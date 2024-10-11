Сегодня 22:35 Пандемия, убивающая изнутри. Спутники ожирения — прогресс и стресс? Диетолог Соломатина: ожирение — это пандемия, с ней нужно бороться системно 0 0 0 Эксклюзив

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В России у каждого пятого, кто прошел медосмотр и диспансеризацию, выявили избыточную массу тела, а у 10% россиян — ожирение. Врач-диетолог Елена Соломатина на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой пояснила, что решать проблему лишнего веса необходимо системно и на уровне государства.

Выводы о состоянии здоровья россиян озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко в приветствии участникам международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения». «У каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого — избыточная масса тела, у каждого десятого — диагноз „ожирение“», — привело его слова РИА «Новости». Министр добавил, что за пять в стране на 24; выросло число пациентов с ожирением, которые состоят на диспансерном наблюдении. Сейчас их свыше 1,2 миллиона человек.

Фото: Pxhere

Из-за чего возникает ожирение Проблема ожирения никуда не исчезнет и будет только прогрессировать, если ничего не делать, отметила Соломатина. Причиной она назвала ускорение научно-технического прогресса, за которым не успевает генетика. «Человек изначально был создан под другой образ жизни, а сейчас сам себе его резко поменял», — обратила внимание диетолог. У людей не только изменилась двигательная активность, но и питание в целом. Совершенно по-другому человек испытывает и стресс.

Раньше он был адреналиновый — надо было догнать добычу, убежать от врага и так далее. Сейчас стрессы другие, виртуальные и непрекращающиеся. Вот этот цейтнот, постоянное ментальное [напряжение] — тот же фастфуд. И выброс кортизола, который все время говорит, что человек находится в стрессе, а мозг воспринимает его как реальный. <…> И идет накопление жира, питательного вещества. Тут огромное количество таких аспектов. Елена Соломатина диетолог

Врач призвала повышать образование и грамотность касательно этого вопроса — вплоть до государственного уровня. Соломатина привела в пример программы по борьбе с курением, алкоголем или наркотиками. «Еда — тоже наркотик. И мы прекрасно понимаем: даже если человек <…> выглядит вполне прилично, у него могут быть ожиревшая печень, сердце плохо работает, поджелудочная», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: Pxhere

Чем опасно неправильное питание Неправильное питание, напомнила Соломатина, приводит к дефициту необходимых организму вещей, поэтому различными заболеваниями страдают не только полные люди. И раздробленный подход к решению проблемы здесь не подойдет: нельзя просто запретить фастфуд или посоветовать есть меньше сахара. «Надо менять подходы, программу. Это не врач должен делать, который скажет человеку: „Похудейте“. Нужна даже не комплексная, системная программа борьбы. Мы все боимся рака, но будет он или нет, умрет человек или нет, [неизвестно]. А здесь 100%. Вот оно, разрастается, это пандемия», — заключила диетолог.