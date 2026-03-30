Сегодня 03:17 Срезали плесень и съели хлеб? Вот почему это может закончиться проблемами со здоровьем

Споры вокруг хлеба с плесенью не утихают уже давно. Один уверены, что если срезать испорченный кусок, то остальную буханку можно есть без опасения. Другие считают, что очищенный от плесени хлеб нужно поджарить перед употреблением. Противники такого подхода говорят о прямом риске для здоровья. Можно ли есть хлеб, на котором появилась плесень, стоит ли ее срезать или нужно просто выбросить всю буханку, узнал 360.ru.

Что такое плесень и почему она появляется на хлебе?

Плесень на хлебе — это колония микроскопических грибов. Они размножаются с помощью спор и питаются органическими веществами. Видов плесени, которые поражают мучные изделия, больше 50. Для простоты рассмотрим несколько из них.

Чаще всего хлеб поражают споры черной или зеленой плесени. Первый вид представляет собой пушистые пятна темного цвета. Второй окрашивает корку буханки в зеленовато-голубой цвет.

Также существует белая плесень, которая появляется на черством хлебе. Она проявляется в виде белых или сероватых пятен. Все эти виды представляют опасность для человека.

Почему плесень на хлебе опасна?

Любая плесень вырабатывает опасные вещества под названием микотоксины, которые делятся на несколько подгрупп и несут опасность для здоровья человека. Черный вид плесени вырабатывает канцерогенные микотоксины поражающие печень и почки. Они не разрушаются при термической обработке и могут накапливаться в организме. При достижении большой массы они провоцируют развитие цирроза и почечной недостаточности.

Микотоксины зеленой плесени также поражают почки, а еще систему желудочно-кишечного тракта, вызывая расстройства пищеварения и рвоту. Кроме того, содержащаяся в их составе микофеноловая кислота подавляет иммунную систему.

Белую плесень не стоит недооценивать. Несмотря на ее менее страшный вид, она также вырабатывает микотоксины, которые способны поразить внутренние органы и накапливаться организме, постепенно его отравляя. Симптомы проявляются в виде общей слабости, хронической усталости, головной боли, снижения аппетита. Кроме того, микотоксины могут вызвать аллергическую реакцию, начиная от сыпи на коже, заканчивая анафилактическим шоком. Так как микотоксины не разрушаются от высокой температуры, обжаривание куска хлеба, отрезанного от заплесневелой буханки, на сковороде или в тостере не спасет от потенциального отравления. При этом на одном виде хлеба могут формироваться колонии разной плесени, который вырабатывают различные микотоксины, поражающие сразу несколько органов.

Можно ли отрезать заплесневелую часть и съесть оставшийся хлеб?

Плесень — это гриб, который находится не только на поверхности хлеба. Основная его часть располагается внутри в виде невидимых нитей мицелия, захватывающих весь объем мякиша. Они начинают расти сразу после попадания спор на хлеб, одновременно с этим на поверхности появляются первые пятна.

Поэтому недостаточно удалить с поверхности хлеба видимую часть плесени. Необходимо выбрасывать всю буханку. Только зарождающуюся колонию плесени глазами заметить очень сложно. Но если у хлеба появился легкий запах или изменился вкус, то лучше отказаться от его употребления в пищу, потому что мицелий уже начал прорастать.

Что делать, если съел кусок хлеба с плесенью?

При разовом случае употребления куска хлеба с плесенью со здоровым человеком ничего не произойдет. Но лучше прополоскать рот, выпить воды и понаблюдать за своим состоянием хотя бы пару часов.

При возникновении тошноты, боли в животе, слабости, головокружения или аллергической реакции необходимо обратиться к врачу. Сорбенты в данном случае не помогут. Хлеб с плесенью особенно опасен для детей, людей с ослабленным иммунитетом, склонным к аллергиям, имеющим хронические заболевания, а также пожилых.

Как хлеб заражается плесенью?

После выпекания на фабрике из печи готовые буханки выходят практически стерильными. Но во время доставки, хранения или в доме покупателя на него могут попасть споры плесневых грибов, которые постоянно находятся в воздухе.

Они активируются и начинают прорастать во влажной среде, в которой есть питательные вещества. Поэтому влажность на кухне — это одна из причин плесневеющего хлеба. Кроме того, споры поражают продукты с поверхности, поэтому продающиеся в нарезанном виде буханки больше подвержены заражению.

Как защитить хлеб от плесени?

Купленные в магазине буханки и булки лучше всего сразу поместить в хлебницу. Лучше, если она изготовлена из дерева и имеет отверстия для циркуляции воздуха. Ее стоит поставить подальше от плиты и раковины.

Внутрь можно поместить небольшой мешочек с рисом или солью. Они впитают в себя всю попадающую влагу.

Хлеб в полимерной упаковке лучше не оставлять на солнце. Внутри образуется конденсат, что создает благоприятную среду для развития плесени. Это же касается и полиэтиленовых пакетов. Лучше всего хлеб держать в бумажной упаковке или вообще без нее. Так он быстрее зачерствеет, но риски формирования плесневых пятен снизятся. Еще не стоит хранить хлеб в холодильнике. Он впитает в себя все запахи и быстро станет черствым.

Плесень опасна не только на хлебе

Любые продукты имеют свой срок годности после истечения которого употреблять их в пищу нельзя. На них начинают размножаться патогенные бактерии, способные привести к отравлению и даже серьезному заболеванию. Такое предупреждение выпустил Департамент здравоохранения Москвы. «Не нужно пытаться срезать плесень или пытаться как-то „спасти“ термической обработкой, риск сохраняется все равно», — подчеркнули в ведомстве.

Гастроэнтеролог городской клинической больницы № 29 имени Баумана Кристина Легкова отметила, что даже 12 часов после истечения срока годности достаточно, чтобы от продуктов питания заразились дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом.

В качестве примера она привела возбудитель листериоза, который размножается в молоке, сырах, мясе и других продуктах, в том числе в вакуумной упаковке. «Употреблять продукты после истечения срока годности — опасно. В них начинают активно размножаться патогенные бактерии, что может привести к тяжелым отравлениям», — заключила Легкова. Многие помнят еще с детства давнюю культурную установку, что еду выбрасывать нельзя. Но не стоит следовать старым правилам, когда речь идет о риске для здоровья.