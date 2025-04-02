Сегодня 08:00 Защита от вирусных инфекций: легкомыслие недопустимо! 0 0 0 Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON Здоровье

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У современной медицины имеется очень богатый арсенал средств борьбы с вирусными инфекциями — но, тем не менее, каждый год миллионы людей заболевают гриппом и другими вирусными заболеваниями. Да что там год! Нынешней весной вирусы выбивают из привычной активной жизни по миллиону и более человек в неделю! Кто виноват? И что делать? Разбираемся со специалистами.

ОРВИ — не пустяк! Многие люди, к сожалению, очень несерьёзно относятся к вирусам ОРВИ и гриппа: даже при явных симптомах продолжают ходить на учёбу или на работу, полагая, что болезнь пройдёт сама. Подобное легкомыслие не только опасно для здоровья, но и социально безответственно, так как наносит вред не только самому человеку, но и здоровью окружающих, что в совокупности приводит к громадным экономическим потерям, обращает внимание завлабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Ирина Ленева. Если экономические последствия для общества вас не волнуют, подумайте хотя бы о себе и своих близких! По словам Леневой, существует до 300 видов респираторных вирусов, способных вызвать серьезные пандемии, как это уже случалось из-за коронавирусной инфекции или вируса гриппа H1N1 («свиной» грипп). И против подавляющей массы этих вирусов вакцин не существует, добавляет эксперт. Нужно также помнить, что отнюдь не любая «простуда» проходит легко и без последствий, при отсутствии лечения могут быть самые разнообразные осложнения, вплоть до пневмонии.

Полезные профилактические привычки С детских лет всем хорошо известны базовые правила личной гигиены — но далеко не все осознают, насколько важна их профилактическая роль. Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, д. м. н. Андрей Продеус обращает внимание на то, что обычное (но тщательное!) мытьё рук с мылом 4 раза в день позволяет снизить вероятность заболевания в два раза. Специалисты рекомендуют регулярно промывать нос, проветривать помещение, протирать гаджеты. В условиях переменчивой весенней погоды крайне важно правильно одеваться, не допуская ни переохлаждения, ни перегрева — и то, и другое ослабляет защитные функции нашего организма. Очень распространённая ошибка — стремление решать все проблемы только с помощью симптоматических средств. Появилась температура — принял жаропонижающее, начал беспокоить насморк — закапал в нос капли. Безусловно, симптоматическая лекарственная терапия играет важную, но, тем не менее, дополняющую роль при лечении, так как не устраняет причину заболевания. «Базисной терапией при ОРВИ и гриппе являются противовирусные препараты», — говорит Ирина Ленева.

Что действительно работает? Для профилактики и лечения респираторных вирусных заболеваний профессор Андрей Продеус советует использовать так называемые противовирусные препараты прямого действия. Они воздействуют на сам вирус, препятствуя его прикреплению к клетке и размножению в организме. То есть, в отличие от симптоматических средств, борются с самой причиной болезни, а не только с её проявлениями. Многочисленные исследования, проведённые как в России, так и в последнее десятилетие за рубежом, в том числе, в Китае и в США, доказали эффективность и безопасность российского препарата — умифеновир. В частности, эксперты из Канады и КНР провели масштабный метаанализ 73 исследований противовирусных средств (общий охват — 34 тысячи пациентов), который был опубликован в начале 2025 года в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA. Результаты анализа показали, что только два препарата — умифеновир (научное название Арбидола) и балоксавир дают значимый клинический эффект, сокращая длительность симптомов гриппа более чем на сутки, при этом наше средство показало не только максимальный результат — 1,1 сутки, но и самый высокий профиль безопасности. В 2024 году российский препарат был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая включила его в Клинические рекомендации по лечению гриппа. Следует заметить, что российский препарат можно использовать при лечении не только вирусов гриппа А и B, но и ротавирусов, риновирусов и многих других инфекций. Более того, в России и КНР — это средство официально включено в список препаратов для лечения лёгких форм ковида.

Под надёжной защитой Однако самый надёжный способ профилактики — это своевременная вакцинация. Прививаться лучше осенью, перед началом эпидемического сезона. Как утверждают специалисты, вероятность вирусного заболевания после прививки снижается в 150 раз. Тем же, кто привиться не успел, профессор Продеус рекомендует стараться по возможности оградить себя от лишнего количества контактов и использовать противовирусные препараты в профилактических целях.

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