09 июня 2025 15:10 В России — эпидемический откат. Почему к нам вернулись корь, краснуха и коклюш? Врач Мескина: распространение кори говорит о большом числе непривитых 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Дети

Болезни

Врачи

Вакцинация

Россия столкнулась с тревожным эпидемическим откатом — в 2024 году резко выросло число случаев заражения инфекциями, которые практически удалось искоренить благодаря массовой вакцинации. Причиной оказались антиваксеры. Что известно о сложившейся ситуации — в материале 360.ru.

Что известно о распространении кори, краснухи и коклюша в России Критическое ослабление популяционного иммунитета стало причиной распространения в стране трех опасных инфекций. По данным«Коммерсанта», из-за отказа от вакцинации корь поразила более 22 тысяч человек. В числе зараженных почти 70% — дети до года, четверо непривитых малышей умерли из-за осложнений. Краснуху, которую считали практически ликвидированной, вновь выявили в 25 регионах. Подавляющее большинство заболевших тоже не проходили вакцинацию. Коклюш забрал жизни 11 младенцев. Инфекционисты забили тревогу: отказ от прививок, необоснованные медотводы и использование «облегченных» вакцин создают серьезную угрозу.

Фото: РИА «Новости»

Корь: одна из самых заразных болезней Для защиты от кори достаточно сделать две прививки в жизни, рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина. «Если в детстве сделали две прививки, то они сохраняются на всю оставшуюся жизнь. А если взрослый или ребенок старше шести лет раньше не был привит, надо сделать две прививки с интервалом минимум три месяца. <…> Коревая вакцина самая эффективная в мире с точки зрения предупреждения заболеваний», — отметила специалист. Прививаться необходимо из-за заразности инфекции. «Корь — одна из самых заразных болезней. <…> Заражаются непривитые практически все, кто контактировал с инфицированным. Поэтому крайне важно привиться», — подчеркнула врач. Сейчас у зараженных фиксируют более тяжелые формы кори. Из последствий — круп, пневмония, нарушение свертываемости крови.

Кроме того, регистрируются энцефалиты, гепатиты, панкреатиты, воспаление мышц, миокардит. И еще одно очень серьезное заболевание — это поражение глаз, что может привести к слепоте. Елена Мескина инфекционист

Первые дни корь похожа на ОРЗ: лихорадка, покраснение и боль в горле, кашель. Через три-четыре дня возникает сыпь — это пик заболевания. «Против кори нет специфических противовирусных препаратов. А учитывая, что прививка очень эффективна, распространение кори говорит о том, что у нас много непривитых. Вот и все», — заключила Мескина.

Фото: РИА «Новости»

Краснуха: причина рождения детей-инвалидов Краснухи в России не было 15 лет. Это заболевание не тяжелое, протекает в течение недели и сопровождается высокой температурой, увеличением лимфоузлов и сыпью. Краснуха проходит самостоятельно без лечения, но от нее важно прививаться, так как заболевание крайне опасно для беременных. «Если женщина заражается на ранних сроках беременности, могут быть тяжелейшие пороки развития младенца. До такой степени тяжелые, что рождаются инвалиды. <…> Это слепота, поражение центральной нервной системы, мозга и поражение сердца, пороки сердца», — предупредила врач. Пройти вакцинацию необходимо до того, как наступит беременность.

Женщины до 35 лет должны быть все привиты. И мужчины тоже, кстати, потому что они тоже распространяют инфекцию. Они же могут быть переносчиком инфекции и свою жену заразить. Елена Мескина инфекционист

Коклюш: стодневная болезнь с мучительным кашлем Коклюш — очень мучительная болезнь, особенно для младенцев в первые месяцы жизни. «Рекомендуется прививать женщин в три месяца беременности от коклюша. Передав антитела ребенку, она защищает самый уязвимый возраст. То есть первые месяцы жизни ребенок будет материнские антитела иметь, и даже если он заболеет коклюшем, то перенесет его легко», — объяснила Мескина. Заболевание начинается как легкое ОРЗ, постепенно начинает нарастать кашель, который позже становится приступообразным. Из-за этого возникает дефицит кислорода в организме, что негативно влияет на мозг.

Фото: РИА «Новости»

«Приступ заканчивается рвотой, отхождением густой слизи — это очень тяжело. А кашель будет длиться три месяца. У китайцев коклюш называется стодневная болезнь, или стодневный кашель. Три месяца будешь кашлять мучительно, по ночам чаще», — отметила врач. Прививаться от коклюша необходимо раз в 10 лет, но делать это придется за собственные средства. Особенно важно вакцинироваться тем, кто путешествует в Юго-Восточную Азию и Африку. «В некоторых ситуациях коклюш может протекать как обычный кашель, он может быть не сильным, но долгим. И человек кашляет, кашляет, кашляет… А поскольку контакт дома тесный, человек заражает всех своих домочадцев», — сказала врач. Тяжело переносят инфекцию не только младенцы, но и дети младше пяти лет, подростки и пожилые люди.

Трудно сказать, на какого человека какой сложности инфекция выпадет. И взрослые болеют с такими же тяжелыми осложнениями, как и дети. Можно кашлять так, что ребра ломаются. Елена Мескина инфекционист

Важность коллективного иммунитета Конкретная прививка защищает отдельного человека, но принципиально важно сделать так, чтобы инфекция не циркулировала в обществе, отметила Мескина. «Она может не циркулировать, если есть как минимум 95% привитых. Может быть, даже 97-98% надо привить, чтобы кори не возникало. Если мало привитых, все равно корь передается и случаи возникают. А если большое количество привитых, инфекция не развивается и микроб прекращает циркулировать», — объяснила врач. Массовая вакцинация предотвращает циркуляцию возбудителя инфекции среди населения — это принципиально важно. «Соответственно, меньше людей заболеет, меньше осложнений, меньше последствий, меньше тяжелых случаев и так далее, и так далее, и так далее. А корь очень хорошо управляется прививкой. Если много случаев, то много непривитых», — заключила специалист.