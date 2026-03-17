Весна бьет по носу. Как пережить сезон аллергии на пыльцу — советы и лайфхаки Врач Шабалина дала советы по борьбе с аллергией весной

Весна для аллергиков в 2026 году началась довольно резко: еще не закончился март, а москвичи уже жалуются на первые симптомы аллергии на пыльцу — отек век, кожный зуд и насморк. Как комфортно пережить этот сезон и не усугубить свое состояние, разбирался 360.ru.

Сезон аллергии в Москве и Подмосковье В столичном регионе уже начался сезон весенней аллергии — несмотря на сугробы, пыльцу заносит из южных регионов, где цветение начинается раньше. «В этом году весна началась для аллергиков довольно резко — как только выглянуло солнышко. Я думаю, это было недели две назад. Я очень четко помню, как вышла из дома и сразу начала чихать», — рассказала москвичка Марьяна, ее слова привел «Коммерсант». У аллергиков могут возникнуть неприятные симптомы поллиноза — сезонного заболевания, вызванного гиперчувствительностью иммунитета к пыльце растений. Среди таких признаков — отек век, кожный зуд, насморк и слезотечение.

Уже неделю в воздухе наблюдается пыльца ольхи и лещины (орешника) — это первые деревья, которые начинают цвести. Уровень ее концентрации достиг высоких значений, рассказала 360.ru врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина. «Ольха и орешник, то есть лещина — высокий уровень, это как раз Москва. Это пациенты, реагирующие на раннее цветение деревьев и ветроопыляемых растений, которые с марта по май цветут: береза, ольха, лещина, дуб, ясень, клен. Но раннее цветение — это ольха и лещина. И часть пациентов, процентов 20-30, начинают реагировать как раз на раннее цветение, конец марта — начало апреля», — пояснила специалист.

Чем теплее воздух, тем больше концентрация пылевых зерен во вдыхаемом воздухе. К концу апреля присоединяется цветение дуба и березы, тогда большая часть страдающих поллинозом пациентов начинает реагировать на цветение.

Потому что на березу все-таки подавляющее большинство реагирует — около 80% всех пациентов. Но у многих и то и другое есть, поэтому сейчас раннее цветение, первые пациенты начинают уже появляться. Оксана Шабалина аллерголог

Как отличить аллергию от ОРВИ Чтобы отличить аллергию от ОРВИ, важно наблюдать за собой каждый год. Для аллергии не характерны боль в горле и повышение температуры тела значительно выше 37 градусов. «Если боль в горле, был контакт с инфекционными больными, головная боль — такие симптомы больше говорят за инфекционный процесс. Если же начинается все с зуда, отека, пастозности, отечности, одутловатости, заложенности, чихания, при этом боль в горле нехарактерна, то это все-таки в пользу аллергической реакции», — объяснила Шабалина.

По ее словам, аллергия может сопровождаться температурой 37,1-37,2 градуса, но не выше. «Общее самочувствие при аллергии тоже страдает, может быть состояние оглушенности, тугоподвижности мыслительного процесса. Но это больше за счет антигистаминных, может быть в рамках поллиноза заторможенность, снижение быстроты мыслительных процессов», — добавила врач.

Стоит ли заранее принимать антигистаминные и как себя обезопасить За две недели до предполагаемого цветения врачи прописывают курсы антигистаминных и противовоспалительных препаратов, спреев в нос. «Да, мы за две недели начинаем готовиться к сезону цветения. И если уже установилась сухая и теплая солнечная погода, устойчивый плюс, то лучше принимать препараты заблаговременно, чтобы снизить выраженность этих проявлений», — посоветовала Шабалина.

Для защиты от аллергенов важно создать барьер между слизистыми и окружающей средой. В квартире следует установить бризер — очиститель поступающего с улицы воздуха.

В некоторые очень прекрасные сухие солнечные дни пациенты прячутся в своих домах, включают кондиционеры, очиститель воздуха. Если пациент не прошел курс АСИД (аллерген-специфическая иммунотерапия), конечно, он будет страдать. В большей или меньшей степени могут быть проявления. Оксана Шабалина аллерголог

Поэтому рекомендуется использовать спреи в нос, которые препятствуют проникновению пыльцы на слизистую. Такие фильтры должны иметь регистрационное удостоверение как медицинское изделие. «Умываться четыре-пять раз в день. Душ, смывать вечером обязательно пыльцу с себя. Солнцезащитные очки. И не оставлять свои подушки под открытыми окнами, потому что пыльца будет оседать на поверхности. Вечером туда носом — будет ночью плохо», — предупредила врач. Она уточнила, что пыльца вырабатывается рано утром, поэтому также не следует спать под открытым окном. Можно открывать форточку в другой комнате, чтобы пыльца осела по пути.

Важную роль играет диета, отмечает врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской больницы Елена Пятикова. В период обострения необходимо исключить из рациона мед, прополис, яблоки, груши, вишню, клубнику, сливы и абрикосы, орехи и все препараты растительного происхождения. Рекомендуется ограничить контакт с животными и отказаться от вредных привычек. «Первое, что нужно сделать при появлении симптомов, — не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Только врач может точно определить причину аллергии с помощью кожных проб или анализа крови и назначить правильную терапию», — заключила Пятикова.