31 января 2025 21:43 Заморская болезнь. Чем опасен для россиян смертельный вирус Чандипура Вирусолог Чумаков рассказал, насколько опасен вирус Чандипура для России 0 0 0 Фото: Sudipta Das / Keystone Press Agency / Global Look Press Здоровье

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За последний месяц в индийских штатах Джамму и Кашмир зарегистрировали 38 случаев заражения вирусом Чандипура. По информации местных властей, 17 человек погибли. Что это за вирус и какие у него симптомы — в материале 360.ru.

Вспышка вируса Чандипура в Индии В январе 2025 года в указанных штатах заболели сразу три семьи. Симптомы у всех были похожими: лихорадка, общая слабость, тошнота. После смерти у погибших выявили отек мозга. Врачи предположили, что причиной заражения и последующей смерти стал опасный вирус Чандипура. Его вспышку фиксировали в Индии еще в июле 2024 года. В штате Гуджарат из 50 случаев 16 оказались с летальным исходом. Министр здравоохранения штата Рашикеш Патель отмечал, что вирус распространяют москиты и клещи.

Фото: Javed Dar/XinHua / Global Look Press

Что такое вирус Чандипура Вирус Чандипура — представитель семейства Rhabdoviridae. Он вызывает острый энцефалит, из-за которого может начаться воспаление головного мозга. Другое название инфекции — энцефалит Чандипуры, или вирусный энцефалит Чандипуры.

Впервые вирус выявили в 1965 году. Заболевание, которое вызвала эта инфекция, нашли у нескольких жителей деревни Чандипура в штате Махараштра, поэтому вирус назвали в ее честь. До сих пор его встречали только в Индии. Во Всемирной организации здравоохранения допускали, что ареал распространения вируса может расшириться до стран Азии и Африки. Ученые предположили, что предыдущие вспышки заболеваемости и распространения вируса связаны с сильными дождями и наводнениями. Например, летом 2024 года вспышку спровоцировали открытая канализация, неправильное обращение с отходами, антисанитария и большое количество воды, где размножаются москиты.

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Симптомы заражения вирусом Чандипура Основными симптомами заболеваниями считают: высокую температуру;

лихорадку;

судороги;

головную боль;

боли в животе, диарею;

рвоту;

общую слабость в мышцах;

измененное состояние — чрезмерную возбудимость или, наоборот, сонливость, апатию;

проблемы с речью. В особенно тяжелых случаях происходит отек мозга, который сопровождается судорогами и потерей сознания вплоть до комы. ВОЗ назвала это состояние «синдромом энцефалита». Из-за быстрого развития болезни вирус считают опасным, особенно для детей до 15 лет — смерть может наступить спустя двое суток после проявления первых признаков. Если вовремя приступить к лечению, процент летальности снижается.

Фото: Sudipta Das / Keystone Press Agency / Global Look Press

Когда были вспышки вируса Чандипура Одной из крупнейших вспышек последнего времени можно считать массовое заражение в августе 2003 года. Тогда симптомы заболевания выявили у 329 детей — в основном, в штатах Андхра-Прадеш и Махараштра. После этого единичные случаи фиксировали в штате Гуджарат в 2004 году. В 2009 году в Махараштре зафиксировали 52 случая, из них 15 — со смертельным исходом, в 2010-м было 50 зараженных и 16 погибших. Всего с 2009 по 2011 годы насчитали 110 инфицированных. В распространении вируса обвинили москитов, так как они обитают в трещинах домов из песка и грязи.

Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de / Global Look Press

Грозит ли вирус Чандипура россиянам В Индии много заболеваний, в том числе вирусных, потому что это тропическая территория, пояснил 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков.

«Там есть области природных очагов, в которых „гнездятся“ эти заболевания за счет циркуляции среди животных, насекомых. Когда заражается человек, возникают такие вспышки», — отметил вирусолог. Для жителей Индии эти заболевания привычны. Последние случаи были в июле прошлого года и в январе.

Для России этот вирус не представляет никакой опасности. Это локальная история. У нас тоже есть свои природные очаги, например, крымской геморрагической лихорадки, омской лихорадки. Для нас именно это актуально. Петр Чумаков вирусолог

По мнению собеседника 360.ru, беспокойство связано с тем, что после коронавируса все относятся настороженно к любым видам вирусов. Однако оснований для волнения, еще раз обратил внимание Чумаков, нет. «Наш соотечественник может заболеть, если попадет в один из природных очагов в Индии и у него будет контакт с возбудителем: допустим, его укусит насекомое, которое передаст этот вирус. Будем надеяться, что этого не произойдет, потому что никаких особенных профилактических мероприятий против вируса не существует», — пояснил профессор. Эксперт напомнил, что от вируса нет вакцины, так как заболевание встречается редко. В качестве профилактики он посоветовал не ездить в Индию. Если же очень хочется посетить страну, нужно брать с собой репелленты от насекомых и носить одежду, которая полностью закрывает кожу.