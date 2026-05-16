Вакцины нет: вирусолог сделала прогноз о распространении хантавируса в России
Вирусолог Сатаева назвала нецелесообразной разработку вакцины от хантавируса
Многие задаются вопросом, почему ученые, несмотря на опыт пандемии COVID-19, не создали вакцину от смертельно опасного хантавируса. Вирусологи объяснили, что специалисты вряд ли ее разработают, и на это есть множество причин.
Проблемы с вакциной от хантавируса
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева в беседе с РИА «Новости» назвала случаи заражения штаммом Андес единичными. По ее словам, разрабатывать вакцину имеет смысл, только когда есть риски эпидемии.
«Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будет распространяться, то, уверена, ее оперативно разработают», — отметила специалист.
Она успокоила россиян насчет пандемии — угрозы эпидемии нет, но в случае необходимости специалисты изучат вирус и примут защитные меры.
«Из-за тех единичных случаев, которые произошли на круизном лайнере, не стоит паниковать. Они связаны с непосредственным контактом людей с зараженными животными», — уточнила вирусолог.
Разные штаммы от хантавируса
Похожее мнение выразил и эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. Он рассказал НСН, что вакцина от хантавируса не требуется, потому что тот носит эпизодический характер заболеваемости.
Он уточнил, что даже при наличии препарата перед учеными встал бы вопрос о том, кого нужно прививать.
«Вторая проблема заключается в том, что 40-47 разных штаммов, делать вакцину по каждому случаю не получится. Заболеваемость в целом эпизодическая», — добавил врач.
Вспышка хантавируса произошла в мае на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который шел из Аргентины в Кабо-Верде. Всего из заразившихся скончались три человека. По данным ВОЗ, специалисты выявили 11 случаев заболевания, причем в девяти из них подтвердилось заражение штаммом Андес.
Как правило, передача хантавируса происходит через контакт с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Болезнь на первых этапах напоминает грипп: у пациента поднимается температура, возникают сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, озноб и тошнота.
В дальнейшем у человека может произойти тяжелое поражение легких или почек. В некоторых случаях болезнь протекает бессимптомно. Например, так произошло с одним из американцев с MV Hondius.