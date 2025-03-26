Сегодня 15:13 Треть шанса на успех. Почему в России падает популярность ЭКО Репродуктолог Базанов: оценивать успешность клиник по ЭКО надо в комплексе 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Павел Дуров

На российском рынке услуг ЭКО назрели перемены. На фоне падения популярности процедуры клиники могут обязать публиковать в открытом доступе процент успешности проведенных экстракорпоральных оплодотворений. Поможет ли это сделать процедуру более прозрачной, разбирался 360.ru.

Что происходит с квотами на ЭКО Спрос на ЭКО упал вскоре после затухания ажиотажа вокруг семени основателя соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова, сообщил Telegram-канал Mash. На сегодняшний день план по пациенткам в некоторых клиниках выполняется только на 10%. Во многих медицинских учреждениях впервые за всю их историю исчезли листы ожидания, хотя относительно недавно женщинам приходилось ждать очереди около года.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Еще больший контраст наблюдается при сравнении с периодом начала спецоперации, когда в России произошел всплеск популярности экстракорпорального оплодотворения. Процедура пользовалась огромным спросом среди жен участников СВО — зачатые таким способом дети также могут рассчитывать на выплаты при потере кормильца до совершеннолетия.

В 2025 году в Нижнем Новгороде выделили три тысячи квот на ЭКО, однако местные врачи опасаются, что столько желающих не найдется — с начала года за процедурой обратились только 100 женщин. В Воронеже за первый квартал квотами воспользовались 112 пациенток, хотя на год городу выделили 1200 квот. Подобная ситуация также наблюдается в Брянской и Тверской областях. Если клиники недоберут желающих в этом году, то в 2026-м количество квот значительно сократится.

Фото: Jan Woitas/dpa / www.globallookpress.com

О чем предупреждают пациенток перед ЭКО Врачи-гинекологи рассказали Mash, что ЭКО по-прежнему опасаются из-за риска осложнений, гормональных сбоев, а также страхов, что ребенок «из пробирки» будет отличаться от других детей. Также многих пугает, что успех при экстракорпоральном оплодотворении не гарантирован, несмотря на сложную подготовку. На сегодняшний день ни одна клиника в России не публикует в открытом доступе информацию о том, какой процент проведенных ЭКО стал успешным. По словам акушера-гинеколога Маргариты Денисенко, беременность при процедуре наступает примерно в трети случаев. Средняя вероятность составляет около 35-40%, однако пациенток всегда об этом предупреждают, подчеркнула врач в беседе с Telegram-каналом Shot. Для повышения прозрачности процедуры российские клиники могут обязать публиковать в открытом доступе клинические результаты ЭКО и, в частности, раскрывать долю пациенток, которые забеременели после экстракорпорального оплодотворения. С такой инициативой в Минздрав обратился портал «ПроДокторов».

Фото: Медиасток.рф

По каким параметрам можно оценить работу клиники Врач-репродуктолог Павел Базанов в беседе с 360.ru отметил, что публикация сведений о проценте успешности ЭКО может быть здравой идеей, однако для объективности работу клиник нужно анализировать комплексно. По его словам, необходимо учитывать, что в клиниках очень разнится контингент пациентов. Например, в медицинские учреждения, которые работают по ОМС, часто попадают пациентки более молодые и с хорошим эндокринным профилем, поскольку женщин с истощенными яичниками и очень низким АМГ туда не берут. «В частных клиниках бывает много пациенток, которым отказали по ОМС, потому что у них снижен овариальный резерв. Естественно, что у таких пациенток вероятность беременности будет ниже, но это не говорит о том, что данная клиника работает хуже. Просто она берется за сложные задачи», — пояснил Базанов. Репродуктолог призвал публиковать более развернутую информацию, приводя не только средний процент успешности ЭКО, но и средний возраст обращавшихся женщин и средний уровень АМГ. Только в этом случае получится составить полную картину. «Падения интереса к процедуре я не ощущаю. У нас большая запись первичных пациентов», — добавил врач.