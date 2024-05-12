Синдром хронической усталости: что это такое, симптомы, советы психолога | 360°

Эксклюзив 12 мая 2024, 20:24 В поиске точке опоры. Что такое синдром хронической усталости Психолог Кичаев объяснил особенности синдрома хронической усталости Unsplash

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Международный день предотвращения синдрома хронической усталости отмечают в мире 12 мая. Официально дату не утверждали, но уже на протяжении 30 лет эксперты стараются напоминать о таком заболевании, симптомах и способах лечения. 360.ru обсудил его особенности с психологом и коучем Александром Кичаев.

Ничего не хочется

Первый признак этого синдрома — отсутствие желания что-либо делать, отметил специалист. У человека может быть полно дел — по дому, по работе, но он не может и не хочет заставить себя заняться ими, потому что пропадает мотивация.

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«Плюс часто возникает отсутствие интереса к жизни, человек становится не любопытен в этот период, относится ко всему более или менее равнодушно, бывает подавленность, ощущение, что мир враждебен, а окружающие его не принимают. И такой период может истощать, потому что длится не пару часов или день, а продолжается более-менее длительный период», — сказал Кичаев.

Почему просто отдых не поможет

Возникать синдром хронической усталости может после стресса, каких-то экстремальных ситуаций, уточнил психолог. У человека, по его словам, может появиться чувство, что он приложил много усилий, но не смог добиться никакого результата. Отсюда рождается ощущение безнадежности и бесперспективности.

Чтобы выйти из такого состояние, добавил собеседник 360.ru, важно постараться пробудить интерес к жизни. Начинать следует именно с этого, выразил уверенность эксперт.

«Все начинается с пробуждения интереса к жизни к себе — активизируется мотивация действовать. Кто-то делает это ради себя, кто-то — ради близких, детей, любимых. Кому-то интересно ради дела, ради страны», — объяснил психолог.

На вопрос, можно ли избавиться от синдрома, начав больше отдыхать, Кичаев отметил, что понятие отдыха в таком состояние довольно условное: если у человека не решена главная проблема, то она будет продолжать его терзать.

«Можно использовать отдых, но не для того, чтобы ничего не делать, а чтобы с мыслями и с силами собраться. То есть это такой относительный отдых — для тела, но с работой мысли, работой души, когда человек пытается найти точку опоры», — добавил он.