04 мая 2025 11:09 «Ты — менеджер в белом халате». Врач — откровенно о лечении в частных клиника 0 0 0 Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com Здоровье

Здравоохранение

Болезни

Врачи

Деньги

Последние шесть лет Валерий работает в одном из коммерческих медицинских центров в Москве. Врач откровенно рассказал, как в частных клиниках дурят пациентов.

Менеджер в белом халате Еженедельные совещания с сотрудниками центра начинает главврач, он же — директор филиала клиники. «Политику партии» обычно обсуждать не принято. «Мы тут не просто врачи — менеджеры в белых халатах. С продажами все очень строго. Не выполнил план в первый раз — штраф и минимальный оклад. Не выполнил во второй раз — уволен», — рассказал специалист. В любых платных медучреждениях есть план — средний чек по пациенту. Для мотивации медработникам назначают минимальный оклад и хорошую процентную ставку с каждого пациента. Чем больше «впарил» услуг — тем больше заработал.

У нас небольшие оклады. Все остальное — проценты. С приема больного врач получает 20%. За направление к другому специалисту — 5%. На анализах капает 8% от потраченной пациентом суммы. Столько, сколько мы зарабатываем, в государственной поликлинике никогда не заработать. Валерий врач

На доске почета — лучшие продажники Во многих коммерческих центрах на самом видном месте у стойки ресепшен висят фотографии врачей. Это доктора, которые за месяц принесли в кассу больше всего денег — как работник месяца в мебельном магазине. «Но если в продаже мебели нет ничего дурного, то у нас все наоборот. На доску почета попадают лучшие продажники. Многие болячки, из-за которых пациенты обращаются в клиники, можно вылечить после одной-двух консультаций, опираясь на симптоматику и основные общие анализы. Но так лечить совсем нерентабельно», — рассказал Валерий kp.ru.

Фото: РИА «Новости»

Поэтому «передовики производства» придумывают что угодно, чтобы пациент платил, и зачастую ему это выходит боком. Методы надувательства примерно у всех одинаковые, а самая легкая добыча — это пациенты, начитавшиеся в интернете всяких ужасов. «Люди, поймите, нам невыгодно вас лечить. Выгодно снимать симптомы и оттягивать до последнего. Если пациент успел заработать дисбактериоз от приема бесконечного количества препаратов, это для нас просто удача», — заявил медик.

Угрызения совести только слабеют Врач рассказал о случае, когда к нему пришел пациент с паховой грыжей. Это простая ситуация, не требующая дополнительного обследования. Пациента можно было спокойно отправить к хирургу на плановую операцию, но такие процедуры в частой клинике не проводят. «Поэтому я его начал прогонять по нашей стандартной схеме продаж: общий анализ крови, анализы мочи, кала, УЗИ брюшной полости. Отправил к урологу в соседний кабинет», — рассказал врач. Примерная стоимость вышеперечисленных услуг — 40-50 тысяч рублей. «Это мои обычные рабочие будни. Я шесть лет уже так живу, но у меня все еще бывают угрызения совести. Но с каждым годом они все слабее», — заключил медик.