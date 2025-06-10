Сегодня 18:26 Превышение лития обнаружили в «Сенежской» Врач Лапа предупредила об опасности воды с высоким содержанием лития 0 0 0 Эксклюзив

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В воде известной марки обнаружили несоответствие по содержанию лития. Его избыток в организме может привести к проблемам со здоровьем. Чем опасен этот металл и что делать при отравлении — в материале 360.ru.

В какой воде обнаружили превышение лития Опасной признали бутилированную воду «Сенежская» из «Ашана» в Самарской области, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка». «Нарушение выявили в образце воды „Сенежская“, отобранном в магазине „Ашан“ в Самарской области. Предельно допустимая концентрация лития в питьевой воде составляет 0,03 миллиграмм на литр», — написали авторы поста. Польза и вред лития До 100 миллиграмм лития содержится в соединительных тканях человеческого организма, рассказала 360.ru врач-терапевт вышей квалификации Директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа. В небольших количествах этот металл полезен для организма: он улучшает работоспособность и подвижность. «Как только литий переваливает за определенную дозировку, например, 200 миллиграмм на литр (в воде имеется в виду), он уже становится опасным, потому что происходит накопление в слизистой ткани, как и у всех металлов в организме. Но литий у нас, естественно, более опасный, чем натрий и калий», — объяснила врач.

Фото: РИА «Новости»

Вещество в большом количестве оказывает токсическое действие на организм. «Токсическое действие каждого металла нарушает работу всего организма, появляются слабости, усталости, дерматиты. И когда мы смотрим какие-то серьезные заболевания, обязательно проверяем количество микроэлементов в крови, насколько все корректно», — добавила эксперт. При длительном употреблении воды с высоким содержанием лития можно заработать мышечную слабость, аритмию, снижение функций щитовидной железы и почечную недостаточность. Воду с этим элементом нельзя пить беременным — это может навредить развитию плода.

Фото: РИА «Новости»

Что делать при превышении нормы лития В первую очередь необходимо отказаться от воды с превышением нормы лития. При избытке этого вещества в организме следует принимать сорбенты, посоветовала врач. «Только сорбенты, сорбенты, сорбенты. Начинаем детоксикацию всего организма, потому что лишнее количество чего бы то ни было нам не нужно. Даже банальные витамины, всем это объясняю, например, В12, В6, находятся в большом количестве в крови, и тоже являются токсическими для нашего организма. Поэтому надо обязательно обратиться к врачу», — подчеркнула Лапа.