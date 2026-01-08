Поели, поспали, пора и честь знать. Как вернуться в спорт после праздников?

Жизнь среднестатистического человека сложна и полна забот: работа, семья, дети и еще много чего. Низкий поклон тем, кто в этой суете находит время на занятия спортом.

Важный момент тут на самом деле прост: понимание, что физическая активность — это забота и любовь к себе и своему здоровью, а также история про глубину и целостность. С таким подходом вернуться после праздников к прежнему режиму будет не так уж сложно.

Необходимо прислушиваться к себе и своему телу, но также дать возможность восстановиться, ведь каждый день мы испытываем стресс в бесконечной гонке с кучей дел.

В Новый год многие из нас не представляют празднование без традиционного оливье. Чтобы сделать это любимое блюдо менее калорийным, попробуйте заменить майонез на сметану — так вы не только сократите калории, но и добавите кремовую текстуру.