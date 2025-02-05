В Курской области зафиксировали вспышку свинки. В случившемся обвинили баптистов

В Курской области зафиксировали вспышку смертельной свинки. В случившемся обвинили евангельских христиан-баптистов, но они все отрицают. Кто виноват и чем опасна свинка — в материале 360.ru.

Что известно о вспышке свинки в Курской области

За неделю в городе Железногорске под Курском выявили 16 случаев заражения свинкой, сообщил Telegram-канал Mash. Всего заболели 12 детей от года до 17 лет и четверо взрослых. Все они не были привиты от эпидемического паротита из-за запрета религии.

«Местные школа, гимназия и горно-металлургический колледж закрыты на карантин. Последний раз свинка была бушевала в городе больше 10 лет назад», — написали авторы поста.

Эту информацию 360.ru подтвердила заместитель главного врача по медицинской части по детству Железногорской городской больницы Светлана Рубцова.

«Всего детей, включая город и район, 12. Течение в данном случае у всех было благоприятное, без осложнений. Они уже все выписаны», — подчеркнула она.

Начальник железногорского отдела Роспотребнадзора Юрий Сирота прокомментировал ситуацию, его слова привели «Курские известия». Он заявил, что все заболевшие — дети старшей возрастной группы. Перевод учебных заведений на удаленку принес свои результаты, новые случаи болезни не регистрируются, однако говорить о прекращении распространения инфекции еще рано.

«Хотелось бы отметить работу всех служб. Управление образования оперативно реагировало на все предписания, главврач железногорской городской больницы изыскал дополнительные средства для вакцинирования», — сказал Сирота.