Умерла дважды. Россиянка впала в кому после родов и скончалась спустя три года
Семья Геннадия И. и Марии П. из Ульяновска всегда казалась окружающим образцовой, любящей и счастливой. Но эту идеальную жизнь перечеркнул всего один день, ставший началом мучительного кошмара. В конце ноября 2021 года у пары должна была родиться долгожданная дочь, но плановая операция кесарева сечения пошла не так.
Виновата эпидуральная анестезия?
Девочка должна была стать третьим ребенком в семье после двух сыновей. В день родов супруг ждал звонка жены, но в положенное время она так и не вышла на связь, сообщило РИА «Новости».
«Родила, все хорошо. Как придет в себя, позвонит», — успокоили Геннадия в отделении.
Обеспокоенный муж отправился в роддом, где ему сообщили ужасную новость: Мария в коме, в реанимации. Геннадию позволили увидеть жену: ее тело сводили судороги, несмотря на максимальную дозу наркоза.
Только позже супругу удалось узнать подробности. Во время введения эпидуральной анестезии Мария вскрикнула: «Жжет!» — после чего ее тело выгнулось дугой.
Врачи экстренно провели кесарево под общим наркозом, ребенка спасли, а Марию пришлось погрузить в медикаментозный сон. Когда она очнулась, стало понятно: это не та женщина, которая легла на операционный стол.
Женщина стала совсем беспомощной
Во время комы умерла часть мозга Марии, что привело к полной амнезии и параличу правой части тела. Молодая женщина потеряла способность говорить и обслуживать себя, она превратилась в беспомощного младенца.
Благодаря реабилитации Мария частично вспомнила мужа, родителей и сыновей. Геннадий одновременно заботился о жене и троих детях, учил супругу одеваться, готовить и убирать.
Периодически супруг отвозил Марию к родителям, но заметил странность: та неохотно шла в родительский дом.
Предательство близких
Через какое-то время ей удалось освоить телефон, и она сняла видео, на котором родная мать кричала и бросалась на нее с кулаками. Отец никак не реагировал на происходящее. Мария лишь всхлипывала и просила ее не бить.
«Новая» дочь стала раздражать собственных родителе и из некогда любимой и успешной превратилась в обузу. Геннадий прекратил всякое общение с тестем и тещей.
Умерла за две недели до дня рождения
Спустя три года к Марии вернулись часть воспоминаний и старые навыки и знания. Геннадий не прекращал верить в лучшее. Но в конце 2024 года женщина осталась дома с одним из сыновей. Во время обычного приема пищи она подавилась хлебом и стала задыхаться.
Маленький сын позвонил отцу и сообщил, что маме плохо. Геннадий примчался домой, но было уже поздно. Оказалось, что у Марии оторвался тромб. Она скончалась за две недели до своего дня рождения, не дожив до 37 лет.
В многочисленных интервью Геннадий повторял, что любовь — это не только радость совместных моментов.
«Это готовность оставаться рядом, даже когда человек, которого ты знал, исчезает, а на его месте появляется кто-то совершенно другой», — подчеркивал преданный супруг.