Заморская болезнь. Чем опасен для россиян смертельный вирус Чандипура
Вирусолог Чумаков рассказал, насколько опасен вирус Чандипура для России
За последний месяц в индийских штатах Джамму и Кашмир зарегистрировали 38 случаев заражения вирусом Чандипура. По информации местных властей, 17 человек погибли. Что это за вирус и какие у него симптомы — в материале 360.ru.
Вспышка вируса Чандипура в Индии
В январе 2025 года в указанных штатах заболели сразу три семьи. Симптомы у всех были похожими: лихорадка, общая слабость, тошнота. После смерти у погибших выявили отек мозга.
Врачи предположили, что причиной заражения и последующей смерти стал опасный вирус Чандипура. Его вспышку фиксировали в Индии еще в июле 2024 года. В штате Гуджарат из 50 случаев 16 оказались с летальным исходом.
Министр здравоохранения штата Рашикеш Патель отмечал, что вирус распространяют москиты и клещи.
Что такое вирус Чандипура
Вирус Чандипура — представитель семейства Rhabdoviridae. Он вызывает острый энцефалит, из-за которого может начаться воспаление головного мозга. Другое название инфекции — энцефалит Чандипуры, или вирусный энцефалит Чандипуры.
Впервые вирус выявили в 1965 году. Заболевание, которое вызвала эта инфекция, нашли у нескольких жителей деревни Чандипура в штате Махараштра, поэтому вирус назвали в ее честь.
До сих пор его встречали только в Индии. Во Всемирной организации здравоохранения допускали, что ареал распространения вируса может расшириться до стран Азии и Африки.
Ученые предположили, что предыдущие вспышки заболеваемости и распространения вируса связаны с сильными дождями и наводнениями. Например, летом 2024 года вспышку спровоцировали открытая канализация, неправильное обращение с отходами, антисанитария и большое количество воды, где размножаются москиты.
Симптомы заражения вирусом Чандипура
Основными симптомами заболеваниями считают:
- высокую температуру;
- лихорадку;
- судороги;
- головную боль;
- боли в животе, диарею;
- рвоту;
- общую слабость в мышцах;
- измененное состояние — чрезмерную возбудимость или, наоборот, сонливость, апатию;
- проблемы с речью.
В особенно тяжелых случаях происходит отек мозга, который сопровождается судорогами и потерей сознания вплоть до комы. ВОЗ назвала это состояние «синдромом энцефалита».
Из-за быстрого развития болезни вирус считают опасным, особенно для детей до 15 лет — смерть может наступить спустя двое суток после проявления первых признаков. Если вовремя приступить к лечению, процент летальности снижается.
Когда были вспышки вируса Чандипура
Одной из крупнейших вспышек последнего времени можно считать массовое заражение в августе 2003 года. Тогда симптомы заболевания выявили у 329 детей — в основном, в штатах Андхра-Прадеш и Махараштра. После этого единичные случаи фиксировали в штате Гуджарат в 2004 году.
В 2009 году в Махараштре зафиксировали 52 случая, из них 15 — со смертельным исходом, в 2010-м было 50 зараженных и 16 погибших.
Всего с 2009 по 2011 годы насчитали 110 инфицированных. В распространении вируса обвинили москитов, так как они обитают в трещинах домов из песка и грязи.
Грозит ли вирус Чандипура россиянам
В Индии много заболеваний, в том числе вирусных, потому что это тропическая территория, пояснил 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков.
«Там есть области природных очагов, в которых „гнездятся“ эти заболевания за счет циркуляции среди животных, насекомых. Когда заражается человек, возникают такие вспышки», — отметил вирусолог.
Для жителей Индии эти заболевания привычны. Последние случаи были в июле прошлого года и в январе.
Для России этот вирус не представляет никакой опасности. Это локальная история. У нас тоже есть свои природные очаги, например, крымской геморрагической лихорадки, омской лихорадки. Для нас именно это актуально.
Петр Чумаков
вирусолог
По мнению собеседника 360.ru, беспокойство связано с тем, что после коронавируса все относятся настороженно к любым видам вирусов. Однако оснований для волнения, еще раз обратил внимание Чумаков, нет.
«Наш соотечественник может заболеть, если попадет в один из природных очагов в Индии и у него будет контакт с возбудителем: допустим, его укусит насекомое, которое передаст этот вирус. Будем надеяться, что этого не произойдет, потому что никаких особенных профилактических мероприятий против вируса не существует», — пояснил профессор.
Эксперт напомнил, что от вируса нет вакцины, так как заболевание встречается редко. В качестве профилактики он посоветовал не ездить в Индию. Если же очень хочется посетить страну, нужно брать с собой репелленты от насекомых и носить одежду, которая полностью закрывает кожу.