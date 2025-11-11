Все дело в гаджетах? Какие факторы спровоцировали эпидемию бессонницы в России

Сомнолог Царева рассказала, к чему приводит бесконтрольный прием снотворных

Россияне все чаще стали страдать бессонницей. Об этом говорит спрос на снотворные, который взлетел на 60%. По версии медиков, проблемы со сном могут возникать из-за постоянного стресса, тревоги, скроллинга соцсетей и залипания в гаджетах. К чему это приводит, чем опасен бесконтрольный прием гипнотиков, в том числе мелатонина, и как исправить ситуацию — в материале 360.ru.

Что такое бессонница

Бессонница — это не только сложности с засыпанием или полное отсутствие сна, но и пробуждения ночью, невозможность после этого заснуть, пробуждения под утро, связанная с этим дневная сонливость, переживания пациента из-за нарушений сна, рассказала 360.ru врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы, кандидат медицинских наук Елена Царева.

Состояние в зависимости от течения подразделяют на несколько видов:

К чему приводит бесконтрольный прием снотворных

Любой препарат может навредить, если нарушать инструкцию по приему. Нельзя исключать и гипнотики, то есть снотворные.

«Препарат теряет свою эффективность при прежней дозировке и повышается риск зависимости», — отметила Царева.

Часто тревожные люди принимают гипнотики одновременно с алкоголем. Это пугающий сценарий, который может привести к смерти.

Как правило, подобные препараты влияют на работу сердца, нервной системы, здоровья в целом. Некоторые снотворные могут вызвать эпилептический приступ.

«В зависимости от наличия тех или иных заболеваний у человека при приеме гипнотиков их течение может обостряться. Препараты седативного спектра довольно серьезные», — объяснила сомнолог.

Особенно это опасно для пожилых людей, потому что в длительной перспективе возможно увеличение рисков онкологии и ночных падений, что часто приводит к переломам шейки бедра и даже летальным исходам. Потому снотворные следует принимать строго по рекомендации врача.

Как может навредить мелатонин в таблетках

В последнее время для борьбы с бессонницей россияне все чаще выбирают мелатонин в таблетках.

Мелатонин — это гормон шишковидной железы, который регулирует цикл сна и бодрствования. В темноте его выработка увеличивается, подготавливая организм ко сну.

Мелатонин в таблетках — это тот же самый гормон, но синтетически выработанный. Он оказывает на организм седативное и снотворное действие.

Его применяют в двух случаях. Первое — при несвоевременной выработке мелатонина, например, у путешественников или людей-сов, которые слишком поздно ложатся и поздно встают, но хотят перестроиться на более ранний отход ко сну.

Вторая ситуация, когда мелатонин в таблетках может пригодиться, — пожилым людям.

«После 55 лет собственный мелатонин уже не вырабатывается и нужна замещающая терапия в таблетированной форме. Однако это должно быть подтверждено. Назначать каждому замещающую мелатонином терапию неправильно», — пояснила Царева.

Кроме того, существует два вида мелатонина в таблетках:

Пока не доказано, как именно мелатонин влияет на здоровье человека. Появилось свежее исследование группы американских врачей, которые проследили за людьми с бессонницей, принимавшими препараты с содержанием мелатонина.

Медики установили, что в течение пяти лет у пациентов на 90% повысился риск развития сердечной недостаточности. Их госпитализировали почти в 3,5 раза чаще, чем не употребляющих эти таблетки.

Врачи подчеркнули, что прямой связи между приемом мелатонина и проблемами с сердцем нет, однако наблюдение все равно вызывает тревогу.

Как лечат бессонницу

В России принято считать, что симптомы, указывающие на нарушение сна, должны длиться месяц, прежде чем пациенту ставят окончательный диагноз. Если же они мучают человека более трех месяцев, можно говорить о хронической бессоннице. Отличие этих состояний принципиально, потому что влияет на тактику лечения.

В 90% случаев бессонница — признак другой серьезной проблемы. Однако пациенты часто обращаются к неврологам именно с этим. Врачи же, не имея данных исследования сна, начинают лечить симптомы без поиска истинной причины.

Помимо самой бессонницы, существуют:

«Если мужчина с лишним весом храпит, риск развития бессонницы для него повышается. Причем необязательно быть старше 50 лет — если есть сочетание этих факторов, то стоит задуматься о нарушении дыхания во время сна», — объяснила Царева.

По ее словам, в 96% случаев остановку дыхания сопровождает храп. Тогда гипнотики противопоказаны. Их седативный эффект способствует расслаблению, в том числе мягких мышц глотки, что лишь усугубляет ситуацию.

Обычно таким людям трудно подобрать нужный препарат и врачи чаще всего работают со снижением веса и устранением препятствий для дыхания.

Если человек просыпается от движения ног, препараты могут ему навредить. Например, часто людям с нарушением сна назначают антидепрессанты и нейролептики, которые пациентам с движением ног во сне никак не подойдут и могут даже усилить бессонницу.

Как правило, синдром беспокойных ног лечат путем кардинального изменения образа жизни: соблюдения гигиены сна, отказа от кофеина и никотина, добавления в расписание дня умеренной физической нагрузки, растяжки, массажа, водных процедур. Только после этого, если симптомы не уходят, назначают медикаментозную терапию.

Царева в своей работе старается избегать назначения длительного приема гипнотиков. Их могут прописать на срок менее недели, чтобы избежать побочных эффектов в виде зависимости от препаратов и помочь человеку заснуть.

Для пожилых людей, которые принимают много лекарств, короткий срок приема гипнотиков снижает и риск их взаимодействия с другими медикаментами.

«При хронической бессоннице неделя приема снотворного не решит вопрос, потому подходим к ее лечению немедикаментозными методами. Если же у человека есть сопутствующие психиатрические заболевания в виде тревоги, депрессии или других нарушений, тогда в терапию можно добавить гипнотики, которые можно принимать длительно. Они дополнительно снизят тревогу и симптомы депрессии для улучшения засыпания», — объяснила сомнолог.

Царева подчеркнула: лечение бессонницы строится на том, чтобы по возможности меньше использовать лекарства во избежание других нарушений сна. Тем не менее самостоятельный прием снотворного может быть смертельно опасен — сначала необходимо проконсультироваться со специалистом.

