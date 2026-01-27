Сегодня 14:29 Тюбинг, или Билет в один конец. Простые правила, которые спасут жизнь при катании Врач Терновой объяснил, как оказать первую помощь получившему травму на тюбинге 0 0 0 Фото: Парк «Яхрома». Горнолыжная и тюбинговая трассы / Медиасток.рф Эксклюзив

Катание на тюбинге, которое кажется веселым зимним развлечением, ежегодно становится причиной тяжелых травм и даже смертей. Неуправляемая ватрушка на скорости превращается в опасный снаряд, столкновение с которым может привести к переломам позвоночника и черепно-мозговым травмам. Чем этот вид развлечения отличается от ледянки по степени риска, как оказать первую помощь при падении и что убережет от трагедии — в материале 360.ru.

Чем опасен тюбинг В подмосковном селе Николо-Урюпино произошло несчастье: погиб 11-летний ребенок, катавшийся на ватрушке с горки. Пригорок не предназначался для зимнего развлечения и выходил на дорогу. В очередной раз скатившись на тюбинге, мальчик попал под колеса машины, мчавшейся на полной скорости. Мать все это время находилась рядом. Соседка вызвала скорую, но приехавшие на место врачи поняли, что травмы смертельные. Похожий случай на днях произошел в Брянске. Дети катались на ватрушках с крутого берега реки и провалились под лед. По данным Mash, на выходных от досуга на тюбингах в одной Московской области пострадали еще девять детей, больше всего в Дмитрове и Лобне, средний возраст травмированных — 12 лет. Среди них оказались и совсем малыши: два четырехлетних ребенка получили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы.

Фото: Спортивный парк «Яхрома» в Дмитровском районе / Медиасток.рф

Чаще всего у детей фиксировали травмы головы и плеча, закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением. На новогодних каникулах от катания на ватрушках пострадали 27 человек, в том числе несовершеннолетние. «Катание на тюбинге опасно тем, что любая ватрушка — это неуправляемый болид, у которого нет тормозной системы. Еще очень часто дети и взрослые катаются на неподготовленных трассах, из-за чего возможны столкновения с другими ребятами, столбами, вылеты в реку, на проезжую часть», — рассказал 360.ru директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И. М. Сеченова врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт Константин Терновой. Что опаснее — ватрушка или ледянка? Врач убежден: ледянка и санки безопаснее тюбинга, так как на них можно маневрировать: повернуть направо-налево, выставить ногу, затормозить. В то же время ватрушка — это неуправляемый быстро едущий надувной круг. «На тюбинге, где скорость может развиваться до 60 километров в час, нет шанса затормозить или управлять средством, поэтому риск получения травмы, в том числе серьезной, возрастает в разы», — отметил медик.

Фото: Международный День снега в Дмитровском районе / Медиасток.рф

Какие травмы можно получить во время катания на ватрушке и ледянке Во время катания на тюбинге можно получить перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, которые приводят к смерти, рассказал Терновой. Другие распространенные травмы: переломы конечностей;

компрессионные переломы позвоночника;

сильные ушибы;

ушибы внутренних органов. Как оказать первую помощь, если произошла травма Если ребенок все же въехал в столб или столкнулся с кем-то, в первую очередь нужно вызвать скорую. «Вероятность, что немедик сделает пациенту с черепно-мозговой травмой хуже, велика. Есть риск легко навредить пострадавшему с травмой позвоночника. Поэтому нужно обязательно вызвать врача на место и дождаться скорой вместе с травмированным», — указал врач. Кровотечение следует остановить — наложить жгут выше раны.

Фото: Автомобиль скорой помощи готов к выехать к пациентам / Медиасток.рф

«Если кровь течет из носа, прижимают боковину носа. Еще можно просто приложить салфетку или ткань к носу», — добавил травматолог. Как и где правильно кататься на тюбинге На ватрушках разрешено кататься на специально оборудованных трассах, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин. «Такие расположены в Москве и Московской области. Там есть инструкторы, которые отвечают за безопасность и регулируют скорость, поток, количество, вес, размер тюбинга», — рассказал эксперт. Помимо профессионалов поблизости, такие горки оснащены: ограждениями;

указателями;

накатанной трассой;

качественным оборудованием;

на старте часто выдают спецодежду, например шлемы;

трасса не заканчивается водоемом, столбами, деревьями и другими препятствиями, которые могут привести к травме;

безопасный склон — не более 20 градусов.

Фото: Спортивный парк «Яхрома» в Дмитровском районе / Медиасток.рф

Детей нельзя оставлять одних во время катания даже в специально оборудованном месте. С несовершеннолетним должен находиться взрослый. Если же детской забаве решил предаться далеко не ребенок, нельзя перед спуском употреблять алкоголь. При малейших признаках недомогания от катания лучше отказаться. Еще несколько правил, которые снизят риск травм: один тюбинг — один человек;

ватрушку нужно подбирать по размеру: взрослым — большой тюбинг, детям — поменьше;

во время катания следует держаться за ручки ватрушки обеими руками, садиться в тюбинг крепко. Лежать на животе или стоять на коленках запрещено;

перед спуском убедиться, что трасса свободна, чтобы не столкнуться с другими участниками веселья;

во время подъема на гору нельзя мешать другим скатываться вниз или перебегать им дорогу;

соединять несколько тюбингов между собой запрещено;

небезопасно привязывать ватрушку к авто и кататься сзади на большой скорости — внезапное торможение или занос может привести к трагедии.