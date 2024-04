«Вампирский лифтинг»: что это, риски процедуры, мнение врача | 360°

Здоровье 28 апреля 2024, 19:24 «Вампирские маски» привели к ВИЧ у четырех американок. Как это произошло Daily Mail: в США 4 женщины заразились ВИЧ из-за процедуры Vampire Facial

Четыре женщины заразились ВИЧ из-за «вампирского ухода» в одном из салонов красоты в американском штате Нью-Мексико. Предположительно, причиной стало использование общих шприцев во время процедуры. Популярность такой лифтинг приобрел еще несколько лет назад с подачи Ким Кардашьян. Что известно о процедуре — в материале 360.ru.

Что случилось в салоне красоты в Альбукерке

Случаи заражения четырех женщин ВИЧ в VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке (штат Нью-Мексико) подтвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), сообщила газета Daily Mail.

Пострадавшие делали так называемые вампирские маски для лица (процедуру еще называют «вампирский лифтинг» или «вампирский уход»). Официальное заявление CDC подтвердило первый известный случай заражения ВИЧ после косметических инъекций.

Предположительно, заразились клиентки из-за использования общих игл при процедуре. Одна из пострадавших получила положительный результат на ВИЧ летом 2018 года, после того как обращалась в этот салон.

Перед этим у женщины не было ни сексуального контакта с ВИЧ-инфицированным партнером, ни переливания крови. Наркотики она также не употребляет.

Еще две клиентки тоже сделали себе «вампирский лифтинг» в 2018-м. В итоге у одной ВИЧ выявили в 2019 году, а у второй только в 2023-м — женщину госпитализировали с тяжелыми симптомами. Четвертая заразила ВИЧ своего партнера.

Салон, к слову, закрыли в том же 2018 году — при проверке в нем нашли разбросанные иглы, в холодильнике рядом с продуктами хранились шприцы без этикеток. Отсутствовали они и у пробирок с кровью на стеллажах.

Помимо этого, инспекторы выяснили, что у сотрудников в салоне были поддельные сертификаты об обучении косметической медицине и дипломы об образовании.

По версии следователей Центра по контролю и профилактике заболеваний, ВИЧ могли заразиться до 59 клиентов VIP Beauty Salon and Spa, 20 из которых обращались для проведения плазмолифтинга.

Владелица салона — 62-летняя Мария Рамос де Руис — в июне 2022 года признала вину по пяти пунктам дела о медицинской практике без лицензии. Ее приговорили к 3,5 года тюрьмы.

Что такое «вампирский уход» и при чем тут Ким Кардашьян

При проведении так называемого вампирского ухода у пациента сначала берут кровь, после помещая ее в центрифугу для отделения плазмы с тромбоцитами. Затем жидкость либо наносят на кожу, либо вводят в эпидермис с помощью микроинъекций.

Во время процедуры лицо человека покрывается мелкими каплями крови и разводами. Отсюда и всевозможные варианты ее названия с отсылками к вампирам.

Интерес к процедуре Vampire Facial возник после того, как звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram* снимок после такой «вампирской маски». Произошло это еще в 2013 году.

Не все подписчики тогда оценили происходящее. Нашлись те, кто всерьез забеспокоился и поинтересовался, все ли в порядке с Ким. Звезда, кстати, призналась, что это была самая болезненная процедура в ее жизни.

В 2019 году повторить процедуру в домашних условиях решила блогер Лорен Шиверс, выложив пошаговую инструкцию. При этом она указала, что профессионалом себя не считает, а действует на свой страх и риск.

Я понимаю, что это радикальный метод, после которого у многих людей будут проблемы. Лорен Шиверс блогер

Публикация блогера повергла в шок нескольких врачей. О реакции экспертов писала The Sun. Хирург Кристофер Инглфилд предупредил, что выполнение процедуры на дому с использованием плазмы крови может привести к крайне тяжелым последствиям: заражению, гибели тканей, повреждению нервов, даже слепоте.

А эксперт в области дерматологии Адил Шераз рекомендовал не использовать хирургическое вмешательство для улучшения состояния кожи. Вместо этого, по его мнению, лучше изменить пищевые привычки.

«Вампирский лифтинг» в России

В российских клиниках бьюти-процедура известна не под таким жутким названием, отметила в беседе с 360.ru врач-косметолог, руководитель и врач клиники La Belleza Антонина Богдан.

Многие слышали о плазмолифтинге или плазмотерапии, но не все понимают, для чего она и кому показана. Это инъекционная процедура, во время которой в кожу вводится плазма, обогащенная тромбоцитами. Они положительно влияют на работу фибробластов, которые отвечают за синтез коллагена и эластина. Антонина Богдан врач-косметолог

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова в беседе с 360.ru подчеркнула, что при плазмолифтинге пациенту вкалывают плазму, которую получают из его же крови. Поэтому заразиться ВИЧ при соблюдении всех необходимых требований во время этой процедуры невозможно, подчеркнула эксперт, комментируя данные о салоне в США.

Выполнять процедуру должен врач-косметолог, а не косметолог-эстетист, добавила Антонина Богдан, поскольку именно такой специалист может тщательно собрать анамнез, изучить историю возникновения проблемы, с которой обратился пациент.

«То есть это должен быть дерматовенеролог, косметолог. Должны быть адекватные условия работы: не квартира, не фитнес-центр, а специализированная клиника с лицензией, где должно быть оборудование для чистки, дезинфекции, стерилизации, бактерицидный облучатель и другие устройства», — указала врач.

Все одноразовые стерильные инструменты, по ее словам, должны вскрывать при пациентах.

«Контроль стерильности многоразовых инструментов можно провести по индикатору. Вы просите своего специалиста показать вам индикатор стерильности. Например, на крафт-пакете с инструментом вы сможете увидеть дату стерилизации, индикатор и описание», — отметила собеседница 360.ru.

Отдельно она подчеркнула, что пациентам следует тщательно подходить к выбору специалистов, проверять документы, а на консультации не стесняться задавать все интересующие вопросы.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.