Сегодня 08:00 Весенний всплеск вирусной активности: как обезопасить себя

Существует устойчивый стереотип, что ОРВИ и грипп — это прежде всего зимняя проблема и вместе с весенним потеплением активность вирусов снижается.

К сожалению, это не совсем так: ранняя весна, особенно первые недели марта, нередко становится напряженным периодом в эпидемиологическом отношении. К примеру, в эпидсезоне 2024/25 гг., по данным НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, максимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был отмечен именно в марте. И в нынешнем году Роспотребнадзор в еженедельных сводках фиксирует увеличение доли вирусов гриппа A и Б, что может свидетельствовать о вероятности сезонного подъема заболеваемости в начале весны.

Почему мы болеем в марте В 98% случаев простудные заболевания вызываются именно вирусной инфекцией. Ошибочно считать, что вирусы «любят» только морозную погоду. Прохладная и влажная погода начала весны способствует активной циркуляции респираторных вирусов. Особенно внимательно к симптомам простуды в этот период стоит относиться людям с хроническими заболеваниями. Весной нередко обостряются такие состояния, как бронхиальная астма, аллергические заболевания, болезни суставов и другие проблемы со здоровьем. Вирусная инфекция может становиться пусковым механизмом их обострения. Свою роль играет и поведенческий фактор — так называемый «эффект обманчивого тепла». В оттепель мы нередко спешим сменить зимнюю одежду на более легкую, забывая о переменчивости мартовской погоды. Переохлаждение может ослаблять местные защитные механизмы организма, делая его более уязвимым к инфекциям.

Продуманная стратегия защиты Первый уровень защиты — профилактические меры. Мытье рук после улицы и поездок в транспорте, регулярное проветривание помещений, внимательное отношение к самочувствию окружающих помогают снизить вероятность заражения. Не менее важны и полноценный сон, сбалансированное питание, а также умеренная физическая активность, поддерживающие устойчивость организма. Однако полностью избежать контакта с вирусами в период их активной циркуляции практически невозможно. Вирусы размножаются в организме человека с поразительной скоростью. Уже через короткое время после заражения человек становится заразным для окружающих — членов семьи, коллег, одноклассников и случайных попутчиков в общественном транспорте. По данным лабораторного мониторинга Роспотребнадзора, весной продолжают циркулировать не только вирусы гриппа А и Б, но и риновирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы. В целом известно более 200 вирусов, способных вызывать респираторные инфекции. При этом разные респираторные вирусы проявляются очень похожими симптомами. Насморк, кашель, повышение температуры, слабость и боль в горле могут возникать как при гриппе, так и при других ОРВИ. Поэтому по первым признакам заболевания определить конкретного возбудителя бывает сложно даже врачу. Да и не всегда нужно: при любых симптомах простуды врачи рекомендуют прием противовирусных препаратов широкого спектра действия. Эти препараты действуют напрямую на большинство вирусов, не затрагивая при этом иммунную систему человека. К таким относится, например, умифеновир — действующее вещество препарата Арбидол. По словам доктора медицинских наук, профессора Андрея Петровича Продеуса, препарат обладает значительной доказательной базой и активен в отношении многих возбудителей ОРВИ и гриппа. В 2025 году умифеновир был включен в клинические рекомендации Минздрава РФ в качестве одного из средств первой линии при лечении гриппа.

Под угрозой — вся семья Ответственное отношение к своему здоровью — это ответственность перед близкими. Чаще всего подвержены развитию осложнений пациенты из группы риска — маленькие дети, пожилые люди, чей иммунитет уже не так активно может справляться с этими самими вирусами, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Любой вирус может спровоцировать обострение хронического заболевания, если оно сейчас в ремиссии, или усугубить состояние пациента. Как отмечает профессор Продеус, именно препараты с прямым противовирусным действием нацелены непосредственно на возбудителя, тормозя его рост и распространение незамедлительно, тем самым уменьшая риск передачи инфекции окружающим. И главное правило остается неизменным: при появлении симптомов респираторного заболевания у любого члена семьи необходимо своевременно обратиться к врачу.