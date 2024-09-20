Сегодня 18:05 Средневековые способы оздоровления. Зачем люди в TikTok едят землю Врач Петрова рассказала, почему опасно есть землю, как в TikTok 0 0 0 Фото: Unsplash Здоровье

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В американском сегменте Tik Tok набирает популярность тренд с... поеданием сырой земли. Маркетплейсы быстро подхватили его и начали продавать «чистую» почву для человеческого рациона. Что не так с этим флешмобом, с чего все началось и что говорят врачи, выяснил 360.ru.

Кто такие кранчеры и чему они учат пользователей соцсетей Кранчеры — блогеры в Tik Tok, рассказывающие завсегдатаям соцсети о пользе поедания земли. Например, тренер по гормональному здоровью Стефани Адлер советует улучшить здоровье кишечника с помощью употребления в пищу почвы. «Ешьте грязь!» — советует блогерша, в то время как ее ребенок на заднем фоне и правда жует землю. Рекомендации приняли к сведению ее подписчики — и не только они. Тренд захватил весь иноязычный интернет до такой степени, что почву начали есть повсеместно. Но где есть спрос, появляется предложение. В компаниях Amazon и Etsy быстро сообразили и стали продавать почву для поедания. «Пищевую» глину можно купить 11 до 27 долларов в зависимости от веса.

«Это помогает сбалансировать выработку кожного сала, которое вызывает прыщи и перхоть. Таким образом, мы получаем здоровое лицо», — говорится в описании. Те, кто не осмелился прямо есть землю, активно используют ее для борьбы с несовершенствами кожи. Например, некоторым она помогла избавиться от черных точек и морщин. Однако есть и те, кому вкус почвы просто полюбился. Интернет-пользователи охотно делятся впечатлениями в Сети. «Красная грязь — обожаю ее. И мне все равно, что говорят другие», — рассказала одна из участниц флешмоба. «Никто не может заставить меня перестать это есть», — добавил другой пользователь.

Фото: face to face/Instagram* / Global Look Press

Полезна ли земля для здоровья Почему люди начали есть землю? В 2019 году группа ученых из Венского университета природных ресурсов и наук о жизни провела исследование о пользе почвы для здоровья кишечника. По мнению аналитиков, в почве много полезных для человека микроэлементов, которые не так просто получить из обычной еды. Кроме того, употребление земли в пищу может снизить потребность в мясе и молочных продуктов, что может улучшить работу пищеварительной системы.

С доисторических времен люди охотно использовали определенные почвы в качестве детоксикационных агентов, необходимых для того, чтобы сделать некоторые продукты питания съедобными, а также в медицинских целях. Исследование

Поедание земли человеком называют геофагией. Это не новое понятие, так как наши предки действительно часто использовали почву в оздоровительных целях. В Индонезии даже есть блюдо, один из главных ингредиентов которого — земля.

Фото: Freepik

Что врачи думают о тренде с поеданием земли Но лишь одно исследование о пользе почвы должно насторожить любителей грязи. Стоит ли повторять то, что предки делали много веков назад? Так ли это необходимо в эпоху БАДов и современной медицины? С этими вопросами 360.ru помогла разобраться врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог и психосамотолог Наталья Петрова. «Почва действительно содержит множество полезных для организма человека веществ и элементов», — подтвердила специалист. Например, в земле есть гумус — органическое вещество. Оно улучшает структуру почвы и обеспечивает растения питательными веществами. А азот необходим для роста растений и синтеза белков.

Фото: Freepik

Еще в почве содержатся: фосфор — участвует в формировании клеточных мембран и энергетическом обмене;

калий — поддерживает водный баланс и работу нервной системы;

кальций — важен для костной ткани и свёртывания крови;

магний — участвует в синтезе белка и передаче нервных импульсов;

железо — необходимо для транспорта кислорода в организме и производства гемоглобина;

медь — участвует в метаболизме железа и синтезе коллагена;

цинк — важен для иммунной системы и репродуктивного здоровья;

сера — участвует в синтезе аминокислот и ферментов;

марганец — необходим для метаболизма жиров и углеводов.

Фото: Freepik

«Но количественный состав почвы неизвестен без анализа. Также без анализа нельзя говорить о безопасности почвы, ведь кроме тяжелых металлов в ней могут содержаться болезнетворные бактерии, в результате потребления которых можно получить сальмонеллез или даже ботулизм», — предупредила врач. Петрова подтвердила, что нет смысла возвращаться к средневековым способам лечения в эру доказательной медицины и нанотехнологий. К тому же есть землю, как это делают в TikTok, рискованно.

По ее словам, если человек хочет получать микроэлементы, витамины и полезные бактерии, то ему следует сдать необходимые анализы и обратиться к врачу. Специалист подберет необходимые биодобавки в правильных дозировках.

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