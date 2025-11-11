Сегодня 13:45 Все дело в гаджетах? Какие факторы спровоцировали эпидемию бессонницы в России Сомнолог Царева рассказала, к чему приводит бесконтрольный прием снотворных 0 0 0 Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com Эксклюзив

Россияне все чаще стали страдать бессонницей. Об этом говорит спрос на снотворные, который взлетел на 60%. По версии медиков, проблемы со сном могут возникать из-за постоянного стресса, тревоги, скроллинга соцсетей и залипания в гаджетах. К чему это приводит, чем опасен бесконтрольный прием гипнотиков, в том числе мелатонина, и как исправить ситуацию — в материале 360.ru.

Что такое бессонница Бессонница — это не только сложности с засыпанием или полное отсутствие сна, но и пробуждения ночью, невозможность после этого заснуть, пробуждения под утро, связанная с этим дневная сонливость, переживания пациента из-за нарушений сна, рассказала 360.ru врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы, кандидат медицинских наук Елена Царева. Состояние в зависимости от течения подразделяют на несколько видов: Транзиторная бессонница — сохраняется до семи дней и считается сбоем из-за кратковременного стресса: смены часовых поясов, изменения условий и среды сна, легкого расстройства самочувствия. Следствием считается дневная сонливость;

Острая — сохраняется от недели до месяца, возникает на уровне сильного переутомления или стресса. Сопровождается трудным засыпанием или проблемами с поддержанием длительного сна;

Хроническая — сохраняется не менее трех месяцев, развивается на фоне серьезных соматических заболеваний и психических расстройств.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev / www.globallookpress.com

К чему приводит бесконтрольный прием снотворных Любой препарат может навредить, если нарушать инструкцию по приему. Нельзя исключать и гипнотики, то есть снотворные. «Препарат теряет свою эффективность при прежней дозировке и повышается риск зависимости», — отметила Царева. Часто тревожные люди принимают гипнотики одновременно с алкоголем. Это пугающий сценарий, который может привести к смерти. Как правило, подобные препараты влияют на работу сердца, нервной системы, здоровья в целом. Некоторые снотворные могут вызвать эпилептический приступ. «В зависимости от наличия тех или иных заболеваний у человека при приеме гипнотиков их течение может обостряться. Препараты седативного спектра довольно серьезные», — объяснила сомнолог.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/NATEE MEEPIAN / www.globallookpress.com

Особенно это опасно для пожилых людей, потому что в длительной перспективе возможно увеличение рисков онкологии и ночных падений, что часто приводит к переломам шейки бедра и даже летальным исходам. Потому снотворные следует принимать строго по рекомендации врача. Как может навредить мелатонин в таблетках В последнее время для борьбы с бессонницей россияне все чаще выбирают мелатонин в таблетках.

Интересно Мелатонин — это гормон шишковидной железы, который регулирует цикл сна и бодрствования. В темноте его выработка увеличивается, подготавливая организм ко сну. Мелатонин — это гормон шишковидной железы, который регулирует цикл сна и бодрствования. В темноте его выработка увеличивается, подготавливая организм ко сну.

Мелатонин в таблетках — это тот же самый гормон, но синтетически выработанный. Он оказывает на организм седативное и снотворное действие. Его применяют в двух случаях. Первое — при несвоевременной выработке мелатонина, например, у путешественников или людей-сов, которые слишком поздно ложатся и поздно встают, но хотят перестроиться на более ранний отход ко сну. Вторая ситуация, когда мелатонин в таблетках может пригодиться, — пожилым людям. «После 55 лет собственный мелатонин уже не вырабатывается и нужна замещающая терапия в таблетированной форме. Однако это должно быть подтверждено. Назначать каждому замещающую мелатонином терапию неправильно», — пояснила Царева.

Фото: Iordache Magdalena via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Кроме того, существует два вида мелатонина в таблетках: Короткий — время его действия около часа, что достаточно для засыпания. Длительный прием (не более четырех лет) безопасен. Часто продается в виде БАДов без рецепта;

Длительный — действует в течение всей ночи. Подавляет выработку собственного мелатонина, без рецепта не продается. Пока не доказано, как именно мелатонин влияет на здоровье человека. Появилось свежее исследование группы американских врачей, которые проследили за людьми с бессонницей, принимавшими препараты с содержанием мелатонина. Медики установили, что в течение пяти лет у пациентов на 90% повысился риск развития сердечной недостаточности. Их госпитализировали почти в 3,5 раза чаще, чем не употребляющих эти таблетки. Врачи подчеркнули, что прямой связи между приемом мелатонина и проблемами с сердцем нет, однако наблюдение все равно вызывает тревогу.

Фото: Jan Woitas/dpa / www.globallookpress.com

Как лечат бессонницу В России принято считать, что симптомы, указывающие на нарушение сна, должны длиться месяц, прежде чем пациенту ставят окончательный диагноз. Если же они мучают человека более трех месяцев, можно говорить о хронической бессоннице. Отличие этих состояний принципиально, потому что влияет на тактику лечения. В 90% случаев бессонница — признак другой серьезной проблемы. Однако пациенты часто обращаются к неврологам именно с этим. Врачи же, не имея данных исследования сна, начинают лечить симптомы без поиска истинной причины. Помимо самой бессонницы, существуют: нарушение дыхания;

нарушение движения. «Если мужчина с лишним весом храпит, риск развития бессонницы для него повышается. Причем необязательно быть старше 50 лет — если есть сочетание этих факторов, то стоит задуматься о нарушении дыхания во время сна», — объяснила Царева.

Фото: Синап-терапия для лечения храпа / РИА «Новости»

По ее словам, в 96% случаев остановку дыхания сопровождает храп. Тогда гипнотики противопоказаны. Их седативный эффект способствует расслаблению, в том числе мягких мышц глотки, что лишь усугубляет ситуацию. Обычно таким людям трудно подобрать нужный препарат и врачи чаще всего работают со снижением веса и устранением препятствий для дыхания. Если человек просыпается от движения ног, препараты могут ему навредить. Например, часто людям с нарушением сна назначают антидепрессанты и нейролептики, которые пациентам с движением ног во сне никак не подойдут и могут даже усилить бессонницу. Как правило, синдром беспокойных ног лечат путем кардинального изменения образа жизни: соблюдения гигиены сна, отказа от кофеина и никотина, добавления в расписание дня умеренной физической нагрузки, растяжки, массажа, водных процедур. Только после этого, если симптомы не уходят, назначают медикаментозную терапию.

Фото: Акваэробика / РИА «Новости»

Царева в своей работе старается избегать назначения длительного приема гипнотиков. Их могут прописать на срок менее недели, чтобы избежать побочных эффектов в виде зависимости от препаратов и помочь человеку заснуть. Для пожилых людей, которые принимают много лекарств, короткий срок приема гипнотиков снижает и риск их взаимодействия с другими медикаментами.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«При хронической бессоннице неделя приема снотворного не решит вопрос, потому подходим к ее лечению немедикаментозными методами. Если же у человека есть сопутствующие психиатрические заболевания в виде тревоги, депрессии или других нарушений, тогда в терапию можно добавить гипнотики, которые можно принимать длительно. Они дополнительно снизят тревогу и симптомы депрессии для улучшения засыпания», — объяснила сомнолог. Царева подчеркнула: лечение бессонницы строится на том, чтобы по возможности меньше использовать лекарства во избежание других нарушений сна. Тем не менее самостоятельный прием снотворного может быть смертельно опасен — сначала необходимо проконсультироваться со специалистом.