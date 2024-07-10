Сегодня 23:54 Стоматологический туризм — авантюра или экономия? Почему россияне лечат зубы за границей Стоматолог Антипенко: лечить зубы за границей — это авантюра 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Здоровье

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Москвичи и жители других крупных городов все чаще становятся «стоматологическими туристами» — отправляются лечить зубы в регионы. Так они пытаются сэкономить на протезировании и других услугах. Кто-то и вовсе отправляется за границу, но такие путешествия могут не оправдать ожидания и выйти боком. Можно ли сэкономить на здоровье и какие подводные камни есть у стоматологического туризма — в материале 360.ru.

Топ городов для стоматологического туризма Чаще всего лечить зубы в регионы едут жители Москвы. За пределами Московской области можно сэкономить сотни тысяч рублей на имплантации, а также вылечить кариес в два раза дешевле, сообщил Forbes. По данным издания, в топ-3 городов, популярных у москвичей, входят Рязань, Тверь и Тула. В Краснодар и Новосибирск чаще приезжают за сложными услугами к редким специалистам. Турфирмы и клиники продают стоматологические туры, как говорится, «под ключ». В пакет услуг включают переезд, трансфер до больницы, номер в гостинице, а также экскурсии и развлечения. Сэкономить на лечении в регионах удается в основном по двум причинам — низкая зарплата врачей и дешевая аренда помещений (если сравнивать с московскими ценами). Один из собеседников Forbes, сооснователь сети стоматологических клиник Павел Яковлев назвал еще одну причину необычного туризма москвичей. Столичные клиники пытаются навязать дополнительные услуги, их прайсы не отражают реальную цену. Яковлев считает, что в регионах «играют по-честному». Врачи-авантюристы Врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт, преподаватель Алексей Антипенко раскрыл 360.ru все тонкости заграничного стоматологического туризма. Он отметил, что услуги зубных врачей подорожали не только в Москве и Санкт-Петербурге, однако разница в ценах все же есть. В регионах, в бывших республиках Советского Союза и в других зарубежных странах формируются группы врачей или клиники, которые оказывают помощь по принципу стоматологического туризма. Однако он отметил, что от такой помощи не стоит ожидать слишком многого. «Во-первых, ни один высококвалифицированный, серьезный врач не возьмется за работу со стоматологическими туристами. По какой причине? Потому что нельзя сделать качественную большую работу за ограниченное время», — заявил стоматолог. Курс лечения в нормальных условиях при классической схеме посещения стоматолога один-три раза в неделю может занять от нескольких месяцев до года, а то и больше. Антипенко усомнился, что это можно осуществить за пять дней или даже за две недели.

Врачи, которые будут оказывать данный вид стоматологической помощи, <…> это в некотором смысле авантюризм. Алексей Антипенко

Медицинский эксперт заверил, что ни один серьезный врач «не подпишется под такой проект». Скорее всего, работать будут молодые специалисты с «максимально дешевыми технологиями». Собеседник 360.ru отметил, что, как и в любой сфере, в стоматологии существует несколько уровней оказания помощи. «Например, в какой-нибудь там восточной стране, к примеру, в Таиланде, можно поставить пломбу за доллар. Правда, я не знаю, что это будет за пломба, кто ее будет ставить, насколько условия будут стерильными, насколько там нельзя ничем будет заразиться во время постановки пломбы», — привел пример Антипенко. Также он рассказал об особенностях стоматологического бизнеса в Индии, где якобы врачи сидят на рынках и торгуют бывшими в употреблении зубными протезами. «Я не буду даже рассказывать, откуда берутся эти протезы, но такие народные умельцы могут подогнать любой протез <…> буквально за пять минут с помощью напильников, и ваши зубы подгонят, и протезы подгонят, и посадят, и будет стоить это 10 долларов. Если мы говорим о таком туризме стоматологическом, я не в состоянии что-либо комментировать», — рассказал специалист.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / Global Look Press

Есть и промежуточные варианты оказания стоматологической помощи, отметил Антипенко. Она и не дешевая, но и не дорогая, там работают «вроде как врачи, вроде как используются технологии, но на выходе получаются совершенно страшные картинки». Стоматолог привел в пример случай, когда пациентка пришла к ним в клинику исправлять то, что ей «натворили» за неделю лечения в одной из республик бывшего СССР. Под коронкой оказался сгнивший зуб, который нужно было удалять, а его просто запломбировали дешевыми материалами. «Там ошибка на ошибке медицинской. Если сравнивать с открытым переломом, то кости торчат из ноги или из руки. Вместо того, чтобы отправить в нормальную клинику, где все это будет зафиксировано специальными методиками, обращаются к слесарю дядя Васе, который берет клей и склеивает торчащие кости и заматывает сверху проволокой», — объяснил врач. Пациентке установили импланты под «дичайшими углами», рассказал Антипенко. Женщине не сделали протезирование, а дали пакетик с материалами, чтобы в России врачи «какими-то чудесными образами и методиками» закончили начатое ими. «Несколько раз я видел лечение, проведенное докторами в крупных капиталистических странах, известных в Европе. Я был просто шокирован уровнем. Я не говорю, что все врачи там плохие. Но вот к хорошим врачам стоматологический турист не попадет никогда <…> С туристами будут работать врачи-авантюристы», — подчеркнул эксперт. Роскошь или рядовые услуги Качественные медицинские услуги никогда не были бесплатными и никогда не были дешевыми, заявил Антипенко.

Во всем мире это всегда одна из статей роскоши — получение качественных услуг по восстановлению здоровья. Алексей Антипенко

По словам собеседника 360.ru, россиян «приучили» к бесплатной медицине. Эксперт отметил, что само по себе это неплохо, но по факту этой самой бесплатной медицины попросту не существует. «Это абсолютно нормальная схема, которая работает, и которая у нас очень успешно реализуется. Но стоматологическое лечение — это очень высокоспециализированная область медицины, которая требует больших инвестиций», — пояснил специалист. Антипенко рассказал, из чего складываются стоимость услуг стоматологов. Это аренда или выкуп помещения, обеспечение всех нормативов по требованию СЭС, пожарной охраны и многих других служб, контролирующих действия медицинских учреждений и их работу. Большая статья инвестиций — высококачественное оборудование, потому что дешевое будет ломаться и не сможет обеспечить весь спектр оказания медицинской помощи. Также необходимо большое количество материалов и инструментов.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / Global Look Press

«Под банальную пломбу нам иной раз нужен комплект из семи, восьми, а то и 10 инструментов. Чтобы поставить пломбу, наименований инструментов нужно больше 30. Хотя это просто пломба. Но мы говорим о качественной пломбе. А если мы говорим о пломбе: просто взял, скатал шарик и засунул, полностью раздавил и ждешь пока застынет, ничего кроме пальцев, одного круглого бора и банального дешевого пломбировочного материала не нужно. Это совершенно другой уровень помощи и совершенно другая цена. Но если говорить о современной стоматологии, то она не может быть дешевой», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Не нужно жаловаться, что только стоматология стала дорогой. Если врач имеет большой опыт и большую практику — он не будет задешево работать. Как и любой специалист, он знает себе цену. Алексей Антипенко

Уезжать нельзя остаться На стоимость услуг в последнее время повлияли и рост цен на материалы, и уход иностранных брендов, и подорожавшее обучение в вузах. Однако на замену ушедшим компаниям пришли другие — например, хорошо себя зарекомендовали бразильские специалисты. «Сейчас лидерами материалов, лидерами стоматологического рынка как по исследованиям, так и по производству, технологии материалов, является Бразилия. А вот те, кого мы привыкли считать лидерами, они находятся на втором, на третьем и на пятом местах», — заявил Антипенко. В России можно получить качественное лечение, уверен специалист. Хорошего врача поможет найти «сарафанное радио», рекомендации и отзывы. А заграничный стоматологический туризм лучше оставить для тех, кто любит испытывать судьбу и склонен к авантюризму. «Если человек экстремал, мы всегда исправим то, что он привезет обратно», — заявил Антипенко. Резюмируя сказанное, врач отметил, что ехать за границу за стоматологической помощью можно только в одном случае — если это какая-то эксклюзивная услуга, которую в России получить невозможно. И в этом случае стоит внимательней отнестись к связанным с лечением юридическим вопросам.