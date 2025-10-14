Не оставляйте близких одних. В чем смысл жизни и как помочь человеку в кризисе

Москвичи стали все чаще обращаться по номеру неотложной психологической помощи. Одна из главных проблем, волнующих жителей столицы, — поиск смысла жизни. 360.ru опросил нескольких клинических психологов, чтобы понять, в чем он заключается, чем отличаются запросы в разном возрасте и как поддержать близкого, попавшего в психологическую яму.

Анна Неги заявила, что смысл жизни заключается в самой жизни. Ей близка философия экзистенциализма, которую представляли, например, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. Кроме того, один из ориентиров для нее — автор книги «В поисках смысла» Виктор Франкл, несколько лет проведший в нацистских концлагерях.

Он считал, что в концлагерях выживали те, у кого локальный смысл был очень ярко представлен. Очень надо выжить, есть конкретная цель — не из страха, а ради чего-то. Написать книгу, доехать до дочери помочь, вернуться к ученикам, труд всей моей жизни ждет…

По словам Неги, вопросы о смысле жизни приходят к человеку, когда он в кризисе. Если он не философ, для которого это работа. Она считает, что одна из причин, которая может привести к кризису, — разобщенность.

«Человек стал самодостаточным, опираться на себя. Мы пропагандируем упор на себя, индивидуализм, достигаторство. Это приводит к одиночеству. Потому что когда это коллективизм, дядья помогут, род поддержит. Да, свободы не дадут, да, фиг ты замуж по любви выйдешь, но не бросят голодать. А когда „сам-сам“ — масса свобод, отвечаешь только за себя, но и выкарабкиваешься часто сам», — добавила психолог.

Она рекомендовала намечать с утра по три дела, которые обязательно нужно сделать, несмотря на нежелание, и стараться помогать другим.

«Вокруг всегда люди, кому-то всегда хуже. То есть помощь другому — это абсолютно эгоистическая терапевтическая стратегия. И она работает: и тому хорошо, и вам», — подытожила Неги.