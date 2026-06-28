Вакцинация как тренировка иммунитета. Педиатр развеял популярные у антипрививочников мифы
Педиатр Одинаева: вакцинация тренирует иммунитет, без нее возможны осложнения
Вокруг вакцинации до сих пор существует множество страхов, родители-скептики распространяют мифы о последствиях прививок. Какие из них самые опасные, в программе «Интервью 360» поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Родителей-скептиков очень сложно переубедить, поскольку большое лобби антивакцинальное, антипрививочное», — посетовала педиатр.
Одинаева отметила, что при рождении с первых минут жизни ребенок сталкивается с миллионами антигенов, которые стимулируют иммунитет, и при этом ребенок «развивается как положено».
«Применение вакцины — это как тренировка. Это не миллионы антигенов. Это вводится против одного, двух, четырех антигенов. Это тренировка борьбы с возбудителем, которая позволит потом ребенку не заболеть. Либо, если он заболеет, не иметь тех тяжелых последствий, которые могут быть, если не сделать прививку», — рассказала педиатр.
Противники прививок приводят в качестве аргумента, что сейчас нет эпидемии кори или ветрянки. Но при отсутствии прививки заболевание ветряной оспой может иметь серьезные последствия, такие как энцефалит, который может привести потом к детскому церебральному параличу, сердечно-сосудистым нарушениям.
Родители должны осознанно понимать, что отказываясь от прививок, они лишают ребенка гарантии не иметь тех тяжелых последствий, которые могли бы быть, если ребенок заболел и не имел вакцинации.
Нисо Одинаева
Также она отметила, что при отсутствии прививки от паротита одним из осложнений болезни может стать бесплодие. Также Одинаева развеяла миф о развитии аутизма от вакцинации.
Педиатр привела в пример пищевое программирование: если раньше детей-аллергиков запрещали кормить цветными фруктами — если яблоки, то только зеленые, и никаких апельсинов и персиков. Сейчас методика изменилась, ребенку с аллергией рекомендуют вводить в прикорм широкий спектр фруктов и овощей.
«Потому что встреча с антигенами формирует в организме толерантность к этим антигенам. Они меньше начинают болеть, в том числе атопическими, а в случае вакцинации, инфекционными заболеваниями», — пояснила Одинаева.
Вакцинация также сможет защитить ребенка от самых распространенных в детских коллективах инфекций. Тройка вирусов осенью — это острые респираторные заболевания, вирусные и энтеровирусные инфекции.