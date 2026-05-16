Вакцины нет: вирусолог сделала прогноз о распространении хантавируса в России

Многие задаются вопросом, почему ученые, несмотря на опыт пандемии COVID-19, не создали вакцину от смертельно опасного хантавируса. Вирусологи объяснили, что специалисты вряд ли ее разработают, и на это есть множество причин.

Проблемы с вакциной от хантавируса

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева в беседе с РИА «Новости» назвала случаи заражения штаммом Андес единичными. По ее словам, разрабатывать вакцину имеет смысл, только когда есть риски эпидемии.

«Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будет распространяться, то, уверена, ее оперативно разработают», — отметила специалист.

Она успокоила россиян насчет пандемии — угрозы эпидемии нет, но в случае необходимости специалисты изучат вирус и примут защитные меры.

«Из-за тех единичных случаев, которые произошли на круизном лайнере, не стоит паниковать. Они связаны с непосредственным контактом людей с зараженными животными», — уточнила вирусолог.