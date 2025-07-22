Вши кусают моего ребенка. Чего нельзя делать при педикулезе?

В самом разгаре лето — сезон детских лагерей и купания в водоемах. Из-за этого обостряются вспышки педикулеза — заболевания кожи и волос, которое вызывают разные виды вшей. 360.ru выяснил, каким путем передаются насекомые, как уберечь ребенка от заражения и что делать, если он все же подцепил паразитов.

Встречаются повсеместно и во всех странах. Принято считать, что таких насекомых могут подцепить асоциальные элементы — люди без постоянного места проживания, не соблюдающие личную гигиену граждане. Но это не так, ведь гниды подселяются случайно при контакте с инфицированным. Чаще всего страдают дети.

Лобковые. Вызывают лобковый педикулез, или фтириаз. Самые мелкие из всех видов. Обитают и размножаются на лобковых волосах, реже на ресницах, груди и в подмышках. Из-за их кровососания в нижней части живота могут оставаться синюшные следы.

Платяные, или нательные. Обитают в складках постельного белья, одежды, где откладывают яйца, прикрепляя их к ворсинкам ткани. Живут вши во всех волосах человека, кроме головы;

Головные. Живут и размножаются в волосистой части головы, на затылке, в висках и темени;

«Вши легко переползают, так как достаточно подвижны не только на суше, но и в воде. Если ребенок с педикулезом поплавал в общем маленьком бассейне, то он может заразить другого», — объяснила 360.ru профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Передачу гнид друг другу дети осуществляют с расческами, чужими заколками или ободками. Летом в лагерях отдыха они могут меняться подушками, местами в постелях, перепутать полотенца.

Взрослым подхватить паразитов можно при тесном контакте в общественном транспорте, в местах большого скопления людей, при использовании чужих головных уборов, постельных принадлежностей, одежды.

Согласно госдокладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Москве от Роспотребнадзора, в 2024 году зарегистрировали 78 452 случая заболевания, показатель на 100 тысяч населения составил 600,72. Для сравнения: в 2023 году насчитали 105 015 пациентов, а на 100 тысяч населения — 830,47.

Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, поражение педикулезом в столице ежегодно превышает среднероссийские значения. В 2024 году показатель на 100 тысяч москвичей был выше федерального в 8,7 раза, в 2023-м — в 9,3, в 2022-м — в 8,9 раза.