Защита от малярии: где в России обитают опасные комары и каковы риски заражения?
Инфекционист Вознесенский: в России не делают прививки от малярии
Дупляной малярийный комар Anopheles plumbeus начал распространяться в города на юге России. Это единственный в Европе вид, способный передавать возбудителя смертоносной тропической малярии и ряд вирусных лихорадок. Грозит ли россиянам эпидемия и как защититься от инфекции — в материале 360.ru.
Малярийные комары в России: где обитают
Малярийные комары рода Anopheles обитают в нескольких южных регионах России:
- Краснодарский край;
- Крым;
- Ростовская, Астраханская, Волгоградская области;
- Ставропольский край;
- территория Северного Кавказа.
Дупляной комар исторически связан с лесными экосистемами, его личинки развиваются в заполненных водой дуплах деревьев, где накапливается большое количество разлагающегося органического материала, рассказал 360.ru зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов.
«Но этот вид оказался гораздо более экологически пластичным, чем считалось раньше. В городах и пригородах он может использовать искусственные емкости и другие созданные человеком места, где есть стоячая вода с органическими остатками. По сути, город предоставляет ему аналоги естественных древесных дупел, а иногда даже более крупные и стабильные водоемы для развития личинок», — объяснил он.
В связи с этим правильнее сказать, что комар не переселяется из леса, а способен осваивать новые, созданные человеком места обитания.
Именно расширение спектра таких мест может приводить к увеличению его численности рядом с людьми.
Рассадники малярийных комаров — небольшие или относительно закрытые емкости со стоячей водой, особенно если в ней есть разлагающаяся органика.
«Это могут быть старые автомобильные покрышки, различные резервуары и бочки с дождевой водой, водосборники, технические емкости, заброшенные хозяйственные сооружения. В европейских исследованиях личинок этого вида также находили в искусственных контейнерах, на кладбищах, в дренажных и водосборных системах», — сказал Гомыранов.
Естественные места тоже остаются подходящими, например заполненные дождевой водой дупла деревьев в городских парках.
Может ли комар переносить малярию в условиях российского климата
Теоретически, Anopheles plumbeus способен переносить возбудителей малярии, отметил Гомыранов. По его словам, для возникновения местной передачи необходимо одновременно несколько условий:
- должен появиться источник инфекции — человек или другое животное с малярией в крови;
- комар должен их укусить и заразиться;
- затем паразит должен успеть пройти развитие внутри комара, а для этого необходимы подходящие температурные условия;
- зараженный комар должен прожить достаточно долго, чтобы укусить следующего человека.
Присутствие этого вида в России само по себе не означает угрозу вспышки малярии. Такие комары в стране существуют давно, но это не значит, что малярия становится эндемичным заболеванием, сказал зоолог.
От чего зависит рост численности
Скорость роста численности малярийных комаров зависит от температуры, количества подходящих мест размножения, влажности и продолжительности теплого сезона.
Но принципиальный момент состоит в том, что естественные дупла деревьев имеют небольшой объем и ограничены по количеству. Искусственные емкости иногда предоставляют комарам значительно больше пространства для развития личинок. Поэтому, если вид находит крупный и стабильный искусственный водоем с подходящими условиями, локальная численность может резко увеличиваться.
Как сокращают численность комаров
Самая эффективная стратегия — не борьба со взрослыми малярийными комарами, которые уже летают, а устранение мест, где развиваются личинки.
«Нужно следить за емкостями, в которых может долго стоять вода, закрывать резервуары и бочки, своевременно удалять ненужные контейнеры, покрышки и другие предметы, способные собирать дождевую воду. Важно также контролировать заброшенные технические сооружения и системы водосбора», — подчеркнул Гомыранов.
Если речь идет о крупном городском объекте, где насекомые размножаются массово, необходима работа специалистов.
Как защититься от малярийных комаров
Риск развития вспышки малярии или эпидемии в России равняется 0%, заявил 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский.
В первую очередь комар должен укусить уже зараженного человека, а в России год к году насчитывается всего около сотни больных. Чтобы возбудитель в организме комара начал размножаться и развиваться, в течение нескольких дней должна стоять очень жаркая и влажная погода.
«И не только днем, на ночные часы это тоже распространяется. Если мы говорим о самом тяжелом типе малярии, так называемая тропическая малярия, даже в южных регионах европейского региона таких условий не соблюдается. Поэтому, учитывая все вышеперечисленное, говорить о том, что есть риск развития вспышки или тем более эпидемии, равняется нулю», — заверил инфекционист.
Туристы, которые собираются в регионы, где есть малярия, должны пить определенные препараты весь срок поездки и неделю после возвращения.
К первым симптомам малярии относятся озноб, повышение температуры и резкое ее снижение с обильной потливостью.
Все это будет повторяться через определенные интервалы времени в зависимости от того, какой тип малярии. Нашим туристам стоит запомнить более простую информацию. Если после возвращения из какой-либо поездки, даже если это какие-то близлежащие регионы Российской Федерации, человек почувствовал себя больным, то лучше обратиться за помощью к специалисту, которому в обязательном порядке донести информацию: «А я вот только что приехал оттуда-то».
Однако в некоторых регионах мира зарегистрированные в России препараты против малярии могут оказаться неэффективными, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом.
«Если вас укусил комар, стоит обработать это место антисептическим каким-нибудь раствором и не расчесывать. Все. Больше ничего сделать невозможно», — добавил Гомыранов.
Вакцинация от малярии в России и многих странах мира не проводится, прививки делают лишь в некоторых гиперэндемичных регионах африканского континента, причем речь идет только о младенцах.