Сегодня 18:05 Опасные БАДы. Почему у Минздрава назрел вопрос о создании списка разрешенных добавок Врач Фишкин объяснил, чем опасен прием большого количества БАДов одновременно 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сайты с информацией о запрещенных БАДах могут начать блокировать в России до суда. Такой законопроект обсудили депутаты Госдумы на заседании комитета по охране здоровья. Перечень безопасных биодобавок составят Минздрав и Роспотребнадзор, планируя разрешить врачам назначать их в дополнение к основной терапии. Почему эту сферу необходимо регулировать, по каким критериям будут включать в список безвредных и почему их нельзя употреблять в большом количестве — в материале 360.ru.

Эффективность некоторых БАДов — под сомнением Россияне охотно покупают биодобавки: воспринимают их как эффективные лекарства. При этом требования к производителям продукции ниже, чем у медицинских препаратов, а для регистрации не нужно проводить клинические исследования. Прием добавок без консультации врача может быть опасным по нескольким причинам: Индивидуальная непереносимость компонентов и аллергические реакции;

Одновременный прием большого количества БАДов может привести к проблемам с печенью и почками из-за повышенной токсической нагрузки;

Некоторые добавки несовместимы друг с другом;

Пилюли будут бесполезными при определенных показателях в организме. Например, пить железо бессмысленно, если у человека низкий уровень витаминов B12 и C, а также фолиевой кислоты, которые помогают в усвоении микроэлемента;

Гипервитаминоз, то есть переизбыток витаминов, может вызвать проблемы с костями и внутренними органами.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Кроме того, они могут навредить: онкобольным;

детям;

беременным. «Прием БАДов нельзя считать историей „купил — выпил — стало лучше“. Нет, это абсолютно не так», — заверил 360.ru эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики Роман Фишкин. Он объяснил: если человек питается сбалансированно, его пища разнообразна, потребность в добавках будет минимальной. Исключение составляют веганы и вегетарианцы. Из-за отказа от мяса им всегда не хватает витамина B12, омега-3 и железа.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com

К чему может привести неправильный прием биодобавок При передозировке или неконтролируемом приеме БАДы могут вызвать серьезное осложнение, рассказал Фишкин. «Переизбыток витамина D приводит к накоплению кальция в крови, отложениям в мягких тканях. Результатом станут боли в суставах или остеоропоз», — отметил эксперт. Другие примеры: Чрезмерное количество витамина А может повысить внутрипеченочное давление, спровоцировать головные боли и отек зрительного нерва. Из-за этого человек способен потерять зрение.

Витамин Е вызывает головные боли, головокружение, увеличивает риск тромбообразования.

Переизбыток железа приводит к тошноте, рвоте и повреждению печени.

Некоторые добавки влияют на эффективность лекарственной терапии.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Онкологическим пациентам нельзя смешивать витамины С и Е: снижается эффективность химиотерапии. Прием витамина К одновременно с антикоагулянтами, которые разжижают кровь, уменьшает их действие. Самый обычный зверобой с антидепрессантами и гормональными препаратами тоже вызывает побочные эффекты», — объяснил Фишкин. Нутрициология — зло? Нельзя упускать из виду модное веяние в сфере здравоохранения — нутрициологию, то есть науку о питании и его влиянии на организм. Фишкин назвал ее полезной, если специалисты опираются на доказательную медицину и смотрят анализы человека.

Фото: www.globallookpress.com

«Назначение БАДов без анализов опасно. Это может привести к гипервитаминозу и другим осложнениям. Продвижение дорогих и ненужных добавок — еще один тревожный звоночек. Иногда нутрициологи создают ложное ощущение, что пилюли с витаминами заменяют лекарства, что не соответствует действительности», — указал врач. Сама по себе наука не несет вреда, ведь она учит людей правильно и сбалансированно питаться.

Важно отличать научный подход от маркетинговых уловок и ни в коем случае не заниматься самолечением. Роман Фишкин

Помните, что никакая биодобавка не вылечит серьезное заболевание.

Почему рынок БАДов необходимо регулировать На рынке существуют качественные и работающие БАДы, рассказала 360.ru зампред комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Соломатина. Но обычному потребителю сложно отличить их от сотни других — неработающих и опасных для здоровья. Для этого депутаты и предложили регулировать продажу такой продукции. Необходимость стала понятна после многочисленных случаев поражения печени из-за некачественных биодобавок, отметил врач Фишкин. «На рынке много незарегистрированных и опасных пилюль. Это произошло потому, что производители использовали упрощенную регистрацию. А государство не видело в них острой необходимости, пока не начались массовые отравления», — пояснил эксперт.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сейчас Роспотребнадзор не может быстро заблокировать доступ к ресурсу, который рекламирует некачественный товар. Обычно на процедуру уходит около трех-шести месяцев. Это и хотят исправить депутаты, пояснила Соломатина. «Представляете, сколько людей может погибнуть или испортить здоровье за это время? Поэтому мы даем право Роспотребнадзору блокировать эти сайты в досудебном порядке. Я думаю, что подобная мера спасет очень много жизней», — уточнила парламентарий. Соломатина пояснила, что благодаря законопроекту врачи смогут официально выписывать безопасные и эффективные БАДы как дополнение к основной терапии. «Сегодня медицинский работник не имеет права назначать биологически активную добавку официально. Только рекомендовать», — объяснила депутат. По словам Фишкина, рассмотрение законопроекта — важный шаг для защиты жизни и здоровья потребителя.