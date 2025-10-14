Не оставляйте близких одних. В чем смысл жизни и как помочь человеку в кризисе
Москвичи стали все чаще обращаться по номеру неотложной психологической помощи. Одна из главных проблем, волнующих жителей столицы, — поиск смысла жизни. 360.ru опросил нескольких клинических психологов, чтобы понять, в чем он заключается, чем отличаются запросы в разном возрасте и как поддержать близкого, попавшего в психологическую яму.
Смысл жизни в самой жизни
Анна Неги заявила, что смысл жизни заключается в самой жизни. Ей близка философия экзистенциализма, которую представляли, например, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. Кроме того, один из ориентиров для нее — автор книги «В поисках смысла» Виктор Франкл, несколько лет проведший в нацистских концлагерях.
Он считал, что в концлагерях выживали те, у кого локальный смысл был очень ярко представлен. Очень надо выжить, есть конкретная цель — не из страха, а ради чего-то. Написать книгу, доехать до дочери помочь, вернуться к ученикам, труд всей моей жизни ждет…
Анна Неги
Психолог
По словам Неги, вопросы о смысле жизни приходят к человеку, когда он в кризисе. Если он не философ, для которого это работа. Она считает, что одна из причин, которая может привести к кризису, — разобщенность.
«Человек стал самодостаточным, опираться на себя. Мы пропагандируем упор на себя, индивидуализм, достигаторство. Это приводит к одиночеству. Потому что когда это коллективизм, дядья помогут, род поддержит. Да, свободы не дадут, да, фиг ты замуж по любви выйдешь, но не бросят голодать. А когда „сам-сам“ — масса свобод, отвечаешь только за себя, но и выкарабкиваешься часто сам», — добавила психолог.
Она рекомендовала намечать с утра по три дела, которые обязательно нужно сделать, несмотря на нежелание, и стараться помогать другим.
«Вокруг всегда люди, кому-то всегда хуже. То есть помощь другому — это абсолютно эгоистическая терапевтическая стратегия. И она работает: и тому хорошо, и вам», — подытожила Неги.
Смысл нужно искать в себе
Валерия Амелина-Прилепская предложила найти себя, прежде чем искать смысл: заглянуть внутрь и увидеть, что есть нечто более важное и ценное, чем базовые потребности и требования социума. В ее понимании смысл выстраивает каждый сам для себя через ценности.
«У каждого все очень индивидуально, а в суете сует все превращается в какой-то шаблон. И когда ты стремишься и считаешь смыслом и своей ценностью чужой шаблон, то не получаешь радости жизни, потому что на самом деле это не твое», — рассказала она.
Кроме того, по словам психолога, смысл может меняться с возрастом или из-за серьезных жизненных потрясений.
Когда человек пробуждается, его выдергивают из каких-то шаблонов, он осознает: подождите, стоп, а в чем смысл жизни-то? Вот эти потрясения имеют даже благоприятную точку — наконец-то человек начинает смотреть: что на самом деле важно для меня, а было ли важно все то, чем я жил…
Виктория Амелина-Прилепская
Клинический психолог
По ее мнению, люди с культом успеха надели маски и потеряли эмпатию. Близкого, попавшего в такую ситуацию, она рекомендовала поддерживать, но осторожно, не обесценивая его переживания.
Когда ищут смысл жизни
Клинический психолог Антон Коровин заявил, что чаще всего смысл жизни начинают искать люди, пережившие тяжелые события.
«Порой, находясь в суете, в рутине, мы забываем про собственную жизнь. И начинаем задумываться, когда впадаем, не дай бог, либо в какое-то расстройство, либо в психическую подавленность», — добавил он.
По словам специалиста, многое зависит от того, как сам человек реагирует на окружающие его события. Близкого, которому стало хуже, он рекомендовал аккуратно обратить в сторону психологической помощи. При этом важно говорить с ним искренне и честно.