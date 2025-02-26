Умерла дважды. Россиянка впала в кому после родов и скончалась спустя три года

Семья Геннадия И. и Марии П. из Ульяновска всегда казалась окружающим образцовой, любящей и счастливой. Но эту идеальную жизнь перечеркнул всего один день, ставший началом мучительного кошмара. В конце ноября 2021 года у пары должна была родиться долгожданная дочь, но плановая операция кесарева сечения пошла не так.

Виновата эпидуральная анестезия?

Девочка должна была стать третьим ребенком в семье после двух сыновей. В день родов супруг ждал звонка жены, но в положенное время она так и не вышла на связь, сообщило РИА «Новости».

«Родила, все хорошо. Как придет в себя, позвонит», — успокоили Геннадия в отделении.

Обеспокоенный муж отправился в роддом, где ему сообщили ужасную новость: Мария в коме, в реанимации. Геннадию позволили увидеть жену: ее тело сводили судороги, несмотря на максимальную дозу наркоза.

Только позже супругу удалось узнать подробности. Во время введения эпидуральной анестезии Мария вскрикнула: «Жжет!» — после чего ее тело выгнулось дугой.

Врачи экстренно провели кесарево под общим наркозом, ребенка спасли, а Марию пришлось погрузить в медикаментозный сон. Когда она очнулась, стало понятно: это не та женщина, которая легла на операционный стол.