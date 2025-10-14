Не оставляйте близких одних. В чем смысл жизни и как помочь человеку в кризисе

IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha/www.globallookpress.com

Москвичи стали все чаще обращаться по номеру неотложной психологической помощи. Одна из главных проблем, волнующих жителей столицы, — поиск смысла жизни. 360.ru опросил нескольких клинических психологов, чтобы понять, в чем он заключается, чем отличаются запросы в разном возрасте и как поддержать близкого, попавшего в психологическую яму.

Смысл жизни в самой жизни

Анна Неги заявила, что смысл жизни заключается в самой жизни. Ей близка философия экзистенциализма, которую представляли, например, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. Кроме того, один из ориентиров для нее — автор книги «В поисках смысла» Виктор Франкл, несколько лет проведший в нацистских концлагерях.

Он считал, что в концлагерях выживали те, у кого локальный смысл был очень ярко представлен. Очень надо выжить, есть конкретная цель — не из страха, а ради чего-то. Написать книгу, доехать до дочери помочь, вернуться к ученикам, труд всей моей жизни ждет…

Анна Неги

Психолог

По словам Неги, вопросы о смысле жизни приходят к человеку, когда он в кризисе. Если он не философ, для которого это работа. Она считает, что одна из причин, которая может привести к кризису, — разобщенность.

«Человек стал самодостаточным, опираться на себя. Мы пропагандируем упор на себя, индивидуализм, достигаторство. Это приводит к одиночеству. Потому что когда это коллективизм, дядья помогут, род поддержит. Да, свободы не дадут, да, фиг ты замуж по любви выйдешь, но не бросят голодать. А когда „сам-сам“ — масса свобод, отвечаешь только за себя, но и выкарабкиваешься часто сам», — добавила психолог.

Она рекомендовала намечать с утра по три дела, которые обязательно нужно сделать, несмотря на нежелание, и стараться помогать другим.

«Вокруг всегда люди, кому-то всегда хуже. То есть помощь другому — это абсолютно эгоистическая терапевтическая стратегия. И она работает: и тому хорошо, и вам», — подытожила Неги.

Fabian Sommer/dpa
Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com

Смысл нужно искать в себе

Валерия Амелина-Прилепская предложила найти себя, прежде чем искать смысл: заглянуть внутрь и увидеть, что есть нечто более важное и ценное, чем базовые потребности и требования социума. В ее понимании смысл выстраивает каждый сам для себя через ценности.

«У каждого все очень индивидуально, а в суете сует все превращается в какой-то шаблон. И когда ты стремишься и считаешь смыслом и своей ценностью чужой шаблон, то не получаешь радости жизни, потому что на самом деле это не твое», — рассказала она.

Кроме того, по словам психолога, смысл может меняться с возрастом или из-за серьезных жизненных потрясений.

Когда человек пробуждается, его выдергивают из каких-то шаблонов, он осознает: подождите, стоп, а в чем смысл жизни-то? Вот эти потрясения имеют даже благоприятную точку — наконец-то человек начинает смотреть: что на самом деле важно для меня, а было ли важно все то, чем я жил…

Виктория Амелина-Прилепская

Клинический психолог

По ее мнению, люди с культом успеха надели маски и потеряли эмпатию. Близкого, попавшего в такую ситуацию, она рекомендовала поддерживать, но осторожно, не обесценивая его переживания.

Thomas Trutschel/Photothek Media Lab
Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/www.globallookpress.com

Когда ищут смысл жизни

Клинический психолог Антон Коровин заявил, что чаще всего смысл жизни начинают искать люди, пережившие тяжелые события.

«Порой, находясь в суете, в рутине, мы забываем про собственную жизнь. И начинаем задумываться, когда впадаем, не дай бог, либо в какое-то расстройство, либо в психическую подавленность», — добавил он.

По словам специалиста, многое зависит от того, как сам человек реагирует на окружающие его события. Близкого, которому стало хуже, он рекомендовал аккуратно обратить в сторону психологической помощи. При этом важно говорить с ним искренне и честно.

