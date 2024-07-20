21 июля 2024 01:01 Темная сторона белых пятен. Чем грозит витилиго сыну Ким Кардашьян Дерматолог Скорогудаева: способа вылечить витилиго не существует 0 0 0 Фото: Соцсети Здоровье

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Звезда социальных сетей, бизнесвумен и владелица бренда Skkn by Kim Ким Кардашьян призналась, что одному из ее сыновей поставили диагноз витилиго — это редкое заболевание, которое приводит к появлению белых пятен на коже. Они появляются из-за прекращения выработки пигмента. Врачи до сих пор бьются над загадкой появления витилиго и считают источником несколько факторов, поэтому пока лечения от этого заболевания нет.

Редкое заболевание сына Ким Кардашьян и Канье Уэста

О диагнозе сына Ким Кардашьян рассказала в эфире подкаста SHE MD. Она подчеркнула, что витилиго также было у ее бывшего мужа и отца ребенка — рэпера Канье Уэста. По словам Ким, от нее мальчику достался псориаз, который она получила от матери. «Псориаз от моей мамы перешел ко мне, а затем я передала его своему сыну, у которого витилиго», — заявила Ким.

Она не уточнила, кому из двух сыновей достались заболевания родителей: восьмилетнему Сейнту или пятилетнему Псалому, но подчеркнула, что ситуация находится под контролем.

Фото: Соцсети

По словам звездной многодетной мамы, все ее четверо детей имеют небольшую проблему с кожей в виде экземы. По ее мнению, так проявляется псориаз, который она передала им по наследству.

При этом Ким отметила, что ее заболевание проявилось в достаточно зрелом возрасте. «У меня это началось, когда мне исполнилось 30 лет. Мы были дома у моей мамы, на мне была короткая юбка, и она посмотрела на мои ноги и сказала: „Боже мой, у тебя псориаз“», — призналась гостья подкаста. Она добавила, что сначала не поверила, но после диагноз подтвердил дерматолог, который сделал ей укол кортизола и Ким забыла про свой диагноз на несколько лет.

Фото: Соцсети

«Потом оно вернулось, может быть лет через пять или шесть. С тех пор я так и не избавилась от него», — призналась она.

Самым известным человеком, страдающим витилиго можно назвать давно ушедшего из жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Начинавший как чернокожий исполнитель он завершил свою карьеру с абсолютно белой кожей.

Почему кожа Майкла Джексона стала белой?

Если посмотреть фотографии Майкла Джексона в начале его творческой карьеры, когда он выступал в составе группы The Jackson 5, да и после начала его сольной карьеры, то это был чернокожий артист.

Фото: Викимедиа 1/2 Фото: YouTube 2/2

К началу 1990-х годов изменение его внешности стало очевидно всем, потому что на сцену начал выходить артист с молочно-белым цветом кожи.

Журналисты терялись в догадках и высказывали версии об операциях по пересадке кожи или химическом отбеливании. Но все объяснялось проще. Так проявлялось витилиго. Впервые публично о своем диагнозе Майкл Джексон объявил на шоу Опры Уинфри в 1993 году. «У меня кожное заболевание, которое разрушает пигментацию кожи. Это то, с чем я не могу бороться. Но когда люди сочиняют истории о том, что я не хочу быть тем, кто я есть, это причиняет мне боль», — заявил артист.

Фото: YouTube 1/2 Фото: РИА «Новости» 2/2

Занимавшийся его лечением дерматолог Арнольд Кляйн заявил, что диагноз пациенту поставили еще в 1984 году. Когда заболевание начало прогрессировать, Джексон стал скрывать белые пятна на лице за толстым слоем грима. Под конец жизни ему приходилось прятать остатки темной кожи, которая сильно выделялась на бледно-молочных участках.

Почему возникает витилиго?

Причин и следствий возникновения витилиго очень много. Это может быть реакция аутоиммунной системы, когда защитные механизмы организма начинают атаковать клетки-меланоциты и вырабатывать пигмент, эндокринные изменения, психоэмоциональные причины и генетика. Об этом в комментарии 360.ru рассказала кандидат медицинских наук и врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. «Если это ребенок, то это точно генетика и нарушения системные, обменные, гормональные. У возрастных людей витилиго возникает из-за внешнего стресса. Склонность к заболеванию может возникнуть еще в период вынашивания ребенка. Есть те, кто склонен к нему, а есть, кто нет. У второй группы любые нарушения в организме к витилиго не приведут», — пояснила собеседница.

Фото: Pixabay

Врач подчеркнула, что само заболевание протекает у пациентов по разному. Бывает обострение или длительная ремиссия, когда белые пятна исчезают сами по себе, восполняя нехватку пигмента.

Дать гарантию, что нарушения на коже не вернутся, пока не может никто. «Это та патология, которая меньше всего изучена именно с точки зрения этиологических факторов, то есть причин заболевания. Мы не знаем, почему это происходит. Поэтому достоверно сказать, что можно что-то исправить, чтобы пациенту стало лучше, нельзя», — подчеркнула Скорогудаева.

Существуют способы лечения витилиго?

Лечение пациентов с витилиго — это сложный процесс, отметила врач дерматолог Ирина Скорогудаева. Она пояснила, что если на каком-то участке кожи нет клеток-меланоцитов, которые синтезируют пигмент, то в принудительном порядке заставить их работать или как-то синтезировать невозможно.

Мы это не лечим, а пытаемся корректировать. Стабилизируем работу эндокринной системы, даем витамины. Но окончательного лечения, которое уберет эти белые пятна, нет. Это очень сложная патология. Есть случаи, когда никакие манипуляции не приводили ни к какому конкретному результату. Ирина Скорогудаева Кандидат медицинских наук и врач-дерматолог

Она добавила, что испытывали даже пересадку кожи, но это оказалось долгим процессом и дало совсем не тот эффект, на который рассчитывали.

Насколько опасно витилиго?

Серьезных заболеваний витилиго не несет. Но бывают ситуации, когда идет сильная реакция аутоиммунной системы, и на коже возникают папулы и воспалительная реакция, отметила врач дерматолог. «Это агрессия иммунитета на собственные клетки, вырабатывающие пигмент. В таких случаях требуется срочное медицинское вмешательство, чтобы купировать воспаление», — добавила Скорогудаева. Врач подчеркнула, что у большинства людей с витилиго таких опасных последствий нет. Просто некоторые участки кожи полностью теряют цвет. Останется так навсегда или все же клетки-меланоциты вернутся для синтезации пигмента, пока неизвестно.