Спасительная панацея? Почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодежи

У российских школьников появилось новое сомнительное увлечение — китайские освежающие конфеты без сахара, которые стали трендом в соцсетях. Однако у таких сладостей есть «бонус» в виде диареи. Несмотря на это, интерес к конфетам не ослабевает: дети продолжают их покупать, а некоторые даже пытаются похудеть за счет слабительного действия. В чем опасность лакомства и что есть, чтобы не навредить организму, — в материале 360.ru.

По ее словам, те, у кого есть диагноз синдром раздраженного кишечника, очень бурно реагируют на сорбитол: начинается газообразование, дискомфорт, иногда боли.

Все дело в большом содержании сорбитола — натурального подсластителя, известного своим мощным слабительным действием. Это многоспиртовой заменитель, объяснила 360.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Поедание подобных конфет с целью похудения она назвала сомнительным способом.

Диагноз СРК, как правило, ставится у людей с высоким уровнем тревоги, стресса и так далее. Такое функциональное заболевание связанно с высокой чувствительностью слизистой кишечника к разным компонентам.

Помогают ли слабительные худеть?

Диарея не приведет к видимому снижению веса, сказала Дианова. К концу дня человек набирает от килограмма до двух в зависимости от того, сколько съел пищи.

«Едим мы от полутора до трех с половиной килограммов пищи, конечно, она концентрируется, но мы все равно условно к концу дня на килограмм весим больше просто потому, что съели еду, которую утром должны выделить естественным образом», — отметила врач.

Слабительные никогда не являлись средством снижения веса, подчеркнула диетолог. Это исключительно временный способ лечения запоров для нормализации стула.