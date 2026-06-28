Вакцинация как тренировка иммунитета. Педиатр развеял популярные у антипрививочников мифы

Вокруг вакцинации до сих пор существует множество страхов, родители-скептики распространяют мифы о последствиях прививок. Какие из них самые опасные, в программе «Интервью 360» поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Родителей-скептиков очень сложно переубедить, поскольку большое лобби антивакцинальное, антипрививочное», — посетовала педиатр.

Одинаева отметила, что при рождении с первых минут жизни ребенок сталкивается с миллионами антигенов, которые стимулируют иммунитет, и при этом ребенок «развивается как положено».

«Применение вакцины — это как тренировка. Это не миллионы антигенов. Это вводится против одного, двух, четырех антигенов. Это тренировка борьбы с возбудителем, которая позволит потом ребенку не заболеть. Либо, если он заболеет, не иметь тех тяжелых последствий, которые могут быть, если не сделать прививку», — рассказала педиатр.

Противники прививок приводят в качестве аргумента, что сейчас нет эпидемии кори или ветрянки. Но при отсутствии прививки заболевание ветряной оспой может иметь серьезные последствия, такие как энцефалит, который может привести потом к детскому церебральному параличу, сердечно-сосудистым нарушениям.