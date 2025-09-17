Сегодня 15:02 Сезон ОРВИ подарил рост заболевших на 64%. Россиянам грозит новый локдаун? Вирусолог Альтштейн рассказал о вероятности эпидемии 0 0 0 Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф Эксклюзив

В России угрожающе быстро растет число заболевших ОРВИ: всего за неделю их количество увеличилось почти на 64%. Чиновники забеспокоились — некоторые даже собрались закрывать школы и объявлять локдаун. Какова эпидемиологическая ситуация в стране на самом деле и как защититься от простуды осенью 2025 года, выяснил 360.ru.

Статистика по заболевшим в России осенью 2025 года По данным на 16 сентября, в России зарегистрировали более 696 тысяч случаев заражения респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей. Среди школьников цифры удвоились. Такая динамика характерна для осени и связана с окончанием массовых отпусков и каникул. Взрослые вышли на работу, дети — в школы и детские сады, отметили в ведомстве. Кроме того, в России зарегистрировали свыше 15 тысяч случаев COVID‑19, что считается низким уровнем заболеваемости. Грозит ли России локдаун из-за ОРВИ осенью 2025 года Рост числа заболевших напугал чиновников. Так, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предположила возможность локдауна.

«Роспотребнадзор должен сказать, нужно ли закрывать классы, школы, детские дошкольные учреждения или уходить на удаленку. У них есть определенная статистика, которую они ведут каждый день. Все может быть. В этом году очень рано эта инфекция появилась. По сути дела, еще лето не закончилось, а грипп уже пошел», — отметила парламентарий. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн объяснил 360.ru, сколько должно быть зараженных, чтобы в России ввели локдаун. «Противоэпидемический предел — 70 случаев ОРВИ на 100 тысяч населения. Примерно такая цифра. Она сейчас пока не превышена. Даже если ситуация изменится, она не означает автоматический локдаун. Просто введут какие-то местные меры по борьбе с инфекциями», — подчеркнул эксперт. Цифры, которые предоставил Роспотребнадзор, немного выше привычных в период осени, однако ничего особенного в этом нет, уточнил Альтштейн. Сейчас в стране нет какого-то вируса, который вырвался бы вперед и переходил от человека к человеку, рискуя обернуться эпидемией.

Профилактика ОРВИ и гриппа В школе Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вакцинация — главный борец с инфекциями во время подъема заболеваемости простудой осенью. Также помогут не заразиться: правильное питание — без фастфуда, сладких и жирных блюд;

занятия спортом на свежем воздухе, если позволяет погода;

ежедневная зарядка;

соблюдение режима сна и бодрствования. При первых признаках заболевания — головной боли, насморке, кашле — лучше оставить ребенка дома и вызвать врача. Необязательно дожидаться, пока у школьника поднимется температура выше 37 градусов — покой и уединение в первые дни простуды помогут детскому организму быстрее восстановиться и не заразить одноклассников.

Взрослым По совету Альтштейна в осенний период нужно воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, сторониться толпы, что особенно опасно для пожилых и людей с иммунодефицитом. «Это хроники. Респираторные заболевания могут закончиться для них неблагоприятно: тяжелыми осложнениями или даже смертью», — отметил профессор. Перед сезоном всплеска заболеваемости важно привиться. В России много видов вакцин, а их количества хватит на всех. По данным Роспотребнадзора, свыше 10 миллионов человек уже поставили профилактическую инъекцию.

Следует помнить, что вакцина не обеспечивает 100%-ной защиты. Однако она может сократить риски заражения и облегчить течение болезни.

Что еще можно предпринять: Носить маску в общественных местах (транспорте, магазинах, госучреждениях и других местах с большим скоплением людей);

Мыть руки с антибактериальными средствами;

Промывать нос растворами с морской солью;

Принимать отвары или настойки с адаптогенами — веществами, которые помогают организму повысить устойчивость к стрессу. Это женьшень, элеутерокк, родиола розовая, эхинацея;

Соблюдать режим дня и высыпаться — так организм лучше справляется с угрозами извне;

Регулярно проветривать помещения;

Проводить влажную уборку ежедневно;

Полноценно питаться — включать в каждый прием пищи белки, жиры, углеводы, клетчатку. Это поможет иммунитету работать исправно.

Альтштейн отметил, что не против народных средств профилактики. Вот примеры некоторых: Настои или отвары трав: ромашки, шалфея, солодки, зверобоя, мяты, мелиссы. Имеют противовирусный эффект, их легко найти в аптеках по невысокой цене;

Молоко с медом — продукты пчеловодства обладают антисептическим эффектом;

Чеснок — помогает сердечно-сосудистой системе, которая испытывает повышенную нагрузку во время сезона простуд;

Имбирь — обладает антибактериальным и противовирусным эффектом. Можно добавлять в чай;

Отвар или настой шиповника — помогает организму в период подъема заболеваемости благодаря высокому содержанию витамина С. А вот противовирусные препараты здоровому человеку вряд ли помогут, заверил вирусолог. «Здоровые люди применять химические препараты против вирусов не должны. В этом нет никакого смысла», — пояснил Альтштейн.