Заразил коллегу — заплати? Можно ли взыскать компенсацию за грипп и ОРВИ
Юрист Ахтырко: работник не сможет взыскать деньги с коллеги за заражение ОРВИ
Работники могут потребовать компенсацию от коллеги, заразившего их ОРВИ или гриппом, но на практике получить деньги будет очень сложно. Главной проблемой оказалась неспособность сотрудника доказать, что он заболел по вине конкретного человека.
Проблемы экспертизы
Юрист Дарья Ахтырко в беседе с 360.ru отметила, что не сталкивалась со случаями, когда сотрудники смогли получить компенсацию за их заражение респираторными инфекциями.
«Самая главная сложность — проведение экспертизы. Будет проблематично доказать время возникновения этой болезни. Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу», — подчеркнула специалист.
Многое зависит и от иммунитета, поэтому даже с помощью экспертизы будет сложно установить четкую причинно-следственную связь между заражением человека и тем, что он заразился именно от своего коллеги.
«Мое мнение состоит в том, что работать эта практика не будет. Медицинскую экспертизу можно назначить, но какие вопросы ставить медикам, я не знаю», — уточнила Ахтырко.
Еще одной проблемой станет определение ущерба, который человек понес из-за болезни.
«Вину дифференцировать сложно. Один за неделю выздоровеет, а второй неделю будет страдать от последствий», — добавила юрист.
Что можно изменить
По мнению Ахтырко, гораздо эффективнее было бы взыскивать ущерб не с работника, а с работодателя, который пустил больного сотрудника в офис.
«Мне кажется, было бы правильнее вносить изменения в трудовое законодательство. Если я как работодатель пустил в офис болеющего сотрудника, то я несу ответственность перед другими сотрудниками за то, что они находятся в одном помещении с другими работниками», — объяснила она.
Юрист напомнила, что в России к уголовной ответственности привлекают тех, кто намеренно заражал ВИЧ или другими венерическими болезнями. В отношении гриппа и ОРВИ подобной практики нет даже в административном поле.
Исключением считаются случаи нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Например, когда должностные лица пропустили больного ребенка в детский сад или в школу, в результате чего возникла вспышка инфекции.