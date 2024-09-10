Вирусы не ждут приглашения: безопасная противовирусная защита для всей семьи

Незаметно пролетело лето, стартовал новый учебный год… И хотя пик инфекционного сезона в России еще впереди, но вирусы никогда не ждут приглашения, они не дремлют и готовы действовать в любой момент. Согласно последним данным Роспотребнадзора, сезонные инфекции активно распространяются, заболеваемость растет. Бояться, однако, не стоит. Специалисты рекомендуют вооружиться правильной противовирусной защитой и не пренебрегать простейшими гигиеническими правилами. Меры защиты и профилактики комментирует главный педиатр-иммунолог и аллерголог Минздрава Московской области, научный руководитель подмосковного Центра детской аллергологии и иммунологии НИКИ Детства областного Минздрава, профессор Андрей Продеус.

Вирусы проснулись

Роспотребнадзор озвучил данные о заболеваемости в России за 34-ю неделю (19-25 августа) года. Количество случаев гриппа и ОРВИ в целом по России немного (на 9,5%) подросло, но в половине (46) регионов страны оно превышает среднероссийский показатель. Каждый шестой заболевший — житель Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга. Сейчас в основном распространяются риновирусы, ковид и парагрипп. Тревожит ситуация с COVID-19: число зарегистрированных диагнозов выросло более чем на 30%. Доминируют разновидности «Омикрона», в том числе «флирт».

По последним данным ВОЗ, опубликованным 28 августа, в странах Северного полушария с умеренным климатом активность гриппа остается на уровне, присущем инфекционному межсезонью, и повышена в странах Южной и Юго-Восточной Азии. А COVID-19 в нашем полушарии активен и в межсезонье. Небольшой рост заражений зарегистрирован на севере, юго-западе и востоке Европы, а также в Восточной Азии.