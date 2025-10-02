Спасительная панацея? Почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодежи
Диетолог Дианова: слабительные никогда не являлись средством снижения веса
У российских школьников появилось новое сомнительное увлечение — китайские освежающие конфеты без сахара, которые стали трендом в соцсетях. Однако у таких сладостей есть «бонус» в виде диареи. Несмотря на это, интерес к конфетам не ослабевает: дети продолжают их покупать, а некоторые даже пытаются похудеть за счет слабительного действия. В чем опасность лакомства и что есть, чтобы не навредить организму, — в материале 360.ru.
Все дело в большом содержании сорбитола — натурального подсластителя, известного своим мощным слабительным действием. Это многоспиртовой заменитель, объяснила 360.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Поедание подобных конфет с целью похудения она назвала сомнительным способом.
По ее словам, те, у кого есть диагноз синдром раздраженного кишечника, очень бурно реагируют на сорбитол: начинается газообразование, дискомфорт, иногда боли.
Диагноз СРК, как правило, ставится у людей с высоким уровнем тревоги, стресса и так далее. Такое функциональное заболевание связанно с высокой чувствительностью слизистой кишечника к разным компонентам.
Нурия Дианова
врач-гастроэнтеролог, диетолог
Помогают ли слабительные худеть?
Диарея не приведет к видимому снижению веса, сказала Дианова. К концу дня человек набирает от килограмма до двух в зависимости от того, сколько съел пищи.
«Едим мы от полутора до трех с половиной килограммов пищи, конечно, она концентрируется, но мы все равно условно к концу дня на килограмм весим больше просто потому, что съели еду, которую утром должны выделить естественным образом», — отметила врач.
Слабительные никогда не являлись средством снижения веса, подчеркнула диетолог. Это исключительно временный способ лечения запоров для нормализации стула.
Почему вредны сахарозаменители?
Некоторые сахарозаменители могут негативно влиять на микробиом кишечника. Поэтому, добавила Дианова, в краткосрочной перспективе лишь создается иллюзия снижения веса.
«Иногда мы пытаемся найти в чем-то панацею. Например, сахар вредный, это действительно так. Просто нужно его контролировать. Согласно последним рекомендациям, невредными считаются 15 граммов сахара — всего три чайные ложки, потому что нам не нужен сахар дополнительно», — отметила она.
Люди решают отказаться от сахара, просто сказав себе: «Все, я сахар не ем».
Но при этом мозг, если не научился работать со стрессом, ищет другое. И вот, пожалуйста, конфеты с сорбитолом.
Нурия Дианова
врач-гастроэнтеролог, диетолог
По мнению врача, лучше съесть сладкий белок. Или купить белевскую пастилу, нарезать ее кубиками, полить растопленным горьким шоколадом, посыпать семенами чиа или орехами — вот полезный и вкусный десерт. При этом, конечно, не нужно поедать лакомство в огромных количествах.