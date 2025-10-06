Сегодня 05:01 Скрытые риски трехразового питания. Что меняется в организме после 70 лет 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com Здоровье

Завтрак, обед, ужин — эта схема на протяжении многих лет кажется незыблемым правилом здоровой жизни. Но что, если для людей старше 70 лет привычный режим превращается из друга во врага? Ключ к благополучию и долголетию в этом случае кроется не в строгих диетах, а в гибком и осознанном подходе к рациону.

Почему «как всегда» уже не работает С годами организм человека неизбежно претерпевает изменения. После 70 лет замедляется работа желудка и кишечника, снижается секреция желудочного сока, а белки и жиры начинают усваиваться хуже. Жесткое следование трехразовому питанию и чувство тяжести за столом с возрастом приводят к неприятным последствиям. Люди сталкиваются со вздутием, скачками сахара в крови, изжогой и даже обострением хронических болезней.

Особенно неприятные последствия появляются после плотного ужина в позднее время. Он может вызывать ночную жажду, привести к бессоннице и создать дополнительную нагрузку на сердце. К счастью, этих неприятностей легко избежать, пересмотрев не столько состав меню, сколько сам режим приема пищи. От тяжелых порций к легкой грации Врачи, по данным китайского портала Sohu, предлагают пожилым людям заменить привычную схему на более гибкий подход. Они рекомендуют есть дробно — понемногу, но чаще, чтобы не перегружать организм большими порциями. Особое внимание медики советуют уделить вечернему приему пищи. Специалисты рекомендуют ужинать пораньше и отдавать предпочтение легким блюдам, таким как каша, овощи или паровые яйца.

Правильные перекусы во второй половине дня помогают удерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне. Небольшая порция орехов, молочный напиток или фрукт предотвратят сильный голод и переедание во время ужина. Белок, вода и здравый смысл В пожилом возрасте организм начинает быстрее терять мышечную массу, поэтому белок становится важнейшим элементом здоровья. Медики установили норму примерно один грамм белка на один килограмм веса в день, которую можно обеспечить с помощью яиц, рыбы, птицы и молочных продуктов. В то же время ошибкой является полное исключение жиров или соли из рациона, поскольку это приводит к дефициту витаминов. Также не следует заменять полноценные приемы пищи различными биодобавками.

Отдельное внимание стоит уделить водному балансу, так как с возрастом снижается чувство жажды. Ориентируясь на чувство жажды можно довести себя до обезвоживания, поэтому важно регулярно пить воду в течение дня. Недостаток белка вызывает слабость и медленное восстановление после болезней, а недостаток жидкости усугубляет все проблемы организма. Эти компоненты питания требуют такого же внимания, как и выбор продуктов для основных приемов пищи. Прислушаться к себе, чтобы продлить активные годы Исследования убедительно доказали, что пожилые люди, скорректировавшие питание в соответствии с возрастными изменениями, не только начали чувствовать себя лучше, но и прожили в среднем на несколько лет дольше. Соблюдение этих, казалось бы, простых правил — это не просто диета, а настоящая инвестиция в качество жизни.