают Примакова Десять лет спустя после ухода Евгения Примакова его идеи продолжают определять курс России. Принципы многовекторной дипломатии и экономического суверенитета стали основой государственной политики. Актуальность наследия Примакова подтверждается современными вызовами. Его подходы к кризисному управлению и международным отношениям остаются востребованными в условиях новых геополитических реалий.