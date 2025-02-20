Россию захватила вспышка холодовой аллергии. Что это и как лечить?
Иммунолог Логина объяснила, как отличить холодовую аллергию от обморожения
Из-за резкой смены погоды — с теплой на морозную зиму — у жителей центральной части России участились случаи аллергии на холод, или холодовой крапивницы. Как она проявляется, можно ли отличить от обморожения и есть ли методы лечения — на эти и другие вопросы специально для 360.ru ответила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Что такое холодовая аллергия?
Холодовая крапивница — острая реакция организма на холодовые белки, или криоглобулины. Это собственные белки, которые выделяются в организме и регулируют обменные процессы при общем или местном охлаждении.
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Ранее считалось, что такая реакция клеток на холод обусловлена выбросом гистамина (медиатор аллергических реакций). Но в последнее время эту гипотезу пересмотрели.
Как проявляется аллергия на холод?
Холодовая аллергия может вызывать локальные отеки открытых участков тела или проявляться как крапивница — генерализованные высыпания, похожие на ожог крапивы. Иногда они возникают даже летом.
Острая аллергическая реакция характерна при резком перепаде температур: например, если после уличной жары человек заходит в прохладное помещение или окунается в холодное море.
В тяжелых случаях есть риск анафилактического шока, то есть потери сознания. Поэтому людям с холодовой аллергией нужно быть осторожными при купании в водоемах в жаркую погоду. То же самое касается сауны: после парения нельзя резко погружаться в бассейн с холодной водой.
Как отличить холодовую аллергию от обморожения?
Аллергия проявляется даже при незначительном воздействии пониженных температур. Сначала слегка краснеют щеки, затем возникает отек или крапивница.
Сам по себе отек нельзя считать признаком аллергии, так как он может проявиться у каждого под воздействием холода. Однако у здоровых людей отек спадает через 5-10 минут нахождения в тепле. При холодовой аллергии отек сохраняется более часа даже в помещении.
Кроме того, высыпания у аллергиков появляются не только на открытых участках, например на руках или лице, но и по всему телу. Например, у некоторых крапивница затрагивает только ноги.
Как узнать, что у человека холодовая аллергия?
Пациенту с подозрением на аллергию проводят тест Дункана: на кожу предплечья кладут кусочек льда на 10-15 минут. Затем медики оценивают степень выраженности отека и длительность реакции на холод.
После курса лечения таким же способом можно проверить его эффективность. Реакция должна быть минимальной или вовсе отсутствовать.
Кто в группе риска?
В группе риска — люди с повышенной чувствительностью к собственным белкам. Причем нет статистики, кто более подвержен аллергии на холод, зависит ли это от пола или возраста.
Однако у детей действительно чаще проявляются различные аллергические реакции, так как естественный адаптивный иммунитет формируется до восьми лет. Женщины, в свою очередь, сильнее предрасположены к аллергиям — это связано с особенностями их организма.
Как лечат холодовую крапивницу?
В России холодовую аллергию, в отличие от других стран, лечат. Для этого проводят аутолимфоцитарную терапию. Метод разработали в начале прошлого века, а Московская медицинская академия запатентовала его в 1992 году.
Минздрав официально разрешил применять этот способ лечения аллергий как у взрослых, так и у детей после шести лет.
Суть заключается в следующем: у пациента берут его же иммунные клетки — лимфоциты. Их выделяют из небольшого количества венозной крови в специальной лаборатории. В лимфоцитах хранится генетический код человека, который управляет абсолютно всеми иммунными процессами в организме.
После выделения клетки в составе небольшого количества физраствора вводят под кожу, как вакцину. Лимфоциты живут под кожей несколько месяцев, в течение которых они постепенно будут формировать иммунитет к любым аллергенам, в том числе к холодовым белкам.
Побочные эффекты исключены, поскольку человеку вводят его собственную иммунную клетку. Плюс еще и в том, что не нужно постоянно ходить на процедуры: детям достаточно сделать курс из шести инъекций, подросткам — из семи, а взрослым — восьми.
После этого пациентов просто наблюдают. Если сохраняются какие-то симптомы аллергии, через год курс повторяют.