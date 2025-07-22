Вши кусают моего ребенка. Чего нельзя делать при педикулезе?
Дерматолог Галлямова объяснила лидерство Москвы по заболеваемости педикулезом
В самом разгаре лето — сезон детских лагерей и купания в водоемах. Из-за этого обостряются вспышки педикулеза — заболевания кожи и волос, которое вызывают разные виды вшей. 360.ru выяснил, каким путем передаются насекомые, как уберечь ребенка от заражения и что делать, если он все же подцепил паразитов.
Педикулез — что это и как передается
Педикулез (pediculosis — от латинского языка «вшивость») — паразитарное заболевание человека, проявляющееся зудом кожи в месте укусов вшей.
Существует три вида этих насекомых:
- Головные. Живут и размножаются в волосистой части головы, на затылке, в висках и темени;
- Платяные, или нательные. Обитают в складках постельного белья, одежды, где откладывают яйца, прикрепляя их к ворсинкам ткани. Живут вши во всех волосах человека, кроме головы;
- Лобковые. Вызывают лобковый педикулез, или фтириаз. Самые мелкие из всех видов. Обитают и размножаются на лобковых волосах, реже на ресницах, груди и в подмышках. Из-за их кровососания в нижней части живота могут оставаться синюшные следы.
Встречаются повсеместно и во всех странах. Принято считать, что таких насекомых могут подцепить асоциальные элементы — люди без постоянного места проживания, не соблюдающие личную гигиену граждане. Но это не так, ведь гниды подселяются случайно при контакте с инфицированным. Чаще всего страдают дети.
«Вши легко переползают, так как достаточно подвижны не только на суше, но и в воде. Если ребенок с педикулезом поплавал в общем маленьком бассейне, то он может заразить другого», — объяснила 360.ru профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Передачу гнид друг другу дети осуществляют с расческами, чужими заколками или ободками. Летом в лагерях отдыха они могут меняться подушками, местами в постелях, перепутать полотенца.
Взрослым подхватить паразитов можно при тесном контакте в общественном транспорте, в местах большого скопления людей, при использовании чужих головных уборов, постельных принадлежностей, одежды.
Согласно госдокладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Москве от Роспотребнадзора, в 2024 году зарегистрировали 78 452 случая заболевания, показатель на 100 тысяч населения составил 600,72. Для сравнения: в 2023 году насчитали 105 015 пациентов, а на 100 тысяч населения — 830,47.
Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, поражение педикулезом в столице ежегодно превышает среднероссийские значения. В 2024 году показатель на 100 тысяч москвичей был выше федерального в 8,7 раза, в 2023-м — в 9,3, в 2022-м — в 8,9 раза.
Признаки педикулеза
Распознать паразитарное заболевание можно следующим образом:
- Периодический или постоянный сильный зуд на голове и шее;
- Ощущение, что в волосах кто-то шевелится;
- Расчесы на шее;
- Красная сыпь;
- При длительном отсутствии лечения колтуны, то есть склеенные корочками и чешуйками вшей волосы.
Осматривать ребенка бывает сложно, особенно девочек с длинными волосами. Здесь нужно обратить внимание на область за ушами.
Юлия Галлямова
Заметить самих вшей бывает очень сложно, так как они маскируются под цвет волос. Но можно увидеть их яйца — гниды, которые представляют собой белые образования. Обычно они располагаются на расстоянии одного-двух сантиметров от корня волос.
При обнаружении чего-то похожего следует обратиться к паразитологу или дерматологу. Специалист сможет определить природу насекомых с помощью прибора под названием лампа Вуда, или дерматоскоп, либо с обычной лупой.
Меры профилактики педикулеза
Чтобы ребенок не подцепил насекомых, перед поездкой в летний лагерь ему следует рассказать про важность использования только своих принадлежностей для личной гигиены.
«Нужно объяснить, что нельзя пользоваться чужими резинками, расческами, личными принадлежностями. Свои аксессуары нельзя давать другим, а если ими все-таки кто-то воспользовался, то не трогать после этого. Ребенок должен четко знать, что у него собственные полотенце и подушка», — пояснила Галлямова.
Если в окружении есть зараженный человек, следует избегать контакта с ним и соблюдать правила личной гигиены: ежедневно мыть голову и все тело, тщательно расчесываться, своевременно стричься, менять постельное и нательное белье по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю проводить уборку в помещениях.
Как лечат педикулез
Госпитализация при этом заболевании не требуется, лечение проводят на дому при соблюдении всех гигиенических норм, без посещения детского сада или школы.
Процесс может включать три основных метода. Их комбинация зависит от степени запущенности болезни:
- Механический. Если яиц немного, то их тщательно вычесывают из волос редким гребнем, его можно купить в аптеке. Для облегчения процесса на волосы наносят кокосовое, анисовое или масло иланг-иланга;
- Физический. Этот метод подразумевает уничтожение паразитов и их яиц с помощью высоких температур. Человек кипятит постельное белье, одежду, либо после стирки проглаживает ее горячим утюгом;
- Химический метод. Уничтожение вшей и гнид с помощью педикулицитов, то есть специальных препаратов. Обычно их продают в виде лосьонов, шампуней, мыла, эмульсий, концентратов, аэрозолей.
«Сейчас в аптеках доступен „Медифокс“. Это российский препарат против вшей», — уточнила Галлямова.
Другие средства от педикулеза:
- Пиретроиды, например перметрин 1%-ный или 5%-ный. Первый можно использовать для профилактики контактным людям;
- Фосфорорганические соединения — малатион 0,5%, фентион;
- Бензилбензоат 20%-ный в форме спрея;
- Полидиметилсилоксаны (диметиконы) — силиконовые масла для борьбы с паразитами в форме спрея или лосьона;
- Изопропилмиристат;
- Анисовое и гвоздичное эфирные масла в форме спиртового лосьона.
Педикулез — распространенное заболевание, которое обросло народными средствами и методами лечения. Однако специалисты не рекомендуют использовать в борьбе с вшами:
- вазелин, уксус, майонез, сливочное масло или маргарин, растительные масла;
- уксус, ацетон, отбеливатель, водку и смазку WD-40;
- бензин или керосин;
- брить голову — процедура бесполезная, потому что в современном мире много эффективных средств борьбы с паразитами. Бритая же голова может стать барьером к социализации ребенка среди сверстников.
Во время лечения не советуют сушить волосы феном с использованием горячего воздуха — это может «разбросать» вшей и повысит шансы заражения окружающих.