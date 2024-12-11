Сегодня 15:26 Сразу под нож? Для лечения детей с ожирением предложили новые методы Врач Вялов: бариатрические операции помогут узкой группе детей с ожирением 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Ожирением в России все чаще заболевают дети, однако врачи не могут использовать для их лечения те же методы, что и для взрослых. С 2025 года в стандарт включат хирургические методы, в том числе резекцию желудка и шунтирование. О том, принесет ли пользу это нововведение, 360.ru рассказали специалисты.

Осложнения на всю жизнь Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов объяснил, что хирургическое вмешательство имеет смысл, когда лишний вес угрожает жизни ребенка. «Когда это заходит за какие-то допустимые рамки, когда из-за этого веса начинается сахарный диабет, начинаются эндокринологические проблемы, нарушается ритм сердца, возникают ночные остановки дыхания, то тут из-за риска осложнений уже ждать и терпеть нельзя — надо быстро сбросить вес», — отметил он. Врач добавил, что взрослые для быстрого сброса веса могут использовать специальные препараты, однако многие из них запрещены для детей.

Первая опция — это инъекционные препараты, которые влияют на метаболизм. Не хочется называть бренды, но типа «Оземпика». <… > Но они для детей пока еще не все разрешены, и есть такой юридический препон. Вторая опция — резать желудок. Сергей Вялов врач-гастроэнтеролог

Эксперт напомнил, что бариатрические операции имеют ряд последствий. После хирургического вмешательства пациенту придется на протяжении всей жизни принимать специальные добавки, восполняющие дефицит железа, магния, кальция, витамина B12 и других важных элементов. По словам Вялова, даже несмотря на операцию, человек может сорваться и снова продолжить набирать массу. «Они будут постоянными клиентами аптеки, зато у них будет меньше рисков умереть прямо сейчас из-за избыточного веса и ожирения. Но это не решает вопрос питания. Человек с отрезанным желудком может продолжать излишне питаться и может снова набрать вес», — подчеркнул он.

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Польза для небольшой категории детей Несмотря на риски, подобные процедуры следует проводить не только взрослым, но и детям, считает специалист. «Иметь такую опцию в наличии для каких-то категорий детей точно нужно. <… > Маленькой, узкой категории детей, которым нужна эта история, нужно это законодательно оформить и сделать такой стандарт. Никто не говорит о том, что это будет массово», — добавил врач. Он напомнил, что сейчас в России примерно 6% детей с шести до девяти лет страдают от ожирения, а лишний вес имеет примерно каждый пятый. Чтобы остановить эту «эпидемию», необходимо менять пищевые привычки, а также устранять психологические предпосылки переедания, считает врач. Мнение Вялова поддержала и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она обратила внимание, что после такого рода операций необходимо долгое наблюдение, но в ряде случаев хирургическое вмешательство спасет жизнь.

Я думаю, что если все предусмотреть, то внедрять это детям от 14 лет точно стоит. Но это не просто так и не каждому. Вопрос в том, что должен быть алгоритм определенный. Они должны быть у психолога долго Нурия Дианова диетолог

Также врач напомнила, что перед операцией пациент как минимум три месяца должен проходить специальную терапию для сброса веса. Если диеты и изменение образа жизни не помогает, то в этом случае можно решиться на кардинальную меру.

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Нужен комплексный подход По ее мнению, большое значение в борьбе с ожирением влияют родители и государство. «Тут такой треугольник, что не только дети, но еще и родители своими пищевыми привычками, своим поведением, своим желанием или нежеланием быть примером и помогать своим же детям в этом нелегком пути. <… > Нельзя говорить, что только врачи могут помочь с детским ожирением. Это вообще комплексная проблема государства», — заявила гастроэнтеролог. Чтобы операция помогла, нужен комплексный подход, в том числе работа с психологом для избежания рецидивов, добавила она. «Я думаю, неплохо, что такая будет введена процедура. Понятно, что она будет по квотам, она будет лимитирована. И как обычно это бывает, будут брать самые тяжелые степени для того, чтобы улучшить и качество жизни [детей], и спасти их от смерти и инвалидности», — подытожила Дианова. Ранее Минздрав разработал проект обновленного стандарта лечения детей с ожирением. Из документа убрали комплекс упражнений лечебной физкультуры и внесли хирургические методы медпомощи.