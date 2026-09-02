Сегодня 07:01 Защита от малярии: где в России обитают опасные комары и каковы риски заражения? Инфекционист Вознесенский: в России не делают прививки от малярии Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Дупляной малярийный комар Anopheles plumbeus начал распространяться в города на юге России. Это единственный в Европе вид, способный передавать возбудителя смертоносной тропической малярии и ряд вирусных лихорадок. Грозит ли россиянам эпидемия и как защититься от инфекции — в материале 360.ru.

Малярийные комары в России: где обитают Малярийные комары рода Anopheles обитают в нескольких южных регионах России: Краснодарский край;

Крым;

Ростовская, Астраханская, Волгоградская области;

Ставропольский край;

территория Северного Кавказа. Дупляной комар исторически связан с лесными экосистемами, его личинки развиваются в заполненных водой дуплах деревьев, где накапливается большое количество разлагающегося органического материала, рассказал 360.ru зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов. «Но этот вид оказался гораздо более экологически пластичным, чем считалось раньше. В городах и пригородах он может использовать искусственные емкости и другие созданные человеком места, где есть стоячая вода с органическими остатками. По сути, город предоставляет ему аналоги естественных древесных дупел, а иногда даже более крупные и стабильные водоемы для развития личинок», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

В связи с этим правильнее сказать, что комар не переселяется из леса, а способен осваивать новые, созданные человеком места обитания.

Именно расширение спектра таких мест может приводить к увеличению его численности рядом с людьми.

Рассадники малярийных комаров — небольшие или относительно закрытые емкости со стоячей водой, особенно если в ней есть разлагающаяся органика. «Это могут быть старые автомобильные покрышки, различные резервуары и бочки с дождевой водой, водосборники, технические емкости, заброшенные хозяйственные сооружения. В европейских исследованиях личинок этого вида также находили в искусственных контейнерах, на кладбищах, в дренажных и водосборных системах», — сказал Гомыранов. Естественные места тоже остаются подходящими, например заполненные дождевой водой дупла деревьев в городских парках.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Может ли комар переносить малярию в условиях российского климата Теоретически, Anopheles plumbeus способен переносить возбудителей малярии, отметил Гомыранов. По его словам, для возникновения местной передачи необходимо одновременно несколько условий: должен появиться источник инфекции — человек или другое животное с малярией в крови;

комар должен их укусить и заразиться;

затем паразит должен успеть пройти развитие внутри комара, а для этого необходимы подходящие температурные условия;

зараженный комар должен прожить достаточно долго, чтобы укусить следующего человека. Присутствие этого вида в России само по себе не означает угрозу вспышки малярии. Такие комары в стране существуют давно, но это не значит, что малярия становится эндемичным заболеванием, сказал зоолог.

Фото: imago stock&people/ / www.globallookpress.com

От чего зависит рост численности Скорость роста численности малярийных комаров зависит от температуры, количества подходящих мест размножения, влажности и продолжительности теплого сезона.

Но принципиальный момент состоит в том, что естественные дупла деревьев имеют небольшой объем и ограничены по количеству. Искусственные емкости иногда предоставляют комарам значительно больше пространства для развития личинок. Поэтому, если вид находит крупный и стабильный искусственный водоем с подходящими условиями, локальная численность может резко увеличиваться.

Как сокращают численность комаров Самая эффективная стратегия — не борьба со взрослыми малярийными комарами, которые уже летают, а устранение мест, где развиваются личинки. «Нужно следить за емкостями, в которых может долго стоять вода, закрывать резервуары и бочки, своевременно удалять ненужные контейнеры, покрышки и другие предметы, способные собирать дождевую воду. Важно также контролировать заброшенные технические сооружения и системы водосбора», — подчеркнул Гомыранов. Если речь идет о крупном городском объекте, где насекомые размножаются массово, необходима работа специалистов.

Фото: Jonas Walzberg, via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Как защититься от малярийных комаров Риск развития вспышки малярии или эпидемии в России равняется 0%, заявил 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский. В первую очередь комар должен укусить уже зараженного человека, а в России год к году насчитывается всего около сотни больных. Чтобы возбудитель в организме комара начал размножаться и развиваться, в течение нескольких дней должна стоять очень жаркая и влажная погода. «И не только днем, на ночные часы это тоже распространяется. Если мы говорим о самом тяжелом типе малярии, так называемая тропическая малярия, даже в южных регионах европейского региона таких условий не соблюдается. Поэтому, учитывая все вышеперечисленное, говорить о том, что есть риск развития вспышки или тем более эпидемии, равняется нулю», — заверил инфекционист. Туристы, которые собираются в регионы, где есть малярия, должны пить определенные препараты весь срок поездки и неделю после возвращения.

Фото: РИА «Новости»

К первым симптомам малярии относятся озноб, повышение температуры и резкое ее снижение с обильной потливостью.

Все это будет повторяться через определенные интервалы времени в зависимости от того, какой тип малярии. Нашим туристам стоит запомнить более простую информацию. Если после возвращения из какой-либо поездки, даже если это какие-то близлежащие регионы Российской Федерации, человек почувствовал себя больным, то лучше обратиться за помощью к специалисту, которому в обязательном порядке донести информацию: «А я вот только что приехал оттуда-то».