Сегодня 18:42 Тонкая штучка. Врач рассказала, почему женщины острее реагируют на сезонную депрессию Психотерапевт Никитина: самое лучшее средство от депрессии — влюбленность 0 0 0 Фото: Jonas Walzberg/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В начале весны россияне чаще всего жалуются на сезонные обострения и эмоциональное истощение. В особой группе риска женщины, которые острее реагируют на недостаток солнечного света. Как же спасти свое настроение в межсезонье и при чем тут генетика — в материале 360.ru.

Женщина склонна воспринимать себя в зависимости от окружения и состояния, рассказала 360.ru семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина. Если все хорошо, она позитивна. Но с приходом холодов, когда природа засыпает, она тоже начинает «увядать». И весна не спасает, а только усугубляет депрессивное состояние. «В основном это зависит все-таки от солнца, от того, сколько мы его получаем. Есть еще некоторые генетические факторы, опять же, внутренние пережитые травмы, стрессы», — отметила эксперт.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha / www.globallookpress.com

Как побороть депрессию самостоятельно Если человек знает, что он к этому склонен, то надо научиться себя выдергивать из депрессии.

Если это клиническая форма депрессии, сам себя за волосы человек никогда не вытащит. Нужна помощь специалистов. Но если это депрессивное настроение, то надо себе давать в первую очередь физические нагрузки. Хорошо бы еще и влюбиться, потому что окситоцин творит чудеса. Лариса Никитина семейный системный психотерапевт, сексолог

В это время женщинам особенно важно заботиться о детях. Когда мать ухаживает за своим чадом, все остальное теряет значение. «На худой конец, если вам не о ком заботиться, заведите животное. Даже тактильное ощущение, когда вы там с кошкой ложитесь спать или просто смотрите телевизор, а она сидит у вас на коленях и вы ее гладите — масса положительных эмоций», — посоветовала психотерапевт. Еще один действенный способ — хобби: рисование, танцы, музыка, прогулки, плавание. Все это помогает расслабиться. Немаловажно, подчеркнула специалист, при первых лучах солнца выйти на улицу, насладиться наступающим теплом.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenk / www.globallookpress.com

Плохое настроение передается по наследству Теоретически депрессия может передаваться по наследству по аналогии с другими заболеваниями.

Но для меня это скорее не наследственные болезни, а следование. Если, грубо говоря, на уровне души мои родители, бабушки, прабабушки очень плохо жили. Испытывали все время трудности, у них было сниженное настроение, то мы, как их потомки, делаем также, чтобы быть с ними. Лариса Никитина семейный системный психотерапевт, сексолог

Если пять поколений предков страдали, то человеку очень сложно позволить себе радоваться жизни, наслаждаться природой, солнцем, морем, садом, дачей, домашними питомцами, отношениями с близкими. «И здесь уже, конечно, на помощь приходит системная семейная терапия», — добавила специалист.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com

Диета в радость Можно попробовать употреблять продукты, богатые триптофаном, сказала Никитина. Это орехи, какао или другие любимые продукты. Они действительно могут поднять настроение, но это не самый действенный способ.

Надо доставлять себе удовольствие. Радовать себя, есть то, что нравится, получать эстетическое наслаждение, а не только гастрономическое на уровне туловища, когда закидали в себя, как в топку, еду. Лариса Никитина семейный системный психотерапевт, сексолог

Важно не забывать про уход за собой и своим телом: не только наносить крем, но и вовремя ложиться спать. По словам Никитиной, в последние годы многие страдают от хронического недосыпа, который истощает организм. «Вот вроде мы все уже выросли и нам гормон роста не так важен, но он отвечает за очень много факторов. И за настроение, и за внешний вид. Мы все стали полуночниками, а это неправильно. Поэтому раньше, когда люди ложились спать с заходом солнца и вставали с рассветом, они себя гораздо лучше чувствовали», — заключила психотерапевт. Физический труд тоже вызывает прилив энергии, радость, удовольствие, вырабатывается дофамин — главный противник плохого настроения.