Сегодня 04:39 Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах Нутрициолог Гусакова: БАД с запрещенным веществом может быть смертельно опасен 0 0 0 Эксклюзив

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Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества. На стриме 360.ru с Еленой Кононовой нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, как эти добавки могут повлиять на организм человека, и почему производители продолжают добавлять в них запрещенные компоненты.

Серьезные последствия Среди попавших в поле зрения Роскачества запрещенные для использования в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная), якорцы стелящиеся, эфедра, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (кокаиновый куст). Собеседница телеканала отметила, что несмотря на запрет, добавки с этими компонентами продолжают продавать на маркетплейсах. «Вообще история с БАД — не нова и существует она не только в России. Именно с запрещенными веществами. Что касается нашего рынка, у нас практически каждый пятый БАД является выпускником именно черного рынка, который бесконтрольно продается на полках, либо на интернет-просторах», — предостерегла нутрициолог.

Гусакова отметила, что каждое из перечисленных веществ — достаточно сильное, и может нанести организму значительный урон. Например, ашваганда — это наркотик, из-за которого может возникнуть острый токсический гепатит, так как он оказывает колоссальное влияние на печень. «Вообще ашваганда — это адаптоген, который воздействует на стресс. Но воздействует определенным образом. Главное действующее вещество — это защитный механизм самого растения от вредителей. То есть такой, можно сказать, пестицид, который попадает в наш организм, и организм начинает с ним бороться. И становится сильнее», — пояснила эксперт. Также этот препарат воздействует на эндокринную систему, кровяное давление и уровень кортизола. Последствия приема БАД с ашвагандой могут быть очень серьезными, предупредила нутрициолог. Добавки и мифы Производители отлично осознают, что добавляют в БАД запрещенное вещество, считает эксперт.

«Спрос рождает предложение. <…> Проблема не нова» Вероника Гусакова Нутрициолог

Гусакова пояснила, что биологически активные добавки — это пища, на которую возлагают определенные функции.

Фото: Pixabay

«У нас есть некий миф вокруг БАД — то, что мы профилактируем ими заболевания, даже кто-то пытается лечиться ими. Это совершенно не так. Именно поэтому у нас считается, что не нужны какие-то определенные исследования, разрешительные документы как у медицинских препаратов — с выявлением побочных эффектов», — заявила нутрициолог. Чтобы такие препараты покупали, производители идут на различные уловки. В БАД добавляют сильнодействующие вещества, лекарственные препараты, причем дозировки могу превышать терапевтические.