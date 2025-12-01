Достаем коньки! Где кататься на льду в Москве и Подмосковье зимой 2025-2026

Зима в столичном регионе — это не повод сидеть дома, а отличный шанс вспомнить детство и выйти на лед. Куда отправиться, чтобы такой досуг принес максимум удовольствия? Топ-10 лучших мест, где можно показаться на коньках в Москве и Подмосковье, — в материале 360.ru.

Топ-5 катков в Москве Каток культуры и отдыха в Парке Горького Площадь льда в Парке Горького — 16 385 квадратных метров. Каждый год креативная группа разрабатывает визуальную концепцию для оформления катка. В парке есть несколько павильонов проката коньков, соединенных ледовым пространством вокруг Фигурного фонтана, центральная и боковые аллеи. На катке в выходные есть шанс встретить мультяшных героев, услышать молодых исполнителей и диджеев. Те, кто не умеет кататься или хочет научиться элементам фигурного катания, могут записаться на занятия для взрослых и детей. Для любителей острых ощущений существует аренда ледяных мотоциклов — айс-чопперов. Стоимость билета — от 450 до 1,2 тысячи рублей в зависимости от дня недели, прокат коньков — 500 рублей. Каток работает с 09:30 до 23:00 с 1 декабря. Расписание и цены доступны по ссылке. Адрес: Крымский Вал, 9. Ближайшие станции метро — «Парк Горького» и «Октябрьская».

Фото: Места Тестируем катки: Стрит‑арт каток в Парке Горького / Медиасток.рф

ВДНХ Отличная локация для катания на коньках — ВДНХ. Ежегодно здесь не только заливают ледовое покрытие, но и готовят мероприятия и развлечения для взрослых и детей: музыкальную программу, лазертаг, конкурсы, зарядки, тренировки, хоккей, квесты, розыгрыши призов и многое другое. Также есть сеансы ночного катания. Помимо обычного досуга на коньках, есть тариф «Комбо» с канатной дорогой или колесом обозрения. Для самых маленьких работают аниматоры. Стоимость детского билета в павильоне «Стандартный» — 300 рублей, взрослого — 500, купить можно в павильонах или онлайн. Цена варьируется в зависимости от комфорта и дня недели. Например, по вечерам и в будни в павильоне «Бизнес» она составляет пять тысяч рублей. Аренда коньков — 700. Каток работает с 25 ноября. Адрес: Проспект мира, 119. Ближайшая станция метро — «ВДНХ».

Фото: Открытие катка на ВДНХ / Медиасток.рф

ГУМ-каток На Красной площади ежегодно открывают один из самых красивых катков. Если хочется встретить Новый год в прямом смысле под бой курантов — это лучшее место. Здесь работает фуд-корт с бабл-вафлями, московскими сосисками, русскими пряниками, осетинскими пирогами, пончиками и другим. Также для посетителей проводят мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Стоимость билетов зависит от дат. Например, с 1 по 25 декабря там можно отдохнуть от (внимание!) бесплатно до 1650 рублей — дело в дне недели и времени суток. Прокат коньков стоит от 300 до 500, заточка — 1,5 тысячи. Билеты доступны по ссылке. Адрес: Красная площадь, 1. Ближайшие станции метро — «Площадь Революции», «Охотный двор», «Театральная».

Фото: Гум-каток / РИА «Новости»

Каток в Лужниках Уникальность катка в том, что площадь непрерывного ледового покрытия достигает 16 тысяч квадратных метров. Вместимость — почти 1,2 тысячи человек. Локация пока не работает, но в официальных сообществах сказано, что открытие состоится совсем скоро. Цена билета в прошлом году составляла от 100 до 700 рублей, прокат коньков — 500 рублей. За обновлениями можно следить по ссылке. Адрес: Лужнецкая набережная, 24, строение 6. Ближайшие станции метро — «Воробьевы горы» и «Спортивная».

Фото: Каток в Лужниках / РИА «Новости»

Каток в саду «Эрмитаж» Эта локация отличается от других московских камерностью и уютом. Особая атмосферность появляется вечером, когда зажигают фонари. Кроме того, покрытие здесь искусственное, что позволяет кататься даже в зимнюю оттепель. Адрес: Каретный Ряд, 3. Стоимость билета — от 300 до 450 рублей в зависимости от дня недели. Сейчас каток закрыт, новости появятся здесь. Адрес Каретный Ряд, 3. Ближайшие станции метро — «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская».

Фото: Каток в саду «Эрмитаж»

Топ-5 катков Подмосковья Каток в парке Малевича В Одинцовском городском округе есть отличный каток с искусственным льдом площадью 1250 квадратных метров. Он пока закрыт, новости об открытии появятся здесь. В прошлом году входной билет стоил от 400 до 550 рублей в зависимости от дня недели и на кого рассчитан — на ребенка или взрослого. Адрес: Рублевский проезд, парк Малевича. Ближайшие станции метро: «Крылатское» и «Молодежная».

Фото: Новогодний парк Малевича в Одинцове / Медиасток.рф

Каток в Пестовском парке В микрорайоне Железнодорожный города Балашиха есть большой каток под открытым небом с искусственным покрытием. Рядом расположены прокат коньков, фуд-корт, теплая комната отдыха. Он уже работает с 12:00 до 21:30 в будни и с 10:00 до 21:30 в выходные. Вход на него бесплатный, однако для посещения нужно забронировать место. Адрес: пересечение улиц Луговая и Новая. Ближайшая станция — МЦД 4 «Железнодорожная».

Фото: Каток в Пестовском парке в Балашихе / Медиасток.рф

Каток на стадионе «Зоркий» В Красногорске есть каток для взрослых и детей. Для последних существуют устойчивые пингвины, за которых можно держаться. Посетителям доступны фуд-корт с горячим чаем, какао, кукурузой, платная парковка, прокат коньков. Стоимость билета — 300 рублей. Прокат коньков стоит столько же, залог от 2,5 до трех тысяч рублей. Локация уже открыта, купить билет по ссылке. Адрес: Лесная, 1. Ближайшая станция метро — «Митино».

Фото: Красногорск. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом / Медиасток.рф

Каток в парке «Раздолье» В Одинцовском округе, недалеко от парка Малевича, расположился небольшой каток с теплой раздевалкой, прокатом коньков, кафе, приятной музыкой и иллюминацией. Рядом есть «Хаски Лэнд», веревочный парк, избушка Бабы-яги, детская площадка и домик с попугаями Зоотерий. Пока локация закрыта. Информацию об открытии сезона можно отслеживать по ссылке. Адрес: Краснознаменская, 3А. Ближайшая станция — МЦД 1 «Одинцово».

Фото: Каток в парке «Раздолье» Одинцовского округа / Медиасток.рф

Каток в парке «Патриот» Еще один атмосферный и масштабный подмосковный каток находится рядом с городом Кубинка в Одинцовском округе на территории парка Вооруженных сил России. Ледовое покрытие располагается рядом с главным храмом комплекса, форма катка — неправильный овал с вогнутыми и выпуклыми краями. Площадь — порядка трех тысяч квадратных метров. На территории есть теплые раздевалки и кафе, а также бесплатная тюбинговая горка.

Фото: Каток на зимнем фестивале у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке / Медиасток.рф

Пока каток закрыт. Вход на него в прошлом году был бесплатный как и прокат. Требовался только залог, например паспорт. Парковка рядом платная. Информация появится по ссылке. Адрес: 55-й километр Минского шоссе.