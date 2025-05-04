«Ты — менеджер в белом халате». Врач — откровенно о лечении в частных клиника
Последние шесть лет Валерий работает в одном из коммерческих медицинских центров в Москве. Врач откровенно рассказал, как в частных клиниках дурят пациентов.
Менеджер в белом халате
Еженедельные совещания с сотрудниками центра начинает главврач, он же — директор филиала клиники. «Политику партии» обычно обсуждать не принято.
«Мы тут не просто врачи — менеджеры в белых халатах. С продажами все очень строго. Не выполнил план в первый раз — штраф и минимальный оклад. Не выполнил во второй раз — уволен», — рассказал специалист.
В любых платных медучреждениях есть план — средний чек по пациенту. Для мотивации медработникам назначают минимальный оклад и хорошую процентную ставку с каждого пациента. Чем больше «впарил» услуг — тем больше заработал.
У нас небольшие оклады. Все остальное — проценты. С приема больного врач получает 20%. За направление к другому специалисту — 5%. На анализах капает 8% от потраченной пациентом суммы. Столько, сколько мы зарабатываем, в государственной поликлинике никогда не заработать.
Валерий
врач
На доске почета — лучшие продажники
Во многих коммерческих центрах на самом видном месте у стойки ресепшен висят фотографии врачей. Это доктора, которые за месяц принесли в кассу больше всего денег — как работник месяца в мебельном магазине.
«Но если в продаже мебели нет ничего дурного, то у нас все наоборот. На доску почета попадают лучшие продажники. Многие болячки, из-за которых пациенты обращаются в клиники, можно вылечить после одной-двух консультаций, опираясь на симптоматику и основные общие анализы. Но так лечить совсем нерентабельно», — рассказал Валерий kp.ru.
Поэтому «передовики производства» придумывают что угодно, чтобы пациент платил, и зачастую ему это выходит боком. Методы надувательства примерно у всех одинаковые, а самая легкая добыча — это пациенты, начитавшиеся в интернете всяких ужасов.
«Люди, поймите, нам невыгодно вас лечить. Выгодно снимать симптомы и оттягивать до последнего. Если пациент успел заработать дисбактериоз от приема бесконечного количества препаратов, это для нас просто удача», — заявил медик.
Угрызения совести только слабеют
Врач рассказал о случае, когда к нему пришел пациент с паховой грыжей. Это простая ситуация, не требующая дополнительного обследования. Пациента можно было спокойно отправить к хирургу на плановую операцию, но такие процедуры в частой клинике не проводят.
«Поэтому я его начал прогонять по нашей стандартной схеме продаж: общий анализ крови, анализы мочи, кала, УЗИ брюшной полости. Отправил к урологу в соседний кабинет», — рассказал врач.
Примерная стоимость вышеперечисленных услуг — 40-50 тысяч рублей.
«Это мои обычные рабочие будни. Я шесть лет уже так живу, но у меня все еще бывают угрызения совести. Но с каждым годом они все слабее», — заключил медик.