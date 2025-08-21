Сегодня 17:11 Сразу два опасных гриппа придут в Россию этой осенью: как их распознать и защитить себя Инфекционист Мескина предупредила о главных осложнениях при гриппе 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Здоровье

Сразу два вида гриппа — свиной и гонконгский — накроют Россию в новом эпидемическом сезоне. Чем отличаются эти штаммы, можно ли заболеть ими одновременно или подряд, разбирался 360.ru.

Опасности нового эпидемического сезона О том, что в эпидсезоне 2025/2026 в России ожидают сразу два штамма гриппа, предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. По словам специалиста, в этом эпидсезоне ВОЗ рекомендовала включить в классические вакцины, производимые на куриных эмбрионах, антигены нескольких штаммов вируса гриппа для северного полушария, включая территорию России. Среди них: вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata). Штаммы H1N1 и H3N2 известны как свиной и гонконгский грипп, пояснил Коновалов. Они, как известно, могут вызывать высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения.

Сообщения о том, что россиянам угрожают сразу два штамма вируса ожидаемо вызывали тревогу. Значит ли это, что нас ждет очень большой подъем заболеваемости, как защититься, может быть, начинать носить маски уже сейчас?

На самом деле ничего паранормального в том, что в этом эпидсезоне будут циркулировать два штамма гриппа, нет. Причем оба известны давно, отметила в беседе с 360.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области, заведующая отделением детских инфекций терапевтического отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

Как правило, не одна разновидность генотипа вируса гриппа, циркулирует в сезон, но есть два основных и могут быть дополнительные, редко встречающиеся. Но чаще всего доминируют именно две разновидности. Елена Мескина

Свиной грипп (H1N1) появился еще в 2009 году. Примерно до 2014–2015 года наблюдались подъемы заболеваемости им, но затем, по словам врача, он очень плотно вошел в нашу жизнь и циркулирует практически каждый год.

«Гонконгский (H3N1) грипп может меняться. То чуть больше его, то чуть меньше, но он тоже в последние годы циркулирует в весенний и осенне-зимний сезоны.Что касается подъема заболеваемости — предсказать это сложно. То есть в эти периоды она наблюдается всегда, но насколько окажется сильна — будет зависеть от того, как эти вирусы изменились», — добавила эксперт. Отличия свиного и гонконгского гриппа С точки зрения симптомов гонконгский грипп можно считать немного тяжелее, отметила Мескина. Свиной переносится легче, но при этом он более заразный.

«Но в целом их отличить по симптомам невозможно у конкретного человека. Как нет разницы в лечении людей, которые заразились гонконгским или свиным гриппом. Плюс существующая прививка охватывает и тот, и другой грипп. Поэтому люди, которые привьются, особенно если они прививались и раньше, то они в целом от тяжелых форм болезни будут защищены», — указала врач.

Заболеть 2 видами гриппа одновременно возможно? Случаи, когда люди заражаются двумя штаммами гриппа, встречаются, но чаще все-таки речь идет лишь об одном поразившем человека виде вируса гриппа. Теоретически возможны и ситуации, когда пациент сначала заразился одним штаммом гриппа, а следом — другим, но опять же — случается такое очень редко.

«Все-таки перекрестный иммунитет в целом существует: то есть, если мы привиты от вируса, переболели одним его видом, то вероятность заболеть вторым видом вируса уменьшается значительно, но не исключается полностью», — рассказала инфекционист.

Симптомы гриппа Грипп отличает резкое начало заболевания. У человека подскакивает высокая температура — до 38-40 градусов. Появляются головная боль и слабость, ломота в суставах и мышцах, кашель и насморк. В отличие от ОРВИ грипп более тяжелый, более заразный, быстро распространяется и часто приводит к осложнениям.

Осложнения после гриппа: главные угрозы Отдельное внимание Мескина обратила на множество разных и очень тяжелых последствий, с которыми может столкнуться человек, переболевший гриппом.

И самое главное осложнение — бактериальная пневмония. Она, подчеркивает врач, становится основной причиной летальных исходов у заболевших гриппов пациентом. Вероятными бактериальными осложнениями также могут стать синусит, воспаление ушей. Даже менингит и тяжелый сепсис.

В числе других осложнений: миокардит, поражение нервной системы и так называемый синдром Гийена — Барре (острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия), при котором иммунная система организма ошибочно атакует периферические нервы «Это такие основные осложнения, наиболее часто встречающиеся, но бывают и другие. Важно, что вирус гриппа может дать осложнения на любые органы, способен вызвать сердечную недостаточность, поражение почек, нарушение свертываемости крови, образование тромбов. Такое тоже встречается, но реже», — предупредила Мескина. Главные правила профилактики гриппа Принципиально важным правилом для защиты от заражения гриппом была и остается элементарная гигиена рук: нужно чаще мыть руки, не хватать ими лицо. Что касается масок — к этому нужно подходить взвешенно.

Никого смысла носить их на улице на самом деле нет, но в транспорте и местах большого скопления это будет полезной мерой предосторожности. Но важно помнить, что это — не панацея.

Представим, что в одном помещении работают люди, один заболел гриппом, но пришел на работу. В таком случае ношение маски его коллегу не спасет. Но, например, в транспорте или при посещении торговых центров, ношение масок все-таки дает определенный эффект. Елена Мескина

«Мы и не рекомендуем всем поголовно маски носить, но людям, которые имеют нарушение состояния здоровья, очень целесообразно носить маски не на улице, а именно в транспорте и в закрытых помещениях, где есть большое скопление людей», — еще раз подчеркнула эксперт. При этом людям, которые имеют серьезные хронические заболевания, в период заболеваемости гриппом следует максимально ограничить посещение мест и мероприятий, где много людей.