Сегодня 19:02 Затяжная волна гриппа в России: в чем причина и как не заболеть? Вирусолог Чумаков объяснил разницу между типами гриппа А и В 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Заболеваемость гриппом в России снизилась на 10%, сообщил Роспотребнадзор. Однако медики призывают не расслабляться, ведь вирус еще какое-то время не отступит — его затяжное распространение связывают с теплой зимой. Действительно ли виновата погода и как избежать заражения, разбирался 360.ru.

Сезон гриппа 2025 В начале зимы в России преобладал грипп типа А. Теперь же чаще выявляют грипп типа В, который характерен для Южного полушария, рассказала MIR24.TV кандидат медицинских наук, вакцинолог Рабият Зайниддинова. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков объяснил в разговоре с 360.ru разницу между этими типами: Тип В — грипп, который циркулирует среди людей. Он адаптировался к человеческой популяции и похож на простуду. Заболевание протекает достаточно мягко, редко бывают осложнения;

Тип А — вирус, который передается от животных, например птиц или свиней. С этим патогеном человек сталкивается эпизодически, болезнь протекает крайне тяжело. «К счастью, сейчас преобладает грипп типа В. Это, по сути, простуда», — подчеркнул профессор.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Роспотребнадзор отметил незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом — на 10,8%. Несмотря на это, число инфицированных остается все еще высоким: свыше миллиона случаев за последнюю неделю. «Грипп сохраняет лидирующее положение среди респираторных вирусов, самые активные — типы А и B», — сообщили в ведомстве. Также снижается количество образовательных учреждений, закрытых из-за эпидемиологической обстановки. На прошлой неделе на карантин ушли 435 школ, 109 детских садов, два интерната и одно ПТУ. Всему виной — теплая зима? Некоторые медики уверены, что на затянувшийся сезон гриппа повлияла необычно теплая зима. Однако Чумаков уверен, что погода не имеет значения. «Никто не знает, почему заболеваемость гриппом затяжная. Это спекуляции, к тому же это знание ничего не даст. Если все дело в зиме, то мы все равно за нее не отвечаем», — подчеркнул профессор.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Меры профилактики гриппа Для профилактики гриппа рекомендуется соблюдать несколько простых правил: Вакцинироваться. Прививка от гриппа помогает организму выработать иммунитет к вирусу.

Избегать контакта с больными. Если кто-то из окружения слег с гриппом или ОРЗ, старайтесь минимизировать контакт с ним, чтобы не заразиться.

Поддерживать здоровый образ жизни. Правильное питание, физическая активность и достаточный сон укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с вирусами.

Избегайте людных мест. Если оказались там, носите маску. Чаще мойте руки, не хватайтесь за поручни, например, в метро. Это элементарные правила, чтобы не подхватить какую-то инфекцию. Петр Чумаков

Кроме того, Чумаков посоветовал пропить курс поливитаминов, чтобы улучшить иммунитет и укрепить здоровье. В них обычно включают минералы, соли, железо, цинк, магний, кальций — все то, что нужно человеку. Но напомним: прежде чем назначать себе добавки, стоит проконсультироваться с врачом.