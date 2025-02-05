В Курской области зафиксировали вспышку свинки. В случившемся обвинили баптистов
Врач Мескина призвала обязательно прививаться от свинки
В Курской области зафиксировали вспышку смертельной свинки. В случившемся обвинили евангельских христиан-баптистов, но они все отрицают. Кто виноват и чем опасна свинка — в материале 360.ru.
Что известно о вспышке свинки в Курской области
За неделю в городе Железногорске под Курском выявили 16 случаев заражения свинкой, сообщил Telegram-канал Mash. Всего заболели 12 детей от года до 17 лет и четверо взрослых. Все они не были привиты от эпидемического паротита из-за запрета религии.
«Местные школа, гимназия и горно-металлургический колледж закрыты на карантин. Последний раз свинка была бушевала в городе больше 10 лет назад», — написали авторы поста.
Эту информацию 360.ru подтвердила заместитель главного врача по медицинской части по детству Железногорской городской больницы Светлана Рубцова.
«Всего детей, включая город и район, 12. Течение в данном случае у всех было благоприятное, без осложнений. Они уже все выписаны», — подчеркнула она.
Начальник железногорского отдела Роспотребнадзора Юрий Сирота прокомментировал ситуацию, его слова привели «Курские известия». Он заявил, что все заболевшие — дети старшей возрастной группы. Перевод учебных заведений на удаленку принес свои результаты, новые случаи болезни не регистрируются, однако говорить о прекращении распространения инфекции еще рано.
«Хотелось бы отметить работу всех служб. Управление образования оперативно реагировало на все предписания, главврач железногорской городской больницы изыскал дополнительные средства для вакцинирования», — сказал Сирота.
Что говорят баптисты о вспышке свинки
В распространении свинки обвинили евангельских христиан-баптистов. Сотрудник центральной церкви ЕХБ Курска в комментарии 360.ru опроверг информацию об отказе от прививок.
«Это большая глупость. Я не знаю, кто об этом говорит. <… > У нас все нормально, никто не болеет, все прививки делаем, государством предусмотренные правила выполняем. Во все времена у нас всегда был порядок. Да, где-то есть случаи, но это не у нас», — подчеркнул он.
Еще один представитель баптистов заявил 360.ru, что существуют разные объединения ЕХБ.
«В нашем объединении запрета на прививки точно нет», — сказал он.
Что такое свинка и чем она опасна
Свинка — это воспаление и увеличение слюнных желез, расположенных под мочкой уха, рассказала 360.ru специалист по инфекционным заболеваниям, профессор кафедры педиатрии, заведующая кафедрой детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.
«Вокруг формируется отек, и фактически человеческое лицо преображается, становится опухлым, причем часто асимметрично, и под шеей, и возле ушей. Все эти лимфоузлы увеличиваются, вокруг них ткани набухают, и именно по этим симптомам диагноз выставляется», — объяснила специалист.
Самое грозное осложнение свинки — это энцефалит, но он встречается крайне редко. Вирус поражает поджелудочную железу и половые органы у девочек и мальчиков.
«У мальчиков поражение яичек этим вирусом может вообще привести к пожизненному бесплодию. Другие органы секреции могут поражаться. Поэтому, конечно, в этой ситуации свинка, или эпидемический паратит, может оставлять действительно серьезные последствия», — предупредила эксперт.
От свинки нужно прививаться — вакцинация предупреждает не только развитие инфекции, но и осложнения.
Тут даже без вариантов — прививки от свинки делать надо.
Елена Мескина
врач
По ее словам, люди забывают о таких грозных инфекциях как раз из-за прививок.
«Благодаря прививкам нет вот этих случаев, и наши люди забыли, что такое тяжело болеть вот этими инфекциями. <… > Первым делом болеют не привитые и они первым делом испытывают на себе все последствия, это надо четко понимать», — добавила Мескина.
Она добавила, что смертельные исходы от свинки сейчас фиксируют редко, но болезнь все равно считается опасной. Православная церковь поддерживает медицинские вмешательства, направленные на сохранение здоровья нации, подчеркнула врач. Она призвала работать с другими религиозными организациями и лидерами мнений и объяснять им важность медицинских процедур.