Сегодня 14:48 Вейпы могут уничтожить зубы. Главные риски: от налета до отторжения имлантов Врач Антипенко объяснил опасность вейпов для здоровья зубов 0 0 0 Здоровье

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Любители курить вейпы должны помнить о дополнительной опасности для своих зубов и ротовой полости. Речь идет не только о сильном налете, но и об образовании микротрещин на зубной эмали и повышенной травматичности слизистой во рту, которую легко повредить даже обычной щеткой.

Риск отторжения имплантов Об опасных последствиях вейпов для зубов со ссылкой на врача-стоматолога Алексея Сошникова предупредила «Газета.Ru». Специалист обратил внимание, что жидкость для электронных сигарет, как правило, содержит различные подсластители, а они способны влиять на появление кариеса. Кроме того, при курении вейпа сильно замедляется процесс заживления ран в полости рта. С учетом этого после хирургических вмешательств и имплантации зубов врачи призывают не парить электронки: есть риск увеличения сроков восстановления и даже отторжения имплантов.

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Налет на зубах всех оттенков радуги То, какие еще угрозы несут вейпы для зубов курильщиков, 360.ru обсудил с экспертом в медицинской сфере, врачом-стоматологом Алексеем Антипенко. В первую очередь специалист обратил внимание на состав жидкостей, которыми заправляют вейпы. Все они имеют жировую основу и содержат синтетические смолы, которые оказывают крайне негативный эффект на организм человека. Тем, кто считает, что употребление вейпа более безопасно, чем курение сигарет, пора наконец прекращать верить в этот миф.

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Взять хотя бы только внешний эффект — от электронок, как и от обычных табачных изделий, быстро появляются камни и налет. Причем у любителей курить вейпы такие налеты могут быть самые веселые и неожиданные, отметил Антипенко. «Это может быть коричневый налет, черный, красный, розовый, оранжевый, зеленый. Какие мы только не встречали! Все зависит от компонентов электронной сигареты», — добавил он.

Даже на керамических коронках появляются налеты. А если мы говорим про композиты (пломбировочные материалы, — прим. ред.), у них пластиковая основа с различными наполнителями, с выраженным статическим зарядом поверхности, поэтому, их эстетика теряется гораздо быстрее. Происходит прокрашивание смолами, в итоге все реставрации на фронтальных зубах быстро теряют вид. Алексей Антипенко

Частое явление на зубах курильщиков не только налет, но и камни. А они способны разрушать круговую связку зуба и приводить к образованию зубо-десневых карманов и оголению корней. Отдельное внимание специалист обратил на возникновение микротрещин на зубах. И самое неприятное, что абсолютно у всех курильщиков при стирании зубов (даже возрастном) стойко прокрашивается внутренняя ткань зуба под названием дентин.

Она очень чувствительна, состоит из трубочек, в каждой есть отросток главного нерва, продолжил врач. В каждойиз них есть отросток клеток главного нерва (пульпы), продолжил врач. Именно поэтому у курильщиков может появляться значительная чувствительность к кислому, холодному и сладкому.

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«У них эти трубочки пропитываются смолами и края зубов приобретают коричнево-желтый цвет, это даже отбелить не получится», — констатировал собеседник 360.ru. Угрозы для слизистой оболочки рта Другая серьезная опасность — угроза патологического уплотнения слизистой оболочки полости рта из-за постоянного воздействия табачного дыма.

Иногда такая лейкоплакия может переходить в рак, предупредил Антипенко.

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Помимо этого, никотин является одним из факторов ксеростомии, то есть сухости слизистой полости рта. Из-за которой возникает затрудненное формирование пищевого комка, сложности при жевании и проглатывании. «Плюс если слизистая сухая, то она будет легко повреждаться при воздействии даже банальной зубной щеткой. Могут появляться неглубокие язвочки, формироваться более глубокие дефекты, и качество жизни будет существенно изменено», — заключил эксперт.