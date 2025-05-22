Опасные БАДы. Почему у Минздрава назрел вопрос о создании списка разрешенных добавок

Врач Фишкин объяснил, чем опасен прием большого количества БАДов одновременно

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Сайты с информацией о запрещенных БАДах могут начать блокировать в России до суда. Такой законопроект обсудили депутаты Госдумы на заседании комитета по охране здоровья. Перечень безопасных биодобавок составят Минздрав и Роспотребнадзор, планируя разрешить врачам назначать их в дополнение к основной терапии. Почему эту сферу необходимо регулировать, по каким критериям будут включать в список безвредных и почему их нельзя употреблять в большом количестве — в материале 360.ru.

Эффективность некоторых БАДов — под сомнением

Россияне охотно покупают биодобавки: воспринимают их как эффективные лекарства. При этом требования к производителям продукции ниже, чем у медицинских препаратов, а для регистрации не нужно проводить клинические исследования.

Прием добавок без консультации врача может быть опасным по нескольким причинам:

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com

Кроме того, они могут навредить:

«Прием БАДов нельзя считать историей „купил — выпил — стало лучше“. Нет, это абсолютно не так», — заверил 360.ru эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики Роман Фишкин.

Он объяснил: если человек питается сбалансированно, его пища разнообразна, потребность в добавках будет минимальной. Исключение составляют веганы и вегетарианцы. Из-за отказа от мяса им всегда не хватает витамина B12, омега-3 и железа.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/www.globallookpress.com

К чему может привести неправильный прием биодобавок

При передозировке или неконтролируемом приеме БАДы могут вызвать серьезное осложнение, рассказал Фишкин.

«Переизбыток витамина D приводит к накоплению кальция в крови, отложениям в мягких тканях. Результатом станут боли в суставах или остеоропоз», — отметил эксперт.

Другие примеры:

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

«Онкологическим пациентам нельзя смешивать витамины С и Е: снижается эффективность химиотерапии. Прием витамина К одновременно с антикоагулянтами, которые разжижают кровь, уменьшает их действие. Самый обычный зверобой с антидепрессантами и гормональными препаратами тоже вызывает побочные эффекты», — объяснил Фишкин.

Нутрициология — зло?

Нельзя упускать из виду модное веяние в сфере здравоохранения — нутрициологию, то есть науку о питании и его влиянии на организм.

Фишкин назвал ее полезной, если специалисты опираются на доказательную медицину и смотрят анализы человека.

Фото: www.globallookpress.com

«Назначение БАДов без анализов опасно. Это может привести к гипервитаминозу и другим осложнениям. Продвижение дорогих и ненужных добавок — еще один тревожный звоночек. Иногда нутрициологи создают ложное ощущение, что пилюли с витаминами заменяют лекарства, что не соответствует действительности», — указал врач.

Сама по себе наука не несет вреда, ведь она учит людей правильно и сбалансированно питаться.

Важно отличать научный подход от маркетинговых уловок и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Роман Фишкин

Помните, что никакая биодобавка не вылечит серьезное заболевание.

Почему рынок БАДов необходимо регулировать

На рынке существуют качественные и работающие БАДы, рассказала 360.ru зампред комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Соломатина. Но обычному потребителю сложно отличить их от сотни других — неработающих и опасных для здоровья. Для этого депутаты и предложили регулировать продажу такой продукции.

Необходимость стала понятна после многочисленных случаев поражения печени из-за некачественных биодобавок, отметил врач Фишкин.

«На рынке много незарегистрированных и опасных пилюль. Это произошло потому, что производители использовали упрощенную регистрацию. А государство не видело в них острой необходимости, пока не начались массовые отравления», — пояснил эксперт.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Сейчас Роспотребнадзор не может быстро заблокировать доступ к ресурсу, который рекламирует некачественный товар. Обычно на процедуру уходит около трех-шести месяцев. Это и хотят исправить депутаты, пояснила Соломатина.

«Представляете, сколько людей может погибнуть или испортить здоровье за это время? Поэтому мы даем право Роспотребнадзору блокировать эти сайты в досудебном порядке. Я думаю, что подобная мера спасет очень много жизней», — уточнила парламентарий.

Соломатина пояснила, что благодаря законопроекту врачи смогут официально выписывать безопасные и эффективные БАДы как дополнение к основной терапии.

«Сегодня медицинский работник не имеет права назначать биологически активную добавку официально. Только рекомендовать», — объяснила депутат.

По словам Фишкина, рассмотрение законопроекта — важный шаг для защиты жизни и здоровья потребителя.

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