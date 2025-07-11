Сегодня 17:26 Адская жара принесла в Москву и область полчища комаров. Можно ли спастись? Энтомолог Хряпин развеял мифы о том, кого чаще других кусают комары 0 0 0 Фото: IMAGO/Robert Kalb / www.globallookpress.com Здоровье

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Жара и дожди создали в Москве и Московской области идеальные условия для размножения комаров. С каждым днем кровососущих становится все больше. Чем опасны насекомые, кого они кусают чаще, как защитить от надоедливых мошек себя и дом и что делать в ситуации множественных укусов — в материале 360.ru.

Нашествие комаров на Россию К выходным 12-13 июля активность кровососов в Центральной России возрастет, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский Telegram-каналу Shot. Помимо Москвы и Подмосковья, насекомых станет больше в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях. Рост популяции комаров связан с благоприятными для их развития условиями: первая половина июля выдалась жаркой и дождливой. Из-за этого мошки активнее откладывают яйца, а созревание личинок происходит быстрее. В столичном регионе обитают порядка 10-12 видов кровососущих, рассказал 360.ru энтомолог Роман Хряпин. Самые распространенные — обыкновенные (пискуны), малярийные, жгучие (обитают в лесах), кусаки.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Какие инфекции переносят насекомые Комары могут быть опасны для человека, потому что переносят тяжелые заболевания. Малярия Ее вызывают паразиты, которые содержатся в слюне мошек. Протекает крайне тяжело: мышечные и головные боли, лихорадочные приступы, озноб, высокая температура, тошнота, рвота, задержка мочевыделения. Возможна смерть. Желтая лихорадка Распространена в тропических странах, но встречается и в России. Желтой называют из-за развивающейся желтухи с поражением печени. Сопровождается высокой температурой, ознобом, носовыми кровотечениями, тошнотой, рвотой с кровью, болью в мышцах и конечностях. Часто заканчивается смертью. Лекарства нет, но изобрели вакцину. Лихорадка Денге Также известна как тропическая лихорадка. Сопровождается высокой температурой, тошнотой, сыпью, головными и поясничными болями, иногда случаются сильные внутренние кровотечения. Вакцины против вируса, который вызывает лихорадку Денге, нет. Лечение проводят, опираясь на симптомы.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress / www.globallookpress.com

Лихорадка Зика Обычно проходит в легкой форме или бессимптомно. Проявляется высокой температурой, сыпью, болями в суставах или конъюнктивитом. В некоторых случаях бывают осложнения неврологического характера. Вирус очень опасен для беременных: заразившийся плод может родиться с пороком, в том числе недоразвитым головным мозгом. Лечат жаропонижающими и покоем. Вакцины нет. Дирофиляриоз Крайне редкое заболевание. При укусе комара с его слюной человеку передаются личинки дирофилярий. Заражение насекомых возможно от инвазированных домашних собак или кошек, реже — диких животных. Распространяется очагами.

Интересно У зараженного человека в месте укуса появляется уплотнение. Оно чешется, увеличивается, иногда болит при прикосновении. Далее начинает мигрировать, так как чаще паразит стремится попасть к глазным яблокам. У зараженного человека в месте укуса появляется уплотнение. Оно чешется, увеличивается, иногда болит при прикосновении. Далее начинает мигрировать, так как чаще паразит стремится попасть к глазным яблокам.

Дирофиляриоз сопровождается ощущением шевеления в теле, головными болями, зудом, тошнотой, слабостью, повышенной температурой. Паразит способен выйти наружу, если в области уплотнения образуется гнойник, который зараженный сильно расчешет. Добравшиеся до глаз особи могут ухудшить зрение, возможен глазной конъюнктивит. Лечат извлечением дирофилярия хирургическим методом.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Max 4e / www.globallookpress.com

Аллергия Помимо болезней, при укусе может проявиться аллергия. В слюне насекомых содержатся антикоагулянты и белки, которые препятствуют свертываемости крови. На них и реагирует иммунная система. Аллергия проявляется как большая шишка в месте поражения. Кого комары кусают чаще Они реагируют на следующие факторы: повышенная температура тела;

наличие физической нагрузки;

пот;

частота дыхательных движений;

объем выдыхаемого углекислого газа. От укусов кросососущих особенно страдают люди с лишним весом, пояснил Хряпин.

Нарушенный обмен веществ объясняет запахи, выделяемые кожей. Это смесь кислот и набор микрофлоры, которая существует на кожном покрове. Люди с лишним весом выделяют больше углекислого газа, который привлекает комаров. И они активнее потеют в жару. Роман Хряпин

Также они любят кусать людей с первой группой крови, но это не главная цель.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Запах алкоголя и духов, наоборот, отталкивают кровососущих. У злоупотребляющих поражены органы пищеварительной системы и нарушен обмен веществ, что комаров никак не привлекает. «Духи, как правило, содержат эфирные масла, которые растворили в спиртосодержащем растворе. Это отпугивает комаров», — объяснил эксперт. Но есть нюанс. Если человек здоров, то когда он выпивает, у него расширяются сосуды, повышается температура тела, учащается дыхание, что приводит к выделению большего количества углекислого газа, чем обычно. А это красная тряпка для насекомых. Как защитить себя от укусов на улице Самое надежное средство вне помещения — плотная одежда. При высокой температуре понадобятся средства с репеллентами. Это могут быть крема, спреи, аэрозоли или стики.

Перед посещением стран с большим количеством москитов следует проставить необходимые прививки.

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Топ-5 эффективных домашних средств для защиты от комаров Отпугивающие спирали и палочки Спирали бывают клейкие или в виде палок, содержащих инсектициды, например пиретроид. «При тлении спирали или палочки будут выделяться вещества, которые отпугнут или убьют насекомых», — отметил Хряпин. Подобным свойством обладают свечи с маслом цитронеллы. Они помогут не только в помещении, но и на пикнике. Фумигатор В жилище отлично работает воткнутый в розетку фумигатор. Он нагреется, и содержащиеся в жидкости или спирали губительные кислоты будут испарятся. Москитная сетка Самый распространенный способ борьбы с кровососущими — москитная сетка. Она должна быть достаточно мелкой, между конструкцией и окном не следует оставлять зазоры. Нельзя исключать случаи, когда комары проникнут в помещение через открытую дверь. На дверной проем тоже можно установить сетку.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Ультразвуковой гаджет Отпугивать насекомых можно и ультразвуком. Он безопасен для детей и животных, человек к нему нечувствителен. При этом кровососы тонко ощущают на себе звук, поэтому просто не будут проникать в помещения с источником шума. Его следует включить в розетку. Обычно один гаджет охватывает не более 25-30 квадратных метров. Если дом или квартира больше, то устройств понадобится несколько. Также бывают агрегаты на батарейках в виде брелока, поэтому их можно брать с собой. Помимо перечисленного, следует принять меры для предотвращения размножения комаров: Своевременно менять воду в бассейнах, чтобы она не застаивалась;

Накрывать емкости с водой;

Очищать водостоки;

Не оставлять ведра, где может скапливаться дождевая вода.

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa / www.globallookpress.com

Как помочь себе при укусах Средства из аптеки, которые могут облегчить зуд при укусе: Охлаждающие бальзамы или мази: «Звездочка», Фито-мазь «Доктор Мом»;

Специальные гели или бальзамы, чаще всего детские;

Фенистил — снимет зуд и покраснение, аллергическую реакцию;

Эфирное масло гвоздики — обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством;

Подобный эффект создает сок алоэ — можно использовать в чистом виде или приложить лист растения к ране. «Лучше всего помогут крема, которые снимают воспаление и смягчают кожу, уменьшают зуд», — отметил Хряпин.

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Существуют и народные средства. Например, можно приложить к укусу холодный компресс или лед. Он снимет не только зуд, но и покраснение. Другие традиционные рецепты: Компресс из соды — развести в теплой воде одну-две ложки;

Сок лимона или лайма. Протереть пораженное место долькой;

Настой черного чая — приложить к укусу;

Мед;

Паста из аспирина снизит отек. Таблетку следует растолочь и добавить несколько капель воды;

Зубная паста. Особенно поможет мятная, которая охладит место укуса и снимет раздражение;

Листы подорожника, мяты, черемухи, базилика или петрушки.