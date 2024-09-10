Вирусы не ждут приглашения: безопасная противовирусная защита для всей семьи
Незаметно пролетело лето, стартовал новый учебный год… И хотя пик инфекционного сезона в России еще впереди, но вирусы никогда не ждут приглашения, они не дремлют и готовы действовать в любой момент. Согласно последним данным Роспотребнадзора, сезонные инфекции активно распространяются, заболеваемость растет. Бояться, однако, не стоит. Специалисты рекомендуют вооружиться правильной противовирусной защитой и не пренебрегать простейшими гигиеническими правилами. Меры защиты и профилактики комментирует главный педиатр-иммунолог и аллерголог Минздрава Московской области, научный руководитель подмосковного Центра детской аллергологии и иммунологии НИКИ Детства областного Минздрава, профессор Андрей Продеус.
Вирусы проснулись
Роспотребнадзор озвучил данные о заболеваемости в России за 34-ю неделю (19-25 августа) года. Количество случаев гриппа и ОРВИ в целом по России немного (на 9,5%) подросло, но в половине (46) регионов страны оно превышает среднероссийский показатель. Каждый шестой заболевший — житель Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга. Сейчас в основном распространяются риновирусы, ковид и парагрипп. Тревожит ситуация с COVID-19: число зарегистрированных диагнозов выросло более чем на 30%. Доминируют разновидности «Омикрона», в том числе «флирт».
По последним данным ВОЗ, опубликованным 28 августа, в странах Северного полушария с умеренным климатом активность гриппа остается на уровне, присущем инфекционному межсезонью, и повышена в странах Южной и Юго-Восточной Азии. А COVID-19 в нашем полушарии активен и в межсезонье. Небольшой рост заражений зарегистрирован на севере, юго-западе и востоке Европы, а также в Восточной Азии.
Инфекционный сезон
Перед новым вирусным сезоном врачи инструктируют пациентов и напоминают, что самой надежной защитой от вирусов считается вакцинация. Еще одна рекомендация специалистов — запастись надежными противовирусными препаратами, способными противостоять разным возбудителям. Для этих целей подходит множество препаратов, в частности, например, российского производства Арбидол (умифеновир).
«Арбидол подходит против широкого спектра респираторных вирусов, включая грипп», — уточняет Продеус Андрей Петрович.
Ряд стран доказали это в своих клинических испытаниях. Препарат не перегружает иммунную систему, так как нацелен исключительно на вирусы — не позволяет им проникнуть в клетку и реплицироваться. Благодаря этому свойству организм быстрее справляется с болезнью и у него больше шансов предотвратить возможные осложнения. Это имеет большое значение для детского здоровья, которое более уязвимо, отметил профессор Продеус.
Следует помнить, что принимать любой противовирусный препарат нужно курсом, чтобы эффект был максимальным, а лечение не прерывалось. Если начать прием при появлении самых ранних симптомов вирусной инфекции, то болезнь не продлится долго, а осложнения не успеют развиться. Единственное, чем мы можем себе еще помочь, это налегать на витамины, дышать свежим воздухом и соблюдать правила гигиены.