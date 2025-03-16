Сегодня 19:03 Сонный паралич, или «синдром старой ведьмы». Почему он возникает и как его победить Невролог Филиппова: сонный паралич — достаточно безобидный 0 0 0 Фото: Birgit Koch / www.globallookpress.com Здоровье

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Сонный паралич хоть и не слишком серьезный недуг, но может спровоцировать неслабую панику. Что вызывает этот ступор и как его победить, разбирался 360.ru.

Синдром старой ведьмы Сонный паралич, он же сонный ступор, катаплексия пробуждения — один из самых древних недугов человечества. Именно он обеспечил многочисленные мифы и легенды о пакостях нечистой силы. Людям трудно было иначе объяснить непонятное оцепенение и странные видения. Пусть это состояние и кратковременно, человеческая фантазия успела дорисовать злых духов, суккубов, джиннов и привидений: тело будто сковано, на груди словно огромный камень мешает вдохнуть, появляются странные видения. Недаром раньше сонный паралич был также известен как «синдром старой ведьмы». Между тем сонный паралич длится совсем недолго, максимум пару минут. Врачи уверяют, что из-за него не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Бороться с этой неприятностью можно и нужно, главное — не паниковать и ответственно подойти к процессу.

Фото: West Coast Surfer / www.globallookpress.com

Что такое сонный паралич Сонный паралич — это кратковременное состояние, результат некоего физиологического сбоя, когда человек одновременно находится в состоянии быстрого сна и бодрствования, объяснила 360.ru невролог София Филиппова. Чаще всего это происходит при пробуждении, но может быть и в момент отхода ко сну.

Во время сонного паралича мозг активен и человек бодрствует, то есть он в сознании: он может быть с открытыми глазами, видеть и понимать, что проснулся, наблюдать за обстановкой. И в то же время он находится в состоянии быстрого сна, а в быстром сне тело парализовано — и человек не может пошевелиться. София Филиппова

Невролог отметила, что это не очень комфортное сочетание: человек в сознании, хочет встать с кровати, или почесать нос, или повернуться, а у него не получается. К тому же в стадии быстрого сна мозг обрабатывает информацию в качестве побочных эффектов.

Фото: Офорт Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ» / Публичное достояние

«Мы видим сновидения — визуальные слуховые образы. И те же самые визуальные слуховые образы быстрого сна могут наслаиваться на реально наблюдаемую картину. Получается такая дополненная реальность», — рассказала Филиппова. Она добавила, что во время быстрого сна из дыхательной мускулатуры работает одна диафрагма. Ведь во сне человек находится в абсолютном покое и активно ему дышать не нужно. Но при бодрствовании такого поверхностного ночного дыхания мало.

Поэтому человек может, особенно разволновавшись от некомфортных ощущений, почувствовать сложности с дыханием, сдавленность в груди и так далее. Иногда бывают и другие явления, например, будто что-то приподнимает его с кровати, какой-то внетелесный опыт, ощущение чьего-то присутствия. Чаще всего это довольно пугающе. София Филиппова

Однако эти явления всегда кратковременны и, к счастью, достаточно безобидны, заверила невролог. Если такие случаи происходят редко, о них вообще можно не беспокоиться. Главное — помнить, что это физиология, а никакая не мистика.

Фото: Val Thoermer / www.globallookpress.com

Причины сонного паралича Пока ученым так и не удалось выяснить, в чем же причины возникновения сонного паралича. Под подозрением наследственность, ожирение, депрессия, изменение образа жизни и даже просто неудобная поза во время сна. По словам Филипповой, существует зависимость между появлением сонного паралича и уровнем стресса. «Люди, которые находятся в тревожном состоянии, нервном напряжении, особенно те, у которых стресс сказывается на образе жизни, чаще предрасположены к сонному параличу», — перечислила невролог. Она также подчеркнула, что в группе риска находятся все, кто употребляет алкоголь и психоактивные вещества.

Фото: David Ellis / www.globallookpress.com

Виды сонного паралича Самый распространенный вариант — изолированный сонный паралич. При пробуждении или засыпании происходит временная потеря мышечного тонуса. Как правило, люди в этом состоянии не могут двигаться или говорить, но сохраняют полное сознание. Длится это от нескольких секунд до минут. Также бывают сонно-паралитические галлюцинации. Как уже ясно из названия, люди не только оказываются обездвижены, но и могут наблюдать довольно яркие видения, слышать присутствие невидимых объектов. Это состояние тоже довольно быстро проходит. При параличе сна с нарушением дыхания людям может казаться, что они ощущают нехватку воздуха или их целенаправленно душит кто-то тяжелый, сидя на груди. Как и в предыдущих случаях, не стоит паниковать — все быстро пройдет. Кстати, владельцы котиков могут получить эти ощущения с помощью своих любимцев.

Фото: Panayiotis Tzamaros / www.globallookpress.com

Лечение сонного паралича Сонный паралич обычно лечат либо психотерапевтически, либо с помощью фармакологических препаратов. Первый вариант подразумевает введение так называемой гигиены сна: отправляться спать и просыпаться в одно и то же время, отказаться от алкоголя и содержащих кофеин напитков по вечерам. Также не стоит есть за два часа до сна. Важно создать благоприятные условия для спокойного сна: удобный матрас, приятное телу постельное белье. В спальне нужно обязательно проветрить и постараться максимально ее затемнить. Нужно также избегать спать на спине.

Интересно Японцы называли сонный паралич «канасибари» — астральная каталепсия, при которой гигантский демон пробирается по ночам в дома и давит своей ногой на грудь спящего. Японцы называли сонный паралич «канасибари» — астральная каталепсия, при которой гигантский демон пробирается по ночам в дома и давит своей ногой на грудь спящего.

Чтобы поскорее вырваться из лап сонного паралича, медики советуют сконцентрироваться на серьезных расчетах. Это позволит мозгу бодрствовать и контролировать тело. Также можно быстро переводить взгляд с одного предмета на другой — это поможет прервать оцепенение. Если пациент рассчитывает только на медицинскую помощь, врачи подберут соответствующие препараты для лечения нарколепсии. Часто используют трициклические антидепрессанты: они подавляют фазу быстрого сна. Применяют и некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.