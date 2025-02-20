Сегодня 15:26 Россию захватила вспышка холодовой аллергии. Что это и как лечить? Иммунолог Логина объяснила, как отличить холодовую аллергию от обморожения 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Из-за резкой смены погоды — с теплой на морозную зиму — у жителей центральной части России участились случаи аллергии на холод, или холодовой крапивницы. Как она проявляется, можно ли отличить от обморожения и есть ли методы лечения — на эти и другие вопросы специально для 360.ru ответила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Что такое холодовая аллергия? Холодовая крапивница — острая реакция организма на холодовые белки, или криоглобулины. Это собственные белки, которые выделяются в организме и регулируют обменные процессы при общем или местном охлаждении.

Интересно Криоглобулины — иммуноглобулины, выпадающие «в осадок» (преципитирующие), когда температура крови становится ниже 37 градусов при норме в 38 градусов. Криоглобулины — иммуноглобулины, выпадающие «в осадок» (преципитирующие), когда температура крови становится ниже 37 градусов при норме в 38 градусов.

Ранее считалось, что такая реакция клеток на холод обусловлена выбросом гистамина (медиатор аллергических реакций). Но в последнее время эту гипотезу пересмотрели.

Как проявляется аллергия на холод? Холодовая аллергия может вызывать локальные отеки открытых участков тела или проявляться как крапивница — генерализованные высыпания, похожие на ожог крапивы. Иногда они возникают даже летом. Острая аллергическая реакция характерна при резком перепаде температур: например, если после уличной жары человек заходит в прохладное помещение или окунается в холодное море.

Фото: Matthias Bein/dpa / Global Look Press

В тяжелых случаях есть риск анафилактического шока, то есть потери сознания. Поэтому людям с холодовой аллергией нужно быть осторожными при купании в водоемах в жаркую погоду. То же самое касается сауны: после парения нельзя резко погружаться в бассейн с холодной водой.

Как отличить холодовую аллергию от обморожения? Аллергия проявляется даже при незначительном воздействии пониженных температур. Сначала слегка краснеют щеки, затем возникает отек или крапивница.

Фото: Крапивница / Freepik

Сам по себе отек нельзя считать признаком аллергии, так как он может проявиться у каждого под воздействием холода. Однако у здоровых людей отек спадает через 5-10 минут нахождения в тепле. При холодовой аллергии отек сохраняется более часа даже в помещении. Кроме того, высыпания у аллергиков появляются не только на открытых участках, например на руках или лице, но и по всему телу. Например, у некоторых крапивница затрагивает только ноги.

Как узнать, что у человека холодовая аллергия? Пациенту с подозрением на аллергию проводят тест Дункана: на кожу предплечья кладут кусочек льда на 10-15 минут. Затем медики оценивают степень выраженности отека и длительность реакции на холод. После курса лечения таким же способом можно проверить его эффективность. Реакция должна быть минимальной или вовсе отсутствовать.

Фото: Christin Klose/dpa-tmn / Global Look Press

Кто в группе риска? В группе риска — люди с повышенной чувствительностью к собственным белкам. Причем нет статистики, кто более подвержен аллергии на холод, зависит ли это от пола или возраста. Однако у детей действительно чаще проявляются различные аллергические реакции, так как естественный адаптивный иммунитет формируется до восьми лет. Женщины, в свою очередь, сильнее предрасположены к аллергиям — это связано с особенностями их организма.

Как лечат холодовую крапивницу? В России холодовую аллергию, в отличие от других стран, лечат. Для этого проводят аутолимфоцитарную терапию. Метод разработали в начале прошлого века, а Московская медицинская академия запатентовала его в 1992 году. Минздрав официально разрешил применять этот способ лечения аллергий как у взрослых, так и у детей после шести лет.

Фото: Unsplash

Суть заключается в следующем: у пациента берут его же иммунные клетки — лимфоциты. Их выделяют из небольшого количества венозной крови в специальной лаборатории. В лимфоцитах хранится генетический код человека, который управляет абсолютно всеми иммунными процессами в организме. После выделения клетки в составе небольшого количества физраствора вводят под кожу, как вакцину. Лимфоциты живут под кожей несколько месяцев, в течение которых они постепенно будут формировать иммунитет к любым аллергенам, в том числе к холодовым белкам. Побочные эффекты исключены, поскольку человеку вводят его собственную иммунную клетку. Плюс еще и в том, что не нужно постоянно ходить на процедуры: детям достаточно сделать курс из шести инъекций, подросткам — из семи, а взрослым — восьми. После этого пациентов просто наблюдают. Если сохраняются какие-то симптомы аллергии, через год курс повторяют.