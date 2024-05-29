Сегодня 12:59 Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату» Аллерголог Логина рассказала, как защититься от тополиного пуха 0 0 0 Фото: Julian Stratenschulte/dpa / Global Look Press Здоровье

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Аллергия на надоевший всем тополиный пух — частая проблема в период с мая по июнь. Терпеть симптомы не только неприятно, но и опасно. Как проявляется аллергия на цветение тополя, существует ли она вообще и как защититься от него в квартире или на улице, выяснял 360.ru.

Когда цветет тополь в Москве и Подмосковье в 2024 году Вопреки песне «Тополиный пух, жара, июль», в Москве и области семена тополя начинают летать по улицам в середине июня. Однако в 2024 году жаркое окончание мая привело к раннему цветению этих деревьев из семейства ивовые, поэтому пик придется на самое начало лета. В северных регионах страны «белые хлопья снега» действительно появляются в июле.

Как проявляется аллергия на тополиный пух Аллергию может подтвердить только врач-аллерголог. Однако есть некоторые симптомы, которые укажут, что пора обратиться к специалисту. Вот некоторые из них: Чихание;

Зуд в глазах;

Ощущение сухости и «песка» в глазах;

Заложенный нос и насморк. «В тяжелых случаях могут быть затрудненное дыхание и кашель, так называемая бронзиальная астма», — рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог и врач — консультант крупных медицинский учреждений Надежда Логина.

Интересно Описанные признаки можно спутать с ОРВИ или ОРЗ. Обычно при вирусных простудах у человека поднимается температура, а такие симптомы, как насморк, возникают на третий-пятый день болезни. Если человек чувствует себя хорошо в помещениях, а на улице чихает и задыхается — это верный признак аллергии. Описанные признаки можно спутать с ОРВИ или ОРЗ. Обычно при вирусных простудах у человека поднимается температура, а такие симптомы, как насморк, возникают на третий-пятый день болезни. Если человек чувствует себя хорошо в помещениях, а на улице чихает и задыхается — это верный признак аллергии.

Бывает ли аллергия на тополиный пух — мнение врача Тополиный пух сам по себе крайне редко вызывает аллергию, так как не выделяет пыльцу, подчеркнула Логина. Однако он легкий и часто цепляет на себя споры других растений и цветов, которые активно цветут в конце весны — начале лета. Именно на них реагируют аллергики.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Почему пух вреден Тополиный пух играет роль сорбента, который собирает все полевые частицы, находящиеся в воздухе. Опасность заключается в том, что он очень долго их сохраняет на себе и разносит на большие расстояния, добавила врач. «Пух оседает на траве или поверхностях и смывается, исчезает только после продолжительных дождей. А после них он снова высыхает, поднимается в воздух и собирает пыльцу, которую разносит по округе», — пояснила она.

Фото: Svetlana Vozmilova/ / Global Look Press

Как защититься от тополиного пуха в квартире и на улице — Людям, чувствительным к тополиному пуху, рекомендуют чаще проводить влажную уборку дома; — Помещение можно проветрить вечером или после дождя, если на улице нет ветра; — По возвращении домой следует сразу же сменить одежду и принять душ; — На окна желательно поставить сетки; — При выходе на улицу нужно надевать солнцезащитные очки. Если у человека длинные волосы, их лучше собрать в хвост или косу, чтобы шевелюра не накапливала в себе аллергены; — В аптеке можно купить фильтры или создающие пленку на слизистых спреи и использовать их перед выходом из дома; — Аллергики принимают антигистаминные препараты в период активного цветения, в том числе во время распространения тополиного пуха. «Избегайте мест, где появляется большое количество этого пуха. Лучше носить одежду, которая максимально закрывает кожу, потому что попавшая на кожу пыльца тоже способна вызвать реакцию», — предупредила аллерголог.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / Global Look Press

Как лечить аллергию Если у человека ежегодно в период цветения проявляются симптомы аллергии, следует сразу же обратиться к врачу: в запущенных формах заболевание может стать круглогодичным, а не только весенним. «Главное — вовремя диагностировать аллергию. И после этого под контролем врача пройти лечение», — объяснила Логина. Врач также напомнила, что аллергию можно полностью вылечить с помощью современных методов. «Речь идет об аллерген-специфической иммунотерапии или аутолимфоцитной, при которой используют собственные иммунные клетки. Это позволяет вылечить заболевание, даже если у пациента аллергия на несколько видов пыльцы», — рассказала специалист.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Логина объяснила схему лечения по второй методике. У пациента берут небольшое количество крови, затем в стерильных условиях выделяют собственные иммунные клетки — лимфоциты. Их вводят в организм в виде инъекции. Принимать дополнительные лекарственные препараты не требуется, подчеркнула врач. В итоге человеческий иммунитет активизируется под контролем введенных клеток и полностью побеждает заболевание.