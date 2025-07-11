Адская жара принесла в Москву и область полчища комаров. Можно ли спастись?
Энтомолог Хряпин развеял мифы о том, кого чаще других кусают комары
Жара и дожди создали в Москве и Московской области идеальные условия для размножения комаров. С каждым днем кровососущих становится все больше. Чем опасны насекомые, кого они кусают чаще, как защитить от надоедливых мошек себя и дом и что делать в ситуации множественных укусов — в материале 360.ru.
Нашествие комаров на Россию
К выходным 12-13 июля активность кровососов в Центральной России возрастет, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский Telegram-каналу Shot.
Помимо Москвы и Подмосковья, насекомых станет больше в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.
Рост популяции комаров связан с благоприятными для их развития условиями: первая половина июля выдалась жаркой и дождливой. Из-за этого мошки активнее откладывают яйца, а созревание личинок происходит быстрее.
В столичном регионе обитают порядка 10-12 видов кровососущих, рассказал 360.ru энтомолог Роман Хряпин. Самые распространенные — обыкновенные (пискуны), малярийные, жгучие (обитают в лесах), кусаки.
Какие инфекции переносят насекомые
Комары могут быть опасны для человека, потому что переносят тяжелые заболевания.
Малярия
Ее вызывают паразиты, которые содержатся в слюне мошек. Протекает крайне тяжело: мышечные и головные боли, лихорадочные приступы, озноб, высокая температура, тошнота, рвота, задержка мочевыделения. Возможна смерть.
Желтая лихорадка
Распространена в тропических странах, но встречается и в России. Желтой называют из-за развивающейся желтухи с поражением печени.
Сопровождается высокой температурой, ознобом, носовыми кровотечениями, тошнотой, рвотой с кровью, болью в мышцах и конечностях. Часто заканчивается смертью. Лекарства нет, но изобрели вакцину.
Лихорадка Денге
Также известна как тропическая лихорадка. Сопровождается высокой температурой, тошнотой, сыпью, головными и поясничными болями, иногда случаются сильные внутренние кровотечения. Вакцины против вируса, который вызывает лихорадку Денге, нет. Лечение проводят, опираясь на симптомы.
Лихорадка Зика
Обычно проходит в легкой форме или бессимптомно. Проявляется высокой температурой, сыпью, болями в суставах или конъюнктивитом. В некоторых случаях бывают осложнения неврологического характера.
Вирус очень опасен для беременных: заразившийся плод может родиться с пороком, в том числе недоразвитым головным мозгом. Лечат жаропонижающими и покоем. Вакцины нет.
Дирофиляриоз
Крайне редкое заболевание. При укусе комара с его слюной человеку передаются личинки дирофилярий. Заражение насекомых возможно от инвазированных домашних собак или кошек, реже — диких животных. Распространяется очагами.
Интересно
Дирофиляриоз сопровождается ощущением шевеления в теле, головными болями, зудом, тошнотой, слабостью, повышенной температурой. Паразит способен выйти наружу, если в области уплотнения образуется гнойник, который зараженный сильно расчешет.
Добравшиеся до глаз особи могут ухудшить зрение, возможен глазной конъюнктивит. Лечат извлечением дирофилярия хирургическим методом.
Аллергия
Помимо болезней, при укусе может проявиться аллергия. В слюне насекомых содержатся антикоагулянты и белки, которые препятствуют свертываемости крови. На них и реагирует иммунная система. Аллергия проявляется как большая шишка в месте поражения.
Кого комары кусают чаще
Они реагируют на следующие факторы:
- повышенная температура тела;
- наличие физической нагрузки;
- пот;
- частота дыхательных движений;
- объем выдыхаемого углекислого газа.
От укусов кросососущих особенно страдают люди с лишним весом, пояснил Хряпин.
Нарушенный обмен веществ объясняет запахи, выделяемые кожей. Это смесь кислот и набор микрофлоры, которая существует на кожном покрове. Люди с лишним весом выделяют больше углекислого газа, который привлекает комаров. И они активнее потеют в жару.
Роман Хряпин
Также они любят кусать людей с первой группой крови, но это не главная цель.
Запах алкоголя и духов, наоборот, отталкивают кровососущих. У злоупотребляющих поражены органы пищеварительной системы и нарушен обмен веществ, что комаров никак не привлекает.
«Духи, как правило, содержат эфирные масла, которые растворили в спиртосодержащем растворе. Это отпугивает комаров», — объяснил эксперт.
Но есть нюанс. Если человек здоров, то когда он выпивает, у него расширяются сосуды, повышается температура тела, учащается дыхание, что приводит к выделению большего количества углекислого газа, чем обычно. А это красная тряпка для насекомых.
Как защитить себя от укусов на улице
Самое надежное средство вне помещения — плотная одежда.
При высокой температуре понадобятся средства с репеллентами. Это могут быть крема, спреи, аэрозоли или стики.
Перед посещением стран с большим количеством москитов следует проставить необходимые прививки.
Топ-5 эффективных домашних средств для защиты от комаров
Отпугивающие спирали и палочки
Спирали бывают клейкие или в виде палок, содержащих инсектициды, например пиретроид.
«При тлении спирали или палочки будут выделяться вещества, которые отпугнут или убьют насекомых», — отметил Хряпин.
Подобным свойством обладают свечи с маслом цитронеллы. Они помогут не только в помещении, но и на пикнике.
Фумигатор
В жилище отлично работает воткнутый в розетку фумигатор. Он нагреется, и содержащиеся в жидкости или спирали губительные кислоты будут испарятся.
Москитная сетка
Самый распространенный способ борьбы с кровососущими — москитная сетка. Она должна быть достаточно мелкой, между конструкцией и окном не следует оставлять зазоры.
Нельзя исключать случаи, когда комары проникнут в помещение через открытую дверь. На дверной проем тоже можно установить сетку.
Ультразвуковой гаджет
Отпугивать насекомых можно и ультразвуком. Он безопасен для детей и животных, человек к нему нечувствителен. При этом кровососы тонко ощущают на себе звук, поэтому просто не будут проникать в помещения с источником шума. Его следует включить в розетку.
Обычно один гаджет охватывает не более 25-30 квадратных метров. Если дом или квартира больше, то устройств понадобится несколько. Также бывают агрегаты на батарейках в виде брелока, поэтому их можно брать с собой.
Помимо перечисленного, следует принять меры для предотвращения размножения комаров:
- Своевременно менять воду в бассейнах, чтобы она не застаивалась;
- Накрывать емкости с водой;
- Очищать водостоки;
- Не оставлять ведра, где может скапливаться дождевая вода.
Как помочь себе при укусах
Средства из аптеки, которые могут облегчить зуд при укусе:
- Охлаждающие бальзамы или мази: «Звездочка», Фито-мазь «Доктор Мом»;
- Специальные гели или бальзамы, чаще всего детские;
- Фенистил — снимет зуд и покраснение, аллергическую реакцию;
- Эфирное масло гвоздики — обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством;
- Подобный эффект создает сок алоэ — можно использовать в чистом виде или приложить лист растения к ране.
«Лучше всего помогут крема, которые снимают воспаление и смягчают кожу, уменьшают зуд», — отметил Хряпин.
Существуют и народные средства. Например, можно приложить к укусу холодный компресс или лед. Он снимет не только зуд, но и покраснение.
Другие традиционные рецепты:
- Компресс из соды — развести в теплой воде одну-две ложки;
- Сок лимона или лайма. Протереть пораженное место долькой;
- Настой черного чая — приложить к укусу;
- Мед;
- Паста из аспирина снизит отек. Таблетку следует растолочь и добавить несколько капель воды;
- Зубная паста. Особенно поможет мятная, которая охладит место укуса и снимет раздражение;
- Листы подорожника, мяты, черемухи, базилика или петрушки.