Юрист Ахтырко: работник не сможет взыскать деньги с коллеги за заражение ОРВИ

Работники могут потребовать компенсацию от коллеги, заразившего их ОРВИ или гриппом, но на практике получить деньги будет очень сложно. Главной проблемой оказалась неспособность сотрудника доказать, что он заболел по вине конкретного человека.

Проблемы экспертизы

Юрист Дарья Ахтырко в беседе с 360.ru отметила, что не сталкивалась со случаями, когда сотрудники смогли получить компенсацию за их заражение респираторными инфекциями.

«Самая главная сложность — проведение экспертизы. Будет проблематично доказать время возникновения этой болезни. Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу», — подчеркнула специалист.

Многое зависит и от иммунитета, поэтому даже с помощью экспертизы будет сложно установить четкую причинно-следственную связь между заражением человека и тем, что он заразился именно от своего коллеги.

«Мое мнение состоит в том, что работать эта практика не будет. Медицинскую экспертизу можно назначить, но какие вопросы ставить медикам, я не знаю», — уточнила Ахтырко.

Еще одной проблемой станет определение ущерба, который человек понес из-за болезни.

«Вину дифференцировать сложно. Один за неделю выздоровеет, а второй неделю будет страдать от последствий», — добавила юрист.