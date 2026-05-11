Штамм на борту: угрозу пандемии хантавируса оценили в ООН Гутерреш призвал приложить максимум усилий, чтобы уберечь людей от хантавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал угрозу пандемии хантавируса низкой, но призвал направить максимум усилий, чтобы обезопасить пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius, а также других жителей планеты. Что известно на данный момент — в материале 360.ru.

Кто стал нулевым пациентом на судне с хантавирусом Лайнер стартовал из Аргентины 1 апреля. На его борту было около 150 пассажиров. Хантавирус выявили у восьми человек, трое скончались. Откуда взялся вирус на борту, пока точно не известно. По основной версии, нулевым пациентом стал 70-летний нидерландский орнитолог Лео Шилперорд, путешествовавший с женой. Перед тем как взойти на борт, супруги посетили свалку в Ушуайе, на которой, вероятно, и вдохнули частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика вируса Андес.

Оба они скончались спустя несколько дней, став первыми жертвами заболевания. Позднее умер еще один пассажир. Инкубационный период составляет несколько недель, поэтому есть риск, что число заболевших увеличится. Как проходит эвакуация с зараженного хантавирусом лайнера С борта эвакуировали почти 100 человек из 15 стран. Сейчас судно стоит на якоре у берегов Канарских островов. Испанские власти разработали для него специальный протокол. В частности, людей вывозят небольшими группами на шлюпках, а затем отвозят в больницы на машинах под полицейским конвоем. Работы координирует лично глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, прибывший для этого на Тенерифе. Следующей страной для эвакуации станут Нидерланды — там также примут пассажиров из Германии и Бельгии и часть экипажа. Там же лайнер и дезинфицируют.

Жители каких стран были на борту лайнера MV Hondius Среди экипажа — четверо граждан Украины. Еще один украинец сойдет на берег на Тенерифе. Симптомов у них нет, но они в обязательном порядке пройдут карантин. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Кроме того, с борта эвакуировали пятерых граждан Франции, у одного из них подтвердился вирус. Министр здравоохранения Стефани Рист заверила, что в стране достаточно масок, ПЦР-тестов и лекарств для симптоматического лечения. Домой направляются и 17 граждан США, у двоих из них положительный тест.