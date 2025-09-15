Сегодня 18:44 Три жестких «нет». Раскрыты секреты долголетия и здоровья кремлевского врача Чазова 0 0 0 Фото: Пресс-служба Кремля/Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Здоровье

Евгения Чазова называли врачом Кремля — и это недалеко от истины. В числе его пациентов значились как руководители Советского Союза, так и выдающиеся культурные деятели. Легендарный кардиолог оставил потомкам уникальные секреты долголетия: как оставаться здоровым и полным сил в преклонном возрасте.

Всемирно известный врач прожил 92 года и до последних дней сохранял ясность мысли. Он родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде и унаследовал фамилию от матери — выпускницы Горьковского мединститута и главного врача Тоншаевской районной больницы. Именно она следовала принципу: никогда не брать денег с пациентов. Этого же правила придерживался ее сын. «За свою жизнь я не взял ни одной копейки. Бутылку брал. Но это же не деньги», — рассказывал врач «Московскому комсомольцу».

Фото: РИА «Новости»

Три основы успеха Чазов — легенда отечественной медицины. Он был инициатором знаменитого четвертого Главного управления при Минздраве, где апробировали все передовые медицинские технологии. «Главное — это профилактика, ранняя диагностика и диспансеризация. Вот три основы успеха», — отвечал врач на вопрос об особенностях четвертого управления. Главный секрет здоровья Академику удалось сохранить работоспособность и в 70, и в 80 лет. Его все чаще спрашивали: «В чес секрет вашего здоровья». Чазов отвечал, что «нужно всегда оставаться оптимистом». «Моя мама внушила мне еще в детстве: „Тучи убегают, и опять сияют небеса. Будь спокоен. Надо бороться, преодолевать трудности, не опускать руки. А главное — чувствуй, что ты прав. Отстаивай свое. Если не прав — исправляй“. И я не кривил душой», — говорил врач в беседе с aif.ru.

Фото: РИА «Новости»

Тайны долголетия Секреты долголетия очень просты, утверждал Чазов. В первую очередь важна регулярная физическая активность: в молодости медик трижды покорял Эльбрус и при любой возможности предпочитал горный отдых санаторному. Во-вторых, необходимо иметь жизненную цель и постоянно решать новые задачи. В-третьих, — сбалансированное питание. «Я не переедал, не был гурманом и никогда не курил. У меня даже никогда не было чувства голода», — подчеркивал врач. Особое внимание он уделял состояние нервной системы. Специалист был уверен, что многие люди пребывают в хронической депрессии. Врач категорически не советовал бороться со стрессом с помощью алкоголя и табака. Он объяснял, что это создает иллюзию расслабления, но на деле проблема лишь уходит внутрь, а к психологической нагрузке добавляется токсичный удар по сосудам и сердцу.