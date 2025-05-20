Сегодня 11:03 Защита от кровососов. Зачем нужна страховка от клещей и как она работает 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

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С начала сезона в больницы после атак клещей обратились уже 127,3 тысячи человек. С учетом целого букета опасных инфекционных заболеваний часть россиян оформляет страховки на случай нападения кровососа. Что такое страховка от клещей и точно ли она нужна при наличии ОМС и ДМС — в нюансах разбирался 360.ru.

В каких российских регионах самые агрессивные клещи О традиционной для весны тенденции роста числа обращений с жалобами на укусы клещей сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, наибольшее количество случаев зафиксировали в Республике Алтай и Удмуртской Республике, Томской, Костромской и Кировской, Кемеровской областях. Для профилактики столкновения с вредителями специалисты проводят акарицидную обработку территорий, объем которой будет увеличиваться. На сегодняшний день обработали больше 113,2 тысячи гектаров, что составило более 51% от плана. Особое внимание уделяется территориям детских летних оздоровительных учреждений. В преддверии их открытия в 2025 году обработали 10,7 тысячи гектаров.

Фото: РИА «Новости»

Зачем нужна страховка от клещей Бесплатная помощь при укусе клеща положена всем обладателям полиса ОМС. Медики извлекут клеща и отправят его на проверку в лабораторию, чтобы понять, был ли он заражен, а пострадавшему проведут терапию. Однако не всегда у конкретной клиники есть возможность все это сделать быстро, отметили в Роскачестве. В некоторых больницах и травмпунктах процесс может затянуться, и в этом случае у человека может возникнуть желание обратиться в частное медицинское учреждение за услугой на платной основе. В этом случае и пригодится антиклещ-страховка. Ее обладатель сможет выбрать клинику из списка тех, с которыми сотрудничает страховая компания.

Фото: РИА «Новости»

По словам аналитика Банки.ру Эрянии Бочкиной, страховка от укуса клеща способна предложить более широкую защиту, чем ОМС или ДМС, а также позволит избежать очередей. «В некоторых случаях может потребоваться платный лабораторный анализ на болезни, которые переносит клещ. Кроме того, иммуноглобулина может не оказаться в больнице, либо регион может не входить в календарь соответствующей обязательной вакцинации», — пояснила Бочкина. Что нужно учитывать при страховании от клещей Перед оформлением антиклещ-страховки важно тщательно изучить ее условия. Обратить внимание стоит на следующие пункты: Возраст страхуемых. Лучше отдать предпочтение компаниям, страхующим без ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Территория действия. Желательно, чтобы страховка действовала по всей России, а не только в отдельных регионах.

Отсутствие ограничений по расположению клиник. Нужно, чтобы пострадавший мог обратиться в любое медицинское учреждение из списка, даже если страховка оформлялась в другом регионе.

Перечень предоставляемых по страховке услуг. Желательно, чтобы он включал в себя все этапы: удаление кровососа, его исследование на инфекции, иммунопрофилактику, лечение и госпитализацию при необходимости.